Береговой ракетный комплекс Бастион. Непреодолимый щит морских границ России

4:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В восточной части Средиземного моря Военно-морской флот РФ провёл учения.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Береговой ракетный комплекс "Бастион"

В ходе данных учений расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил учебно-боевой пуск противокорабельной ракеты "Оникс".

О чём речь

Береговой ракетный комплекс "Бастион" — это грозное оружие, предназначенное для защиты морских границ от любых угроз. Он представляет собой подвижный или стационарный комплекс, оснащенный сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, способными поражать корабли различных классов на больших дистанциях.

История создания

Военные инженеры Советского Союза в 1980-е годы начали разрабатывать новое вооружение, чтобы заменить комплексы "Рубеж" и "Редут" (довольно современные в то время). На основе существующего оружия и стал разрабатываться новый подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК).

Однако развал СССР не позволил довести разработку до конца. И только в конце 1990-х годов работы возобновились. Береговой ракетный комплекс выпускается в двух вариантах: стационарном "Бастион-С" и подвижном "Бастион-П".

Одна батарея ПБРК имеет четыре ПУ (8 ракет) машину обеспечения, машину боевого управления и 4 транспортно-заряжающих машин.

Основные характеристики и возможности

Мощное вооружение: комплекс вооружён ракетами "Оникс" или "Яхонт", обладающими высокой скоростью и большой дальностью полета. Эти ракеты способны преодолевать современные системы противовоздушной обороны и поражать цели с высокой точностью.

Высокая мобильность: подвижные версии комплекса размещаются на шасси тяжёлых грузовиков и могут быстро перебазироваться на новые позиции, что делает их труднодоступными для противника.

Большая дальность стрельбы: ракета "Оникс" имеет дальность полёта до 300 км, что позволяет комплексу контролировать обширные морские акватории.

Высокая точность: система наведения ракет обеспечивает высокую точность поражения целей, что делает "Бастион" грозным оружием.

Защита от радиоэлектронного противодействия: комплекс оснащён современными системами радиоэлектронной борьбы, которые позволяют ему эффективно противостоять средствам радиоэлектронного подавления противника.

Принцип действия

Комплекс работает следующим образом:

Обнаружение цели: радиолокационные станции комплекса обнаруживают надводные цели на большой дистанции.

Наведение ракет: выбранные цели автоматически наводятся на ракеты.

Пуск ракет: по команде оператора ракеты запускаются из пусковых установок.

Полёт ракеты: ракета летит к цели по сложной траектории, уклоняясь от средств противовоздушной обороны.

Поражение цели: при достижении цели ракета взрывается, нанося ей значительные повреждения.

Роль в системе обороны РФ

"Бастион" играет важную роль в системе береговой обороны. Он позволяет:

Защищать морские границы: комплекс создаёт надёжный барьер на подходах к побережью, не позволяя противнику проникнуть в территориальные воды.

Сдерживать агрессора: наличие таких комплексов делает любую военную операцию против страны, обладающей "Бастионом", крайне рискованной.

Усиливать группировку войск: комплекс может быть интегрирован в систему ПВО и взаимодействовать с другими видами вооружений.

Вывод

"Бастион" — это мощное и эффективное оружие, которое позволяет надёжно защищать морские границы нашей страны. Весной 2014 года БРК стал щитом полуострова Крым и вынудил корабли НАТО отойти от побережья подальше.

Сегодня комплекс обеспечивает защиту свыше 600 км берега, но и это не предел, "Бастион" постоянно дорабатывается.

Уточнения

П-800 «Оникс» (Индекс УРАВ ВМФ — 3М55, экспортное наименование — «Яхонт», по классификации МО США и НАТО — SS-N-26 Strobile) — советская универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.



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