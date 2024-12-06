Названа новая точка конфликта в отношениях западных стран

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21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Йоава Галланта и лидера ХАМАС Мухаммеда Дейфа — это решение является серьезным ударом по Израилю и углубит его международную политическую изоляцию, пишут аналитики Польского института международных отношений (PISM). По их мнению, выполнение этого ордера является крайне поляризующим вопросом в трансатлантических отношениях и проверкой отношения западных стран к МУС.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Предыстория дела и ордера на арест

Разбирательства, касающиеся преступлений на палестинских территориях, ведутся в МУС с 2015 года. Рассмотрение дел затягивается главным образом из-за разногласий по поводу статуса Палестины как государства, отсутствия приоритета, который суд уделял ей в течение многих лет, и ограниченности персонала и финансовых ресурсов МУС. Террористические атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и военные действия Израиля в секторе Газа, а также сообщения СМИ о возможных преступлениях с обеих сторон заставили некоторые государства ожидать от МУС более решительных действий. 17 ноября 2023 года Бангладеш, Боливия, Джибути, Коморские острова и Южная Африка передали дело в Международный уголовный суд, а Чили и Мексика присоединились к ним 18 января. Эти апелляции побудили нынешнего прокурора МУС Карима Хана 20 мая обратиться в суд с просьбой выдать ордера на арест лидеров обеих сторон. МУС выдал их 21 ноября. На длительный период между запросами и выдачей ордеров повлияли, среди прочего, попытки Израиля юридически заблокировать выдачу ордеров судом, большое количество правовых позиций, представленных в МУС государствами-участниками и другими сторонами по их собственной инициативе, а также отставка одного из судей выслушивание просьб хана.

С израильской стороны ордера распространяются на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, который занимал пост министра обороны до 7 ноября. Согласно МУС, политики могут быть привлечены к ответственности за военные преступления и преступления против человечности, включая использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны, неспособность противостоять нападениям на гражданских лиц и преследование палестинских жителей по политическим или национальным признакам.

С палестинской стороны ордера первоначально были выданы в отношении трех членов высшего руководства ХАМАСА: политического лидера Исмаила Хании, главы структур ХАМАСА в Газе Яхьи Синвара и лидера его вооруженного подразделения Мухаммеда аль-Масри (Дейф). Израиль убил первых двоих в июле и в октябре. В июле также сообщалось о смерти Дейфа, но ХАМАС опроверг эти данные. Поэтому МУС счел целесообразным привлечь его к ответственности за военные преступления и преступления против человечности. К ним относятся убийства сотен израильских гражданских лиц 7 октября 2023 года, захват по меньшей мере 245 заложников и их содержание в нечеловеческих условиях, пытки и сексуализированное насилие над некоторыми из них.

Действие ордеров и международная реакция

Эти ордера налагают на 125 государств-участников Римского статута МУС (включая Польшу) юридическое обязательство арестовывать и передавать разыскиваемых лиц трибуналу, расположенному в Гааге, а другие государства могут делать это добровольно. Это серьезно ограничивает возможность передвижения разыскиваемых лиц. Палестина и Израиль могут обратиться в МУС с просьбой изменить или даже отменить ордера, если им удастся оспорить юрисдикцию суда или приемлемость дела. Это может быть основано, например, на реальных действиях по наказанию подозреваемых. Однако при нынешних политических обстоятельствах этого вряд ли можно ожидать. ХАМАС оспаривает обвинения МУС и ответственность за преступления. Палестинская администрация хранит молчание по поводу обвинений в адрес ХАМАС, и, не имея реального контроля над Газой, она не сможет захватить Дейфа, даже если он будет жив. Израиль, с другой стороны, с самого начала оспаривал юрисдикцию МУС, и пока Нетаньяху остается у власти, какие-либо действия против него маловероятны. Согласно сообщениям СМИ, следственные и судебные органы проводят небольшое количество расследований действий израильских солдат в Газе, как правило, в связи с мелкими преступлениями (такими как кражи). Доверие к позиции израильского правительства усугубляется неспособностью создать независимую государственную комиссию для расследования обстоятельств и последствий нападения ХАМАС, а также сообщениями СМИ об использовании разведывательных служб для слежки и попытках подорвать деятельность МУС. Политическое давление на прокурора Хана с требованием его отставки из-за принятия мер против Израиля также оказывают США. Однако это гораздо менее враждебные меры, чем санкции, которые были введены в июне 2020 года в отношении сотрудников и ассоциированных лиц Международного уголовного суда и отменены только при администрации Байдена в апреле 2021 года.

