Фрегат Адмирал Головко. Могучий и грозный защитник российских морей

Военно-морской флот России провел учения, в ходе которых корабль-носитель гиперзвукового комплекса "Циркон" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 провёл учебно-боевые пуски.
Происходило всё в восточной части Средиземного моря. Столь чёткое изображение новейшей противокорабельной крылатой ракеты впервые попало на видео от МО РФ.
Корабль был заложен в феврале 2012 года. Изначальный спуск на "Северной верфи" ожидали в 2015 году, однако он был отложен на несколько месяцев. В итоге фрегат был спущен на воду весной 2020 года, а испытания начались осенью 2022 года. Введён в строй Военно-морского флота Российской Федерации 25 декабря 2023 года.
Фрегат "Адмирал Головко" — это яркий представитель современных российских фрегатов проекта 22350. Он назван в честь выдающегося российского флотоводца Арсения Григорьевича Головко и является третьим кораблём этого проекта.
Многофункциональность: как и его предшественник "Адмирал Горшков", "Адмирал Головко" способен эффективно решать широкий спектр задач в океане — от противолодочной борьбы до нанесения ударов по наземным целям.
Мощное вооружение: фрегат оснащён современными системами вооружения.
Высокая технологичность: корабль оборудован новейшими системами управления, радиолокационным оборудованием и средствами связи, что обеспечивает ему превосходство в информационной войне.
Автономность: "Адмирал Головко" обладает высокой автономностью, что позволяет ему длительное время находиться в море без пополнения запасов.
Фрегат играет важную роль в укреплении обороноспособности России.
Он предназначен для защиты морских границ. "Адмирал Головко" способен эффективно противостоять любым угрозам в морской зоне. Корабль обеспечивает морское присутствие, активно участвует в дальних походах, демонстрируя флаг России в различных регионах мира.
Также он участвует в международных операциях - корабль может быть задействован в миротворческих миссиях и других международных мероприятиях.
"Адмирал Головко" — это не просто корабль, это символ силы и могущества российского флота. Он представляет собой новейшее достижение отечественного кораблестроения и является надёжным гарантом безопасности нашей страны.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.