В США дали оценку новой стране-покупателю китайских истребителей J-35

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ВВС Пакистана получат китайские истребители пятого поколения J-35 до 2027 года, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они оценивают перспективы самолеты на службе у Пакистана. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20 ВВС Китая

Местные СМИ сообщили, что правительство Пакистана одобрило приобретение китайского истребителя пятого поколения J-35, поступление которого на вооружение планируется в течение 24 месяцев. Это последовало за объявлением в январе главы ВВС Пакистана главного маршала авиации Захира Сидха о том, что страна готовится разместить заказ на китайские истребители пятого поколения. Это заявление было сделано через 22 месяца после того, как Пакистан получил из Китая свои первые истребители J-10C, которые в настоящее время считаются самыми боеспособными в его парке, и через год после того, как на вооружение начали поступать более легкие JF-17 Block III, оснащенные столь же совершенной авионикой и вооружением.

J-35 — это класс истребителей, разработанный для экспорта на основе модели FC-31, причем первый китайский палубный истребитель пятого поколения, обозначение которого остается неизвестным, также базируется на FC-31. Предполагается, что в обоих самолетах будет интегрирована ведущая в мире авионика, сравнимая с той, что установлена на истребителях J-20, которые в настоящее время состоят на вооружении ВВС Китая и поставки которых начались в 2016 году, хотя ожидается, что, как самолеты меньшего размера, они будут оснащены меньшими радарами и будут иметь меньшую дальность действия, чем J-20.

Китай, наряду с Соединенными Штатами, является одной из двух стран, располагающих полками истребителей пятого поколения, при этом перспективы экспорта J-35 улучшаются благодаря значительному авторитету, который программа J-20 придала китайской истребительной авиации. J-35 был официально представлен в ноябре 2024 года и, что примечательно, является гораздо более крупным самолетом, чем любой другой самолет, находящийся в настоящее время в пакистанском авиапарке, а эксплуатационные расходы, как ожидается, будут в несколько раз выше, чем у JF-17 и Mirage III, которые составляют основу пакистанского авиапарка.

Ожидается, что в связи с высокими эксплуатационными расходами самолета военно-воздушным силам Пакистана потребуется значительно сократить количество истребителей, находящихся в настоящее время на вооружении, и, возможно, вывести из эксплуатации две или более эскадрилий Mirage III для обеспечения функционирования одной небольшой эскадрильи J-35.

Ожидается, что по боевому потенциалу J-35 не будет иметь себе равных в Южной Азии и близлежащей Центральной Азии, а на Ближнем Востоке с ним по сложности будут соперничать только истребители F-35A, поставляемые ВВС Израиля в США.

Приобретения Пакистана могут стимулировать соседнюю Индию ускорить планы по приобретению российских истребителей пятого поколения Су-57, которые уже давно находятся на рассмотрении. Индийские официальные лица ранее заявляли, что они хотели бы оценить эффективность Су-57 на вооружении России, прежде чем приступать к приобретению, поскольку интенсивные боевые испытания истребителей этого класса в различных условиях на украинском театре военных действий, вероятно, вызвали больше доверия.

Сообщалось, что переговоры о заключении сделки по лицензионному производству Су-57 в Индии начались в феврале 2023 года. Опыт Пакистана в эксплуатации J-35 потенциально может стимулировать рост зарубежного спроса на этот самолет, поскольку Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и Алжир считаются ведущими потенциальными заказчиками этого самолета.