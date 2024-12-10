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Дмитрий Плотников

БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась?

Силовые структуры » Военные новости

После положительных реляций по использованию боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" эта тема как бы сошла на нет.

Terminator tank support combat vehicle on Army forum 2020-06-08
Фото: commons.wikimedia.org by Nickel nitride, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Terminator tank support combat vehicle on Army forum 2020-06-08

О чём речь

БМПТ "Терминатор" — это российская боевая машина поддержки танков, разработанная для сопровождения танковых подразделений и обеспечения их огневой поддержки. Она предназначена для поражения широкого спектра целей, включая противотанковые средства противника, живую силу и легкобронированную технику.

Надо отметить, что чуть ли не единственные эксплуатанты "Терминаторов" были бойцы 90-й танковой дивизии. И под Лисичанском в 2022 году они очень неплохо себя проявили.

Потом использование данной БМПТ всплывало редко. О "Терминаторах" стали забывать. Однако надо сказать, что это одна из самых любопытных машин специальной операции.

История "Терминатора"

Сама идея БМПТ принадлежит инженерам Военной академии бронетанковых войск имени Малиновского. Основным тезисом создания было то, что танкам нужна была машина, которая могла эффективно бороться с пехотой, угрожавшая им. Все предыдущие машины имели слабое бронирование. Новая БМПТ должна была убрать все эти недостатки, воюя в одном строю с танками, не опасаясь снарядов.

Первый раз "Терминатор" побывал в бою в 2017-м году в Сирии, и затем сразу вступил в ряды ВС РФ.

Сразу скажу, что как машина огневой поддержки танков "Терминатор" очень неплох. Две автоматические пушки, четыре ПТУ "Атака", два гранатомёта и всё это в танковом корпусе. Но всё же такой мощи, как у танка, у БМПТ, разумеется, нет.

Аналитики позже высказались, подчеркнув, что "Терминатор" не поражает личный состав врага, а только подавляет. Конечно, и это неплохо, но хотелось бы и большего. Кстати, отмечается, что если бы БМПТ имела десантное отделение, то цены бы ей не было…

Основные характеристики

  • Шасси: обычно используется шасси танка Т-90, что обеспечивает машине высокую подвижность и защиту.
  • Вооружение:
  • 30-мм автоматическая пушка. Обеспечивает высокую скорострельность и точность при стрельбе по наземным и воздушным целям.
  • Противотанковые управляемые ракеты. Позволяют поражать бронированные цели на значительных дистанциях.
  • Автоматические гранатометы. Используются для поражения живой силы и небронированной техники.
  • Пулемёты. Служат для самообороны и поражения малоразмерных целей.

Задачи БМПТ "Терминатор"

Огневая поддержка танков: предоставляет танковым подразделениям мощную огневую поддержку, подавляя противотанковые средства противника.

Защита танков: создает огневой заслон для танков, отвлекая на себя огонь противника.

Боевые действия в городских условиях: эффективно действует в условиях города, поражая пехоту и укрепления противника.

Преимущества БМПТ "Терминатор"

  • Высокая огневая мощь: широкий спектр вооружения позволяет эффективно поражать различные цели.
  • Высокая защищенность: мощное бронирование и динамическая защита обеспечивают высокую живучесть на поле боя.
  • Мобильность: шасси танка Т-90 обеспечивает высокую манёвренность и проходимость.
  • Всепогодность: машина способна действовать в любых климатических условиях.

Будущее БМПТ

Несмотря на свои высокие характеристики, развитие военной техники не стоит на месте. В будущем можно ожидать появления новых модификаций БМПТ "Терминатор" с более совершенным вооружением и системами управления огнём. Также возможно появление в зоне СВО новых машин, созданных на основе опыта эксплуатации "Терминатора".

БМПТ «Терминатор» — боевая машина поддержки танков
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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