Политические и дипломатические последствия

Ордера МУС являются одной из самых серьезных проблем для израильских властей на сегодняшний день и будут способствовать их изоляции в международном сообществе. Судебное преследование премьер-министра значительно снижает дипломатическую способность Израиля поддерживать прямые и доверительные отношения с лидерами других стран, для которых общение с Нетаньяху повлекло бы за собой имиджевые издержки. На данный момент возможность совершать официальные визиты без риска ареста ограничена примерно дюжиной ближайших союзников, не являющихся участниками Римского статута, таких как Азербайджан, Индия и США.

Большинство европейских членов МУС заявили о своей готовности выполнить это распоряжение. Однако в своих заявлениях они также подчеркивают политические соображения, такие как критика одновременных действий против ХАМАС и Израиля (например, Чехия). Венгрия полностью отвергла это решение, и премьер-министр Виктор Орбан пригласил Нетаньяху посетить страну. Германия пообещала поддержать Международный уголовный суд, но окончательное решение о выдаче ордера ожидается только тогда, когда визит израильтян станет реально вероятным. Греция и Италия заняли неоднозначную позицию, а также Франция, которая изменила свою первоначальную позицию, приняв приказ, и теперь указывает, что он может не относиться к премьер-министру Израиля.

Израиль будет рассчитывать на поддержку США в защите от ордеров и их последствий. Уходящая администрация Байдена уже подвергла критике выдачу ордеров на арест израильских политиков. Люди, близкие к Дональду Трампу, объявили о решительном ответе, который означает вероятное восстановление санкций в отношении сотрудников МУС и дипломатические последствия для государств, если они попытаются выполнить ордера. В то же время страны Глобального Юга готовы арестовать разыскиваемых лиц и, вероятно, поднимут вопрос о двойных стандартах Запада.

Последствия этих распоряжений в Израиле двояки. С одной стороны, в данном случае Нетаньяху поддерживает практически вся политическая сцена. В то же время, в долгосрочной перспективе, например, в контексте выборов, эти ордера могут оказать давление на премьер-министра и его политический лагерь. Нельзя исключать, что будут выданы дополнительные ордера в отношении других израильских политиков, в том числе лидера полуоппозиции Бенджамина Ганца, который был членом правительственной коалиции с октября по апрель и был причастен к принятию военных решений. В меньшей степени ордер на арест Дейфа затрагивает ХАМАС, среди прочего, из-за его неопределенной судьбы. Тем не менее, ордер может послужить важным инструментом против отрицания ХАМАСом преступлений, совершенных его членами, которое воспроизводится в средствах массовой информации или союзниками организации.

Выводы

Ордер МУС на арест Нетаньяху является первым в своем роде в отношении лидера государства, которое считается частью Запада. На международном уровне следует ожидать попыток Израиля и его союзников дискредитировать суд и его должностных лиц. После того, как Трамп начнет свой президентский срок в январе, США также могут оказать давление на союзников, которые также являются участниками Римского статута, чтобы они проигнорировали ордера, например, убедив их провести встречи с премьер-министром Израиля на своей территории. Это еще больше подорвало бы систему МУС и подорвало бы законность других ордеров, например, на арест Владимира Путина. Также неясно, будут ли все государства-участники статута выполнять свои обязательства.

Для Израиля единственным решением остается создание следственного органа с широкими надзорными полномочиями и максимально возможной степенью независимости для оценки решений властей и военных действий в Газе. Это дало бы ему основание обратиться в Международный уголовный суд с просьбой аннулировать ордера, хотя и без гарантии успеха.

Реакция на выдачу ордеров также свидетельствует о разногласиях между европейскими странами, которые занимают крайне разные или намеренно нечеткие позиции по этому вопросу, от Венгрии и Франции до Испании или Нидерландов и других. Это будет препятствовать согласованным действиям на уровне ЕС и снизит эффективность политики в отношении ситуации на палестинских территориях. Для Польши выдача ордеров создает потенциально сложную ситуацию, особенно в контексте предстоящего председательства в ЕС. Польша является важным сторонником судебного преследования за международные преступления, подобные тем, которые были совершены в Украине, и в то же время она рискует возможными действиями со стороны Соединенных Штатов, особенно администрации Трампа, когда дело касается Нетаньяху или Галланта. Неспособность Польши или других государств ЕС задержать разыскиваемых лиц подорвала бы доверие к их заявлениям об уважении международного права и обязательствам перед МУС.