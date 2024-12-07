Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи спецоперации на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Российские бойцы

Представляем сводку с фронта на субботу, 7 декабря.

Освобождение Донбасса

ВСУ близки к потере сразу пяти украинских городов. Речь идёт о Часове Яре, Курахово, Мирнограде, Покровске и Торецке. боевики также заявляют, что Киев несёт огромные потери, обороняя эти города.

На Кураховском участке ситуация для ВСУ ухудшается. Армия РФ разрезает мешок на "полукотлы", которые вскоре станут котлами. Первый реальный котёл для бандеровцев будет именно на этом направлении, так как командование ВСУ не даёт разрешение на выход из населёнников, которые находятся в оперативном окружении.

Резервы, которые Зеленский и его Генштаб перебрасывают на это направление, быстро сгорают. Многие отказываются ехать сюда, поскольку шансы там остаться живым хотя бы две недели, равны "нулю".

Армия РФ может начать окружение ВСУ к северо-западу от Курахово. Об этом заявил украинский военный эксперт Константин Машовец.

"Существует вполне реальная перспектива окружения всех наших войск восточнее условной линии Новотроицкое — Богатырь. Я не утрирую, западнее Селидово явно происходит "какая-то фигня", — жалуется украинский аналитик.

Он отмечает, что в районе Великой Новосёлки, командование ВС РФ получило возможность выбирать направления для активного наступления.

Курская дуга

Российская армия националистам готовит новый котёл в Курском приграничье. ВСУ практически блокированы в н. п. Плёхово. Русские бойцы дошли до реки Псёл. Ранее враг попал в котёл в районе Ольговской рощи. Лишь некоторым повезло сдаться в плен, остальные погибли.

В кулуарах Банковой пошёл слух, что впервые за все дни военных действий ВСУ переживают танковый дефицит. Отмечается, что танков у Киева действительно серьёзно не хватает — воевать приходится в пикапами, бронемашинами и пехотой. Предсказывают, что Украина полностью проиграет в момент, когда эффективность БПЛА упадет на 50 процентов. Сегодня именно наличие беспилотников помогает бандеровцам удерживать территорию так долго.

Рождественское наступление

В Киеве все понимают, что у армии Украины огромные проблемы. Если Зеленский всё же решится на рождественское наступление, то оно будет агонией ВСУ.

Кулуарно шепчутся, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, а все заявления о них сделаны, чтобы начать коммуникацию с трампистами. Глава ОПУ Андрей Ермак подготовил стратегию, по которой надо спровоцировать Кремль, чтобы Россия первой вышла из переговорного процесса, и США были вынуждены увеличить помощь Украине. Якобы именно с этим связана пауза с ударами дальнобоем по российской территории, поскольку Киеву рекомендовали сбавить эскалацию.

Однако многие военные против "последнего наступления", готовящегося под инаугурацию Трампа. Офицеры ВСУ уверены, что лучше стабилизировать фронт, но отнюдь не растягивать силы. Мира в январе-феврале наступающего года может и не быть, а наступление ВСУ спровоцирует ещё больший обвал обороны, что к весне ухудшит положение Киева в переговорах.

Пойдёт ли экс-президент Украины в очередную смертельную авантюру, покажет время.

Ну и, наконец, украинские каналы пишут, что многие нардепы Рады могут сбежать из страны до мая 2025 года, если мира не будет. Если Банковая сорвёт мирные инициативы Трампа, усилив войну, то многие осознают, что на Украине всё "готово" к катастрофе, и депутаты будут убегать, чтобы не стать козлами отпущения.

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