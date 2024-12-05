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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: рождественское наступление Зеленского переносится, Курахово висит на волоске

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы СВО
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бойцы СВО

Представляем сводку с фронта на четверг, 5 декабря.

Русский Донбасс

Появилась информация, что Киеву пришлось кинуть огромные резервы на Донецкое направление к Великим Новосёлкам, чтобы предотвратить окружение группировки ВСУ. Резервы как раз вытянули с тех частей, кого планировали использовать на "рождественском наступлении", которое готовит Зеленский.

На Кураховском направлении отчетливо появились полукотлы. "Шторма" армии России ночью продвинулись до середины дамбы шлюзов Кураховского водохранилища. После завершения манёвра группировка националистов в Курахово будет окружена. Противник, оставшийся на трубном заводе и западной окраине, уже неделю запрашивает эвакуацию.

В Трудовом и Успеновке после прорыва армии РФ бандеровцы оказались зажаты к Константинопольскому на левом берегу р. Сухие Ялы. Также под контроль русских воинов перешла часть Благодатного. Враг сообщает, что армия России зашла в село Шевченко, что у Покровска. Там начались бои.

В Часове Яре российская группировка зашла на территорию огнеупорного завода в промзоне, которая является важным укрепрайоном. Идут ожесточённые бои.

За последний месяц ВС РФ заняли в Донбассе территорию, равную половине Лондона, пишет FT. Это ставит под угрозу стратегически важные населённики — Курахово, Великую Новосёлку и Покровск, приближая российскую армию к Днепропетровской области — "стержню военных операций" на востоке.

Guardian подхватывает тему, отмечая, что ноябрь стал "худшим месяцем для ВСУ за два года". 1202 кв. километра потерял Киев в ноябре. Это территория, равная площади Нью-Йорка. Как отмечает издание, основная часть потерь приходится на Донбасс.

Курское приграничье

Для Украины Курский капкан уже стал большой проблемой. Можно ходить по окопам по кругу долго, но выйти уже невозможно.

Бойцы группировки войск "Север" ВС РФ продолжают уничтожать врага в приграничье русской Курщины. "Северяне" с боями продвинулись у Новоивановки и сорвали одну контратаку двумя штурмовыми группами противника численностью 18 боевиков при поддержке"Леопарда" и БМП Bradley. Огнём артиллерии и БПЛА уничтожено 10 военных ВСУ, танк и "Брэдли".

Также сорвана украинская контратака в районе Дарьино (8 боевиков на БМП). В ходе высадки штурмовики-неонацисты накрыты огнем российских артиллеристов, уничтожены 5 человек, техника повреждена.

Страсти по переговорам

Киев планирует заявить о готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Москвой. Об этом сегодня сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Как пишет газета, Украина готова заявить о "готовности к миру".

"Но это должен быть устойчивый мир", — подчёркивает источник

Это было написано после того, как в Вашингтон срочно слетали Ермак и Умеров. Накануне инсайдеры уже сообщали, что у команды Дональда Трампа есть недоверие к главе ОПУ Андрею Ермаку. Команда нового президента США опасается, что офис Зеленского может сливать демократам всю информацию по кулуарным беседам. Всё это будет использоваться против Трампа. 

Результат переговоров ОПУ с командой Трампа можно будет узнать просто: если спустя пару недель Киев не попытается опять нанести удары "дальнобоем" вглубь РФ, значит Ермак принял предложение по украинскому вопросу. Если же Банковая пойдёт на эскалацию, то переговоры провалились и Киев будет саботировать мирную инициативу Трампа.

САУ "Акация" уничтожена дроноводами морпехов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск андрей ермак
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