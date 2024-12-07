В НАТО сообщили о необычном способе борьбы с глушением GPS Россией

2:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

НАТО рассматривает возможность использования высотных платформ на солнечных батареях для борьбы с глушением GPS, пишут журналисты американского военного журнала Breaking Defense (BD). В своей статье они раскрывают способе борьбы с помехами, рассказанный представителем Североатлантического альянса. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under CC BY 4.0 MKTK-1A Judoist ECM vehicle

НАТО рассматривает возможность преодоления российских или китайских помех GPS путем ретрансляции спутниковых сигналов с помощью сверхвысоколетящих самолетов, сообщил представитель НАТО в интервью Breaking Defense.

"Это большие высотные самолеты, которые могут неделями находиться в воздухе, используя солнечную энергию, и они могут улавливать сигнал GPS и отправлять его на землю с гораздо большей мощностью, которую труднее заглушить", — сказал бригадный генерал Сэм Рэйвз, который является помощником начальника штаба подразделения J6 по киберпространству в НАТО

По словам Раевса, НАТО широко пока не использует высотные платформы, которые могут быть выполнены в виде воздушных шаров в дополнение к легким беспилотникам, таким как Zephyr производства Airbus. Но их потенциал в качестве GPS-ретрансляторов проявляется в связи с тем, что официальные лица все больше беспокоятся о радиоэлектронной борьбе, которая в настоящее время является повсеместной особенностью российско-украинского конфликта.

Раевса утверждает, что когда и если НАТО действительно начнет внедрять эти технологии, это может помочь улучшить ситуационную осведомленность, возникающую в связи с глушением GPS.

"Итак, это то, что мы пытаемся сделать, — объединить понимание ситуации, — сказал он, — Это действительно то, что может решить проблему".

В отдельном интервью Артем Мартыненко, заместитель руководителя Центра инноваций и оборонных технологий Министерства обороны Украины, посетовал на постоянную необходимость опережать российские войска в области РЭБ.

"На Украине широко используются средства РЭБ на поле боя, и изо дня в день, даже несмотря на санкции Запада, у россиян все еще есть возможность эффективно создавать системы РЭБ, и это создает для нас множество проблем", — сказал он в интервью Breaking Defense.

Рейвз признал то, что он назвал нынешней "игрой в кошки-мышки" в Европе. Он сказал, что, хотя НАТО не находится в состоянии войны с Россией, Североатлантический союз по-прежнему испытывает давление со стороны Кремля. В мае НАТО публично обвинило Россию в "кибер- и электронном вмешательстве", в том числе в других актах "гибридной активности", хотя, похоже, это не сильно замедлило действия Москвы.