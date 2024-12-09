Береговой ракетный комплекс Бастион. Непреодолимый щит морских границ России

В восточной части Средиземного моря Военно-морской флот РФ провёл учения.
В ходе данных учений расчёт берегового ракетного комплекса "Бастион" выполнил учебно-боевой пуск противокорабельной ракеты "Оникс".
Береговой ракетный комплекс "Бастион" — это грозное оружие, предназначенное для защиты морских границ от любых угроз. Он представляет собой подвижный или стационарный комплекс, оснащенный сверхзвуковыми противокорабельными ракетами, способными поражать корабли различных классов на больших дистанциях.
Военные инженеры Советского Союза в 1980-е годы начали разрабатывать новое вооружение, чтобы заменить комплексы "Рубеж" и "Редут" (довольно современные в то время). На основе существующего оружия и стал разрабатываться новый подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК).
Однако развал СССР не позволил довести разработку до конца. И только в конце 1990-х годов работы возобновились. Береговой ракетный комплекс выпускается в двух вариантах: стационарном "Бастион-С" и подвижном "Бастион-П".
Одна батарея ПБРК имеет четыре ПУ (8 ракет) машину обеспечения, машину боевого управления и 4 транспортно-заряжающих машин.
Комплекс работает следующим образом:
Обнаружение цели: радиолокационные станции комплекса обнаруживают надводные цели на большой дистанции.
Наведение ракет: выбранные цели автоматически наводятся на ракеты.
Пуск ракет: по команде оператора ракеты запускаются из пусковых установок.
Полёт ракеты: ракета летит к цели по сложной траектории, уклоняясь от средств противовоздушной обороны.
Поражение цели: при достижении цели ракета взрывается, нанося ей значительные повреждения.
"Бастион" играет важную роль в системе береговой обороны. Он позволяет:
"Бастион" — это мощное и эффективное оружие, которое позволяет надёжно защищать морские границы нашей страны. Весной 2014 года БРК стал щитом полуострова Крым и вынудил корабли НАТО отойти от побережья подальше.
Сегодня комплекс обеспечивает защиту свыше 600 км берега, но и это не предел, "Бастион" постоянно дорабатывается.
П-800 «Оникс» (Индекс УРАВ ВМФ — 3М55, экспортное наименование — «Яхонт», по классификации МО США и НАТО — SS-N-26 Strobile) — советская универсальная сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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