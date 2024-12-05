Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии

3:43
Силовые структуры » Военные новости

Джихадисты "Джебхат ан-Нусры" (организация признана в России террористической и запрещена) пытаются приблизиться к ключевой российской авиабазе в Сирии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают, почему Турция, Израиль и США хотят уничтожить эту базу. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Алеппо, Халеб, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алеппо, Халеб, Сирия

Джихадистские военизированные формирования, поддерживаемые турецким государством, добились прогресса в своем продолжающемся наступлении на сирийскую территорию, расположив свои силы ближе к главному зарубежному военному объекту России, а именно к авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Группировки джихадистов, действующие под покровительством Турции в сирийской провинции Идлиб, неоднократно и с переменным успехом пытались нанести удары по объекту, иногда используя беспилотники, но в конце 2010-х годов также использовали артиллерию для более успешных внезапных атак.

Джихадисты, действующие под эгидой таких организаций, как фронт "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (организация признана в России террористической и запрещена), очень сильно полагаются на материальную поддержку и покровительство Турции в своих операциях и получали значительную помощь от турецкой воздушной и артиллерийской поддержки, а также от поддержки Израиля с воздуха во время столкновений с сирийскими войсками в прошлом.

Совсем недавно они были подкреплены развертыванием украинских сил специального назначения и советников, причем украинские специалисты уделяют особое внимание обучению ополченцев ведению боевых действий с помощью беспилотников, чтобы более эффективно наносить удары по российским и сирийским войскам.

Срыв или прекращение российских воздушных операций на авиабазе Хмеймим стало бы крупным успехом для джихадистских группировок и могло бы стать ключевым фактором дальнейшего продвижения в Сирии, поскольку этот объект занимал центральное место в российской воздушной кампании в поддержку сирийских войск.

Нейтрализация объекта также была бы весьма выгодна не только интересам Украины, но и интересам Израиля, учитывая ту роль, которую российские военные средства сыграли в предотвращении израильских атак на сирийские объекты в прошлом. Однако главным выгодоприобретателем стал бы главный спонсор джихадистов, а именно Турция, которая вместе со своими союзниками по НАТО уже давно выступает категорически против сохранения Россией любого рода военного присутствия на Ближнем Востоке.

Российские истребители, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, неоднократно участвовали в перехватах американских самолетов, нарушавших воздушное пространство Сирии. Это включало многочисленные перехваты с очень близкого расстояния американских беспилотников MQ-9 Reaper над Сирией летом 2023 года, в результате одного из которых 23 июля самолет ВВС США получил серьезные повреждения винта после того, как истребитель Су-35 сбросил сигнальные ракеты на его пути.

Таким образом, объект противостоит целям поддерживаемых Турцией джихадистских группировок, Турции, Соединенных Штатов и Израиля, поскольку препятствует усилиям всех четырех сторон по проведению операций на сирийской территории против интересов сирийского государства.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы сирия турция ближний восток
Обсудить
Новости Все >
Успех в саду — как правильно подкармливать томаты для рекордного урожая
Увеличьте урожай томатов с помощью дрожжей: простые методы для каждого садовода
Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты
Словацкий министр прилетел в Россию на фоне угрозы газового кризиса
Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт
Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины
Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C
Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса
Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года
В РФС сообщили, что ФК Атланта унижает российского футболиста Миранчука
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать
Авто
Современное масло и старый двигатель: всё, что нужно знать Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры
Последние материалы
Успех в саду — как правильно подкармливать томаты для рекордного урожая
В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии
Увеличьте урожай томатов с помощью дрожжей: простые методы для каждого садовода
Падение астероида в Якутии было предсказано с точностью до минуты
Словацкий министр прилетел в Россию на фоне угрозы газового кризиса
Как приготовить идеальную сборную солянку с картошкой: пошаговый рецепт
Угнал экскаватор, вырыл яму и закопал две машины
Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C
Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса
Модные оттенки и техники окрашивания волос для зимы 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.