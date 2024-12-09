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Дмитрий Плотников

МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет

4:01
Силовые структуры » Военные новости

ВМФ России в восточной части Средиземного моря на днях проводил учения.

Ракета "Кинжал"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Shmatko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ракета "Кинжал"

Авиационную составляющую кораблям российского флота представили носители гиперзвукового комплекса "Кинжал" — истребители МиГ-31И.

О чём речь

МиГ-31И — это модификация легендарного советского истребителя-перехватчика МиГ-31, адаптированная для запуска гиперзвуковых ракет. Кстати, индекс "И" в названии обозначает "Искандер". А "Кинжал" многие называют авиационной версией ОТРК "Искандер".

Этот самолёт стал одним из символов современной российской авиации, благодаря своим уникальным возможностям и роли в стратегическом вооружении. Конструкция МиГ-31И была доработана для установки креплений и систем управления ракетой. А электроника и навигационные системы также были адаптированы для управления новыми вооружениями.

Технико-тактические характеристики

  1. Самолёт может развивать скорость до 3000 км/ч.
  2. Дальность действия платформы в сочетании с дальностью ракеты позволяет поражать цели на расстоянии до 2000 км.

Ключевые особенности

  • Носитель "гиперзвука": главная особенность МиГ-31И — это его способность нести и запускать гиперзвуковые ракеты, такие как "Кинжал". Эти ракеты обладают невероятной скоростью, манёвренностью и способностью преодолевать системы противовоздушной обороны противника.
  • Высокая скорость и "потолок": МиГ-31И сохранил высокую скорость и потолок полёта своего предшественника, что позволяет ему эффективно выполнять задачи перехвата воздушных целей и запускать ракеты на больших высотах.
  • Дальность полёта: благодаря доработке топливной системы и возможностям дозаправки в воздухе, МиГ-31И имеет значительную дальность полёта, что расширяет его зону действия.
  • Современное оборудование: оснащён современным радиолокационным оборудованием, системами управления вооружением и другими системами, что повышает его боевые возможности.

Роль в ВКС РФ

МиГ-31И играет важную роль в системе стратегического сдерживания России. Благодаря своим характеристикам и вооружению, он представляет серьезную угрозу для потенциального противника.

Основные задачи

МиГ-31И используется для быстрого развертывания в стратегических операциях. Поскольку самолёт был разработан для использования в качестве носителя аэробаллистических ракет, в том числе и гиперзвуковых, то это позволяет самолёту атаковать стратегические объекты на дальних расстояниях с высокой скоростью и точностью.

Также для этой нашей боевой машины доступен перехват воздушных целей, включая баллистические ракеты.

Перспективы развития

Несмотря на свои выдающиеся характеристики, развитие самолёта МиГ-31И продолжается. В будущем можно ожидать появления новых модификаций с ещё более совершенным вооружением и системами управления.

Возможные направления развития

  • Интеграция новых типов гиперзвуковых ракет.
  • Улучшение характеристик радиолокационного оборудования.
  • Повышение точности наведения вооружения.
  • Увеличение дальности полёта.

Вывод

МиГ-31И является одним из самых современных истребителей в мире. Его уникальные возможности делают воздушную машину незаменимым элементом системы вооружения любой страны, стремящейся обеспечить свою безопасность. А запредельные высотные и скоростные характеристики делают МиГ-31И труднодоступным для перехвата средствами ПВО противника.

Уточнения

9-А-7660 «Кинжал» (в ряде источников Х-47М2 «Кинжал») — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 (около 10 М) комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Как сообщали «Ведомости», по полученным из Объединённой авиастроительной корпорации сведениям, является авиационным вариантом комплекса «Искандер».

Самолёт МИГ 31
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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