МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет

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Авиационную составляющую кораблям российского флота представили носители гиперзвукового комплекса "Кинжал" — истребители МиГ-31И.
МиГ-31И — это модификация легендарного советского истребителя-перехватчика МиГ-31, адаптированная для запуска гиперзвуковых ракет. Кстати, индекс "И" в названии обозначает "Искандер". А "Кинжал" многие называют авиационной версией ОТРК "Искандер".
Этот самолёт стал одним из символов современной российской авиации, благодаря своим уникальным возможностям и роли в стратегическом вооружении. Конструкция МиГ-31И была доработана для установки креплений и систем управления ракетой. А электроника и навигационные системы также были адаптированы для управления новыми вооружениями.
МиГ-31И играет важную роль в системе стратегического сдерживания России. Благодаря своим характеристикам и вооружению, он представляет серьезную угрозу для потенциального противника.
МиГ-31И используется для быстрого развертывания в стратегических операциях. Поскольку самолёт был разработан для использования в качестве носителя аэробаллистических ракет, в том числе и гиперзвуковых, то это позволяет самолёту атаковать стратегические объекты на дальних расстояниях с высокой скоростью и точностью.
Также для этой нашей боевой машины доступен перехват воздушных целей, включая баллистические ракеты.
Несмотря на свои выдающиеся характеристики, развитие самолёта МиГ-31И продолжается. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё более совершенным вооружением и системами управления.
МиГ-31И является одним из самых современных истребителей в мире. Его уникальные возможности делают воздушную машину незаменимым элементом системы вооружения любой страны, стремящейся обеспечить свою безопасность. А запредельные высотные и скоростные характеристики делают МиГ-31И труднодоступным для перехвата средствами ПВО противника.
9-А-7660 «Кинжал» (в ряде источников Х-47М2 «Кинжал») — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 (около 10 М) комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».
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