В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты Циркон

2:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны России представило гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Циркон", обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают, чем "Циркон" может быть полезен Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВМФ РФ

Министерство обороны России опубликовало первые в истории видеоматериалы о гиперзвуковой крылатой ракете 3М22 "Циркон", после того как одна из ракет была запущена во время учений. Публичная демонстрация возможностей нового оружия знаменует собой важную веху в модернизации военно-морского флота страны. Этот класс ракет был впервые анонсирован в марте 2018 года и сочетает в себе дальность поражения в 1000 километров и скорость в 9 Махов, кинетическая энергия которых, как считается, способна разорвать пополам большинство военных кораблей.

Разработанный в первую очередь как противокорабельная ракета, "Циркон" также обладает вспомогательными возможностями для поражения наземных целей. Считается, что сочетание скорости, маневренности и малой высоты полета делает его практически невозможным для перехвата существующими системами противовоздушной обороны. Ракета установлена на нескольких классах российских военных кораблей, а ее первое боевое дежурство началось в январе 2023 года.

Ранее тогдашний министр обороны Сергей Шойгу резюмировал ценность “Циркона" как средства увеличения военной мощи российского военно-морского флота следующим образом: "Корабль, оснащенный "Цирконами", способен наносить высокоточные и мощные удары по противнику на море и на суше… Уникальной особенностью гиперзвуковых ракет ”Циркон" является их гарантированная способность преодолевать любые существующие или перспективные системы противовоздушной обороны".

При этом основную часть надводного флота ВМФ России составляют малые корабли типа фрегатов и корветов, а, поскольку страна не создавала новых эсминцев или крейсеров для своего флота со времен Советского Союза, ракетное преимущество жизненно важно для обеспечения асимметричного преимущества перед флотами западного блока.

В настоящее время также разрабатывается мобильная ракета-носитель наземного базирования для ракет "Циркон", которая позволит России гораздо дешевле размещать большее количество ракет. Широко обсуждалась также разработка вариантов воздушного базирования, в первую очередь для использования на ударных истребителях МиГ-31И в качестве более совершенного преемника ракеты "Кинжал".

Уточнения

3M22 «Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принята на вооружение 4 января 2023 года.



