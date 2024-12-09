Сводка с фронта: потери ВСУ кратно превышают российские, США предупредили об угрозе удара Орешника

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ СВО

Представляем сводку с фронта на понедельник, 9 декабря.

Освобождение Донбасса

На Кураховском участке российская армия продолжает наступать севернее водохранилища и южнее самого Курахово. Вчера бандеровцы вывели из города боеспособные соединения, оставив в Курахово пару батальонов теробороны с прикрытием роты танков и расчётов дронов.

Идут бои и в Сухих Ялах и окрестностях. ВС РФ продвинулись южнее Великой Новосёлки. Начинаются бои за Нескучное и Сторожевое.

В Торецке ВСУ при отступлении подорвали шахту. Армия России берёт под контроль важные высоты, продолжая сложные штурмы городской застройки.

На Покровском участке российские войска продвинулись южнее Даченского и продолжают атаки на населённик с юго-востока. Российская армия выходит в район села Шевченко, который является последним населённым пунктом к югу от Покровска.

На повестке дня этого направления в отчётах появились два новых посёлка — Украинка и Славянка.

Курская область

На Курском участке российская армия, зачистив территорию сельхозпредприятия, выбила националистов с востока Плёхово.

Штурмовики ГВ "Север" с боями продолжают выдавливать неонацистов из Новоивановки. В ходе боев уничтожено 70 боевиков ВСУ, один танк, пять ББМ и 120-мм миномёт.

В районе села Дарьино армия Украины провела две безуспешные контратаки двумя группами общей численностью 15 человек. Потери врага — 10 человек, танк Leopard и ББМ.

Общее продвижение ВС РФ в Курской области — 500 м.

Мобилизация и потери

Потери противника в зоне спецоперации кратно превышают российские. Об этом заявил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков, опровергая данные Трампа об украинских потерях.

"Реальные цифры потерь совершенно другие: украинские потери кратно превышают потери с российской стороны", — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек, а потери РФ — "около 600 тысяч солдат убитыми и ранеными".

Но косвенным подтверждением огромных потерь Украины является тот факт, что на Банковую давят, чтобы снизить возраст мобилизованных до 18 лет.

Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что давят на Украину именно США, ранее уже призывавшие Киев к отправке на фронт юношей. Зеленский планировал пополнить ряды ВСУ на 200 тыс. военных до конца года, но народ массово саботирует мобилизацию.

На фоне этого Зеленский отверг мирный план Трампа, который не хотел встречаться с экс-президентом Украины в Париже. Уговорил американца Макрон, а, собственно, после встречи у Зеленского было очень кислое лицо. По всей вероятности, ему настоятельно посоветовали провести выборы и закончить воевать.

Позже Зеленский плюнул на слова Трампа, заявив, что Киев не готов на сделку. В этом случае Россия становится миротворцем в глазах всего мира. Бывший комик с манией величия подыграл России.

А тем временем посольство США выпустило предупреждение об угрозе ударов по Украине с воздуха.

"В связи с возросшими угрозами со стороны российских ракет и БПЛА, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", — сказано в заявлении.

Ранее Вашингтон похожее предупреждение выпускал накануне удара ракеты "Орешник" по днепропетровскому заводу Южмаш.

Уточнения

Государственное предприятие «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова» — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре. Названо в честь Александра Максимовича Макарова, многолетнего директора завода.



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