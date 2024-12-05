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Дмитрий Плотников

Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей

4:15
Силовые структуры » Военные новости

Военно-морской флот России провел учения, в ходе которых корабль-носитель гиперзвукового комплекса "Циркон" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 провёл учебно-боевые пуски.

Фрегат ВМФ РФ
Фото: Минобороны РФ by Ministry of Defence of the Russian Federation, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Фрегат ВМФ РФ

Происходило всё в восточной части Средиземного моря. Столь чёткое изображение новейшей противокорабельной крылатой ракеты впервые попало на видео от МО РФ.

О чём речь

Корабль был заложен в феврале 2012 года. Изначальный спуск на "Северной верфи" ожидали в 2015 году, однако он был отложен на несколько месяцев. В итоге фрегат был спущен на воду весной 2020 года, а испытания начались осенью 2022 года. Введён в строй Военно-морского флота Российской Федерации 25 декабря 2023 года.

Фрегат "Адмирал Головко" — это яркий представитель современных российских фрегатов проекта 22350. Он назван в честь выдающегося российского флотоводца Арсения Григорьевича Головко и является третьим кораблём этого проекта.

Ключевые особенности

Многофункциональность: как и его предшественник "Адмирал Горшков", "Адмирал Головко" способен эффективно решать широкий спектр задач в океане — от противолодочной борьбы до нанесения ударов по наземным целям.

Мощное вооружение: фрегат оснащён современными системами вооружения.

Высокая технологичность: корабль оборудован новейшими системами управления, радиолокационным оборудованием и средствами связи, что обеспечивает ему превосходство в информационной войне.

Автономность: "Адмирал Головко" обладает высокой автономностью, что позволяет ему длительное время находиться в море без пополнения запасов.

ТТХ

  • Скорость: 30 Узлов,
  • Дальность плавания: 4850 миль при 14 узлах,
  • Автономность: 30 суток,
  • Длина: 135 м,
  • Ширина: 15 м,
  • Осадка: 4,5 м,
  • Экипаж: 180 человек экипажа и 20 бойцов-морпехов,
  • Водоизмещение: 4500 т,
  • Двигателя: два дизельных газотурбинных двигателя по 30450 лошадиных сил.

Вооружение

  • Гиперзвуковой комплекс "Циркон",
  • Крылатые ракеты большой дальности (32 ракеты "Калибр" или "Оникс"),
  • ЗРК "Полимент-Редут",
  • Артиллерийская установка А-192 (130 мм),
  • Ракетно-артиллерийская система "Палаш" (2 шт)
  • Вертолёт Ка-27ПЛ.

Роль в российском флоте

Фрегат играет важную роль в укреплении обороноспособности России.

Он предназначен для защиты морских границ. "Адмирал Головко" способен эффективно противостоять любым угрозам в морской зоне. Корабль обеспечивает морское присутствие, активно участвует в дальних походах, демонстрируя флаг России в различных регионах мира.

Также он участвует в международных операциях - корабль может быть задействован в миротворческих миссиях и других международных мероприятиях.

Уникальность фрегата

  • Гиперзвуковые ракеты "Циркон": одной из главных особенностей фрегата является наличие гиперзвуковых ракет "Циркон", которые делают его одним из самых грозных кораблей в мире.
  • Высокая скорость: "Адмирал Головко" развивает скорость до 29 узлов, что позволяет ему быстро реагировать на меняющуюся обстановку.
  • Современные системы радиоэлектронной борьбы: фрегат оснащён новейшими системами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют ему эффективно противостоять современным угрозам.

Вывод

"Адмирал Головко" — это не просто корабль, это символ силы и могущества российского флота. Он представляет собой новейшее достижение отечественного кораблестроения и является надёжным гарантом безопасности нашей страны.

Носитель гиперзвукового "Циркона" фрегат "Адмирал Головко" провёл учебно-боевые пуски
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вмф рф
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