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Петр Ермилин

В США высказались о возможности увеличения парка бомардировщиков B-21

6:30
Силовые структуры » Военные новости

В США рассматривают идею увеличения парка бомбардировщиков-невидимок B-21, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они рассуждают о возможности промышленности США значительно увеличить запланированный выпуск. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

B-52, американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class William Pugh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
B-52, американский межконтинентальный стратегический бомбардировщик

Американская промышленность в настоящее время располагает возможностями для значительного увеличения годового производства бомбардировщиков-невидимок B-21, что позволило бы ВВС США реализовать рассматриваемые в настоящее время планы по увеличению общего объема заказов без необходимости растягивать закупки на большее количество лет.

Глава Глобального ударного командования ВВС генерал Томас Бюссьер заметил по этому поводу 6 декабря: "Если Военно-воздушное министерство США, Министерство обороны или конгресс направят распоряжение об ускоренном развертывании... программы B-21, то в рамках существующего комплекса будет обеспечен некоторый рост возможностей".

Он уточнил, что наиболее эффективным способом "расширения производства, вероятно, будет “открытие еще одного производственного комплекса" совместно с подрядчиком Northrop Grumman.

Бюссьер напомнил, что предыдущий начальник Генштаба, главнокомандующий ВВС и министр ВВС свидетельствовали перед конгрессом, что для удовлетворения требований, вероятно, потребуется парк из 220 бомбардировщиков, что потребует приобретения по меньшей мере 145 B-21 в дополнение к 75 бомбардировщикам B-52J. Начальник штаба ВВС генерал Дэвид Оллвин ранее в апреле заявил, что B-21 "безусловно, является будущим наших бомбардировочных сил... 100 самолетов — это рекорд", добавив, что, хотя эта цифра должна была быть достигнута в середине 2030-х годов, это может измениться, если будет принято решение о увеличении масштабов производства.

Нежелание комментировать будущий размер парка самолетов В-21, вероятно, обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, это крайне неблагоприятные прецеденты, созданные крупными программами в области авиации и военных кораблей после окончания холодной войны. Поскольку первая поставка B-21 уже была серьезно задержана, остаются возможными дальнейшие серьезные задержки, а также перерасход средств.

Вторым важным фактором является то, что жизнеспособность очень дорогостоящих бомбардировщиков-невидимок большой дальности вполне может быть поставлена под сомнение, особенно в связи с тем, что США сталкиваются с нарастающим финансовым кризисом и, как считается, будут вынуждены пойти на очень серьезные сокращения государственных расходов.

Перерасход средств, особенно связанных с эксплуатационными расходами, может сделать более крупный парк самолетов B-21 недоступным по цене и приведет к тому, что программы F-22, F-35 и B-2 не смогут контролировать эти расходы. Кроме того, значительные достижения в области радиолокационных технологий, особенно в Китае, могут очень существенно снизить ценность бомбардировщиков-невидимок, таких как B-21, поскольку основным преимуществом нового самолета перед B-52J является его скрытность.

Кроме того, в качестве альтернативы B-21 рассматривались программы, включающие более дешевые беспилотные летательные аппараты, более совершенные крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые самолеты, и ожидается, что успех этих программ окажет сильное влияние на серийное производство нового бомбардировщика. Геополитическая ситуация в середине 2030-х годов также является важным фактором, как и состояние обороны Китая, России, Северной Кореи и других противников, которые быстро модернизируются.

В течение нескольких лет все чаще звучали призывы к значительному расширению производства B-21, и в октябре было опубликовано последнее сообщение о том, что Военно-воздушные силы рассматривают возможность значительного расширения запланированных закупок в рамках пересмотра структуры вооруженных сил.

Генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден недавно заявила, что, по ее мнению, возможность расширенных заказов — это "именно то, к чему склоняются ВВС", а министр ВВС Фрэнк Кендалл "открыто рассматривал различные варианты увеличения численности своих сил". В отчете, подготовленном  бывшим пилотом бомбардировщика Марком Ганзингером, Институт Митчелла в июне 2020 года оценил, что ВВС США необходимо будет нейтрализовать очень большое количество целей в глубине воздушного пространства Китая и России в случае войны, что потребует флота B-21, намного превышающего прогнозируемые 100 бомбардировщиков. Он призвал к флоту из чуть более 200 B-21.

Исследовательская служба Конгресса США в отчете за 2019 год также подчеркнула, что вывод из эксплуатации бомбардировщиков B-1B, B-2 и, в конечном счете, B-52 потребует приобретения гораздо более крупных бомбардировщиков B-21, чтобы избежать сокращения общего парка бомбардировщиков. В то время Центр стратегических и бюджетных оценок, базирующийся в Вашингтоне, округ Колумбия, рекомендовал приобрести 288 бомбардировщиков B-21, а также сохранить весь парк самолетов B-52.

Серьезные недостатки в строительстве подводных лодок, а также значительный перерасход средств и проблемы с разработкой, из-за которых будущее программы создания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel остается неопределенным, привели к тому, что программе B-21 стали придавать все большее значение как средству поражения целей в глубине территории противника.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы пентагон
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