В США дали оценку словам премьера Израиля о роли Тель-Авива в ситуации в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей центральной роли в достижении полного поражения Сирии, обратили внимание журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассуждают о роли Тель-Авива в ситуации в Сирии. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решающее поражение и распад сирийского государства, произошедшие 8 декабря, стали "прямым результатом" недавних успешных военных операций Израиля.

"Это исторический день в истории Ближнего Востока, — сказал он в видеообращении, — Режим Асада является центральным звеном иранской оси зла: этот режим пал", — заявил он, при этом "режим Асада" является широко используемым выражением в западном мире для обозначения сирийского государства.

"Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и ”Хезболле", главным сторонникам режима Асада", - добавил израильский лидер, подчеркнув, что крупномасштабные атаки Израиля на иранские силы и на силы ливанской военизированной группировки "Хезболла" помешали им усилить сирийские силы против исламистов из военизированных формирований, которые активно спонсировались стратегическим партнером Израиля Турцией.

"Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди всех тех, кто хочет освободиться от этого деспотичного и тиранического режима", — добавил Нетаньяху, в точности повторив западную и турецкую риторику по этому вопросу.

Сирийская партия Баас была ведущим противником целей Израиля, Турции и западного блока на Ближнем Востоке с 1960-х годов и вела многочисленные войны с Израилем, причем особых успехов добилась в 1980-х годах, когда Сирийская арабская армия продемонстрировала большую боеспособность и получила советское вооружение нового поколения.

Значительная поддержка Дамаском "Хезболлы" и тесное партнерство с Ираном с 2000-х годов сделали его более приоритетной целью для израильских интересов, в результате чего Тель-Авив сыграл ведущую роль в вооружении и подготовке антиправительственных боевиков-джихадистов наряду с Турцией и многими странами западного мира.

Падение сирийского правительства и переход территории страны под влияние Турции и Запада привели к значительному ослаблению обороны Израиля, в то время как приход к власти исламистских военизированных формирований позволяет им открыть второй фронт против "Хезболлы" в Ливане. После начала военных действий между Израилем и "Хезболлой" в октябре 2023 года было предсказано, что Турция и поддерживаемые ею исламистские военизированные формирования потенциально сыграют центральную роль в поддержке Тель-Авива в его продолжающемся конфликте.