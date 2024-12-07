Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия

На днях в восточной части Средиземного моря ВМФ РФ провёл учения, в ходе которых с борта дизель-электрической подводной лодки Б-261 "Новороссийск" был осуществлён учебно-боевой пуск крылатой ракеты большой дальности "Калибр".
Крылатая ракета "Калибр" — это высокоточное оружие большой дальности, которое способно поражать как морские, так и наземные цели. Она является одним из самых современных и эффективных видов вооружения, стоящих на вооружении российской армии.
Основой для создания "Калибра" послужили две советские разработки. Первая — это стратегическая ядерная крылатая ракета 3М10. она была разработана в СМКБ "Новатор" в период с 1975 по 1984 год, и имела дальность полёта до 2500 километров.
Вторым прототипом "Калибра" была противокорабельная ракета "Альфа" (ОКР "Бирюза"). Этот проект также велся в СМКБ "Новатор" и был направлен на создание высокоточных противокорабельных ракет.
Объединив лучшие черты этих двух проектов, конструкторы создали новую ракету, получившую название "Калибр". Основной целью было создание универсального оружия, способного поражать как наземные, так и морские цели на большой дистанции.
Запуск. Ракета запускается с подводной лодки, надводного корабля или наземной пусковой установки.
Полёт. Ракета летит к цели на небольшой высоте, огибая препятствия и следуя заданной траектории.
Наведение. Система наведения непрерывно корректирует траекторию полёта ракеты, обеспечивая высокую точность попадания.
Поражение цели. При достижении цели ракета взрывается, нанося ей значительные повреждения.
Ракета "Калибр" широко используется в различных военных конфликтах и демонстрирует высокую эффективность. Её применение позволяет:
Российская ракета "Калибр" играет важную роль в укреплении обороноспособности нашей страны. Она позволяет эффективно противостоять потенциальным угрозам и обеспечивает безопасность государства.
ОКБ «Новатор» (Опытное-конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л. В.) — советское и российское проектно-конструкторское бюро, основанное в 1947 году как подразделение Машиностроительного завода им. М. И. Калинина в Екатеринбурге. «Новатор» занимался разработкой крупнокалиберных артиллерийских систем противовоздушной обороны, другим вооружением и военной техникой для ВС Союза ССР. ОКБ выделилось в самостоятельное предприятие в 1991 году. С 2002 года входит в состав АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“».
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