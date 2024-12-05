Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне

Становятся известными подробности телефонного разговора Герасимова с Брауном. Интригует вопрос, почему начальник Генштаба РФ якобы попросил "коллегу по цеху" подержать разговор в тайне.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Минобороны РФ: Герасимов предупредил Брауна об учениях ядерной триады

Минобороны РФ подтвердил разговор 27 ноября между начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Чарльзом Брауном.

Ведомство указывает, что американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет. Вероятно, речь идёт о массированном запуске гиперзвуковых и крылатых ракет всех модификаций. То есть это были учения ядерной триады.

NYT: Герасимов попросил Брауна подержать разговор в секрете

Первой о разговоре сообщила газета NYT. По данным её источников в Пентагоне, Герасимов позвонил "через шесть дней после удара по Украине гиперзвуковой ракетой "Орешник". В ходе беседы он якобы заявил, что запуск ракеты был запланирован заранее и не является реакцией России на применение Украиной американских ракет ATACMS по территории России. Сразу скажем, что президент РФ Владимир Путин отметил, что это именно ответ на применение ATACMS. Запомним эту первую ложь.

Отмечено также, что Герасимов и Браун обсуждали "вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию вокруг конфликта в Украине", и "как справиться с опасениями по поводу эскалации конфликта между двумя странами".

По данным газеты, пресс-секретарь генерала Брауна, сказал, что "по просьбе Герасимова Браун согласился не объявлять о звонке заранее". Не ясно, почему Герасимов хотел, чтобы телефонный разговор с Брауном остался незамеченным, пишет NYT.

CNN, в свою очередь, сообщила, со слов "чиновника", что, кроме "Орешника", также Герасимов с Брауном обсудили "обеспокоенность США по поводу развёртывания северокорейских войск на поле боя" и "разрешение США Украине запустить ракеты ATACMS большой дальности по России".

Очевидна обеспокоенность чиновников в Пентагоне по поводу дуэли АTACMS — "Орешник".

В Пентагоне в преддверии чисток все захотели выглядеть "голубями"

Пентагон был против применения АТАCMS по территории РФ РФ, чтобы предупредить эскалацию конфликта с переходом в ядерную войну. Это было политическим решением уходящего президента Джо Байдена, чтобы "досадить" избранному президенту Дональду Трампу с его мирным планом "за 24 часа".

Сейчас подходит момент передачи власти к администрации Трампа, который замыслил обширную чистку Пентагона. Поэтому к той первой лжи о том, что испытание "Орешника" — это не ответ на АTACMS, можно добавить ещё одну. Заявление помощника Брауна могло быть вбросом для того, чтобы спровоцировать увольнение тех или иных коллег в Пентагоне. Или, наоборот, чтобы их не уволили. Увольнять будут "ястребов", а в информации в NYT присутствует явный намёк на наличие в Пентагоне "голубей".

Предупреждение Герасимова возымело действие

Герасимов ранее разговаривал с предшественником Брауна генералом Марком Милли в марте 2023 года, после того как российский истребитель фактически сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем. То есть в разговоре было предупреждение о том, что может последовать дальше. Логично предположить, что и в этот раз было предупреждение о дальнейших ударах "Орешником". Пока мы видим, что оно возымело действие.

После этого звонка удары прекратились — последним был удар по аэродрому в Курской области 25 ноября. Проблема в том, что полётные задания на удары ракетами АТАСМS с украинской территории в глубь РФ устанавливают офицеры армии США, потому что для наведения этой ракеты нужна спутниковая группировка. И Герасимов, вероятно, вновь пояснил американцам, что такие удары являются прямой агрессией со стороны США и Россия теперь имеет право наносить удары по военным объектам США.

Уточнения

Вале́рий Васи́льевич Гера́симов — советский и российский военачальник. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 9 ноября 2012 года, член Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии (2013), Герой Российской Федерации (2016).





Чарльз Куинтон Бра́ун младший — американский военный лётчик, бывший начальник штаба Военно-воздушных сил США (2020—2023). Председатель Объединённого комитета начальников штабов с 1 октября 2023 года. Сменил генерала Марка Милли 29 сентября 2023 года.



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