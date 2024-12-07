Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия

На днях в восточной части Средиземного моря ВМФ РФ провёл учения, в ходе которых с борта дизель-электрической подводной лодки Б-261 "Новороссийск" был осуществлён учебно-боевой пуск крылатой ракеты большой дальности "Калибр".

Фото: Скриншот с YouTube-канала Минобороны РФ is licensed under public domain Ракета "Буревестник"

О чём речь

Крылатая ракета "Калибр" — это высокоточное оружие большой дальности, которое способно поражать как морские, так и наземные цели. Она является одним из самых современных и эффективных видов вооружения, стоящих на вооружении российской армии.

История создания

Основой для создания "Калибра" послужили две советские разработки. Первая — это стратегическая ядерная крылатая ракета 3М10. она была разработана в СМКБ "Новатор" в период с 1975 по 1984 год, и имела дальность полёта до 2500 километров.

Вторым прототипом "Калибра" была противокорабельная ракета "Альфа" (ОКР "Бирюза"). Этот проект также велся в СМКБ "Новатор" и был направлен на создание высокоточных противокорабельных ракет.

Рождение "Калибра"

Объединив лучшие черты этих двух проектов, конструкторы создали новую ракету, получившую название "Калибр". Основной целью было создание универсального оружия, способного поражать как наземные, так и морские цели на большой дистанции.

Основные характеристики

Многофункциональность: ракета "Калибр" может нести различные типы боевых частей, что позволяет ей эффективно решать широкий спектр задач, от поражения кораблей до уничтожения наземных объектов.

Большая дальность: дальность полёта ракеты составляет несколько сотен километров, что обеспечивает ей широкий радиус действия.

Высокая точность: современные системы наведения позволяют ракете поражать цели с высокой точностью, даже на больших расстояниях.

Низкая заметность: благодаря специальному покрытию и своему профилю сечения ракета имеет низкую радиолокационную и инфракрасную заметность, что затрудняет её обнаружение и перехват.

Различные модификации: существует несколько модификаций ракеты "Калибр", отличающихся дальностью полёта, типом боевой части и другими характеристиками.

Принцип действия

Запуск. Ракета запускается с подводной лодки, надводного корабля или наземной пусковой установки.

Полёт. Ракета летит к цели на небольшой высоте, огибая препятствия и следуя заданной траектории.

Наведение. Система наведения непрерывно корректирует траекторию полёта ракеты, обеспечивая высокую точность попадания.

Поражение цели. При достижении цели ракета взрывается, нанося ей значительные повреждения.

Применение

Ракета "Калибр" широко используется в различных военных конфликтах и демонстрирует высокую эффективность. Её применение позволяет:

Наносить удары по удалённым целям: ракета способна поражать объекты, находящиеся на значительном расстоянии от точки запуска.

Обеспечивать огневую поддержку: "Калибр" может использоваться для огневой поддержки сухопутных войск.

Сдерживать противника: наличие такого оружия в арсенале страны является мощным фактором сдерживания.

Вывод

Российская ракета "Калибр" играет важную роль в укреплении обороноспособности нашей страны. Она позволяет эффективно противостоять потенциальным угрозам и обеспечивает безопасность государства.

Уточнения

ОКБ «Новатор» (Опытное-конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л. В.) — советское и российское проектно-конструкторское бюро, основанное в 1947 году как подразделение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге. «Новатор» занимался разработкой крупнокалиберных артиллерийских систем противовоздушной обороны, другим вооружением и военной техникой для ВС Союза ССР. ОКБ выделилось в самостоятельное предприятие в 1991 году. С 2002 года входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».



Калибр. Крылатая ракета морского базирования