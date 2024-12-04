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Петр Ермилин

В США дали оценку совместной работе суперфланкеров России и Китая

5:20
Силовые структуры » Военные новости

Китайские истребители J-16 и российские Су-35 совместно сопроводили патруль бомбардировщиков, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассказывают о совместной работе "суперфланкеров". Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Су-35
Фото: flickr.com by Артем Катранжи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Су-35

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая и Военно-воздушные силы России 30 ноября завершили совместную миссию по патрулированию над западной частью Тихого океана, в ходе которой были задействованы бомбардировщики соответствующих классов Н-6 и Ту-95, а также ряд вспомогательных средств. В ходе воздушного патрулирования самолет пролетел над Японским и Восточно-Китайским морями, после чего продолжил полет над Тихим океаном.

С конца 2010-х годов две страны неоднократно проводили совместное бомбардировочное патрулирование, и главный этап в их развитии произошла в июне, когда два самолета H-6 и два Ту-95 были развернуты за пределами Тихого океана для проведения операций у берегов Аляски. Однако особенно примечательной особенностью последних учений стало использование двух конкурирующих классов истребителей, китайского J-16 и российского Су-35, для сопровождения бомбардировщиков в ходе их патрулирования. J-16 все в большей степени формируют основу истребительного парка Китая, и, согласно оценкам, на вооружении находится более 350 самолетов, в то время как меньший российский парк, насчитывающий более 120 Су-35, хотя и сосредоточен в Восточной Европе, также имеет подразделения, дислоцированные близ Калининграда на Дальнем Востоке России.

Истребители J-16 и Су-35 имеют общую "родословную", поскольку оба являются сильно усовершенствованными производными от самого мощного истребителя Советского Союза для завоевания превосходства в воздухе — истребителя Су-27 "Фланкер". Оба они были названы "суперфланкерами" и по-разному изменили дизайн. Оба истребителя унаследовали от "Фланкера" очень большую дальность полета, высокую маневренность на любых скоростях и способность нести очень большой радар и большую ракетную нагрузку, причем по всем этим показателям истребители превосходят всех западных конкурентов.

Преимущества Су-35 заключаются в установке более мощного двигателя АЛ-41Ф-1С, который обеспечивает более высокую скороподъемность, крейсерскую скорость и позволяет совершать более короткие взлеты, а возможности изменения вектора тяги двигателя обеспечивают особенно впечатляющие летные характеристики на низких скоростях. Однако J-16 является значительно более боеспособным истребителем по всем остальным показателям, поскольку в его корпусе в большей степени используются более совершенные композитные материалы, а авионика, радар и ракеты значительно более совершенные. Расширенные возможности J-16 считались основным фактором, из-за которого Россия не смогла продать Китаю большое количество истребителей Су-35.

J-16 и Су-35 оптимизированы для различных видов воздушной войны, и, как и все российские истребители постсоветского периода, Су-35 был разработан для борьбы с наземной системой противовоздушной обороны и дополняет большие арсеналы С-400 и других систем для совместной борьбы с истребителями противника. На российском самолете установлены три радара, а не один, как это обычно бывает на истребителях, с двумя радарами L-диапазона в основании крыла, предназначенными для обеспечения возможности обнаружения малозаметных самолетов на больших расстояниях.

J-16, напротив, не был разработан для асимметричной оборонительной войны, а был спроектирован так, чтобы быть полностью способным сражаться лицом к лицу с самыми совершенными истребителями вражеского флота. Примечательно, что китайский истребитель использует самую дальнобойную в мире ракету класса "воздух-воздух", известную как PL-XX, а самолеты J-16 впервые были замечены с этими ракетами в декабре 2023 года.

J-16 продемонстрировал способность противостоять высокоэффективным истребителям пятого поколения во время имитационных боев в Китае, хотя и в несколько невыгодном положении, поскольку сочетание размера и сложности его основного радара заставило многих экспертов предположить, что он является самым мощным из всех истребителей в мире. J-16 значительно выиграл от интеграции технологий, разработанных для истребителя пятого поколения J-20, который в настоящее время по своей сложности находится в одном ряду с американским F-35.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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