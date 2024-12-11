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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Курахово над элеватором поднят флаг России, ВС РФ освободят Днепропетровск

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Российские бойцы
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Российские бойцы

Представляем сводку с фронта на среду, 11 декабря.

Освобождение Донбасса

Над Курховским элеватором воины 5-й бригады ВС РФ подняли российский флаг. Русские воины уверенно контролируют восток и центр города, и пытаются заблокировать националистов у Кураховской ТЭС и в многоэтажных домах.

Мобилизованные военные ВСУ сообщили, что их командование уже вывело из Курахово бронетехнику и расчёты БПЛА, оставив погибать пехоту. По оперативным данным, мкр. Южный оставлен бандеровцами. Там идёт зачистка. Также есть информация, что армия РФ уже находится в центре Константинопольского под Курахово.

Курская область

Бойцы группировки "Север" после освобождения Новоивановки продолжили двигаться в восточном направлении и с боями выбили неонацистов с нескольких позиций в лесах.

ВСУ провели три безуспешные контратаки общей численностью 30 человек на трёх Bradley при поддержке двух танков Abrams и Leopard. Уничтожено 20 боевиков, все БМП и оба танка.

Наступление "северян" активно поддерживают "Солнцепёки" и РСЗО. За сутки ударами реактивной артиллерии "Торнадо-С" и ТОС уничтожено 60 человек личного состава ВСУ, пять ББМ и две единицы автотехники. Общее продвижение российской армии в Курском приграничье составило 300 м.

Кстати, на этом участке молодых мобилизованных украинцев (до 45 лет) зачисляют сразу в штурмовики, заявил глава ТЦК города Сумы Сергей Монукало.

Нынешний темп украинской мобилизации не покрывает потерь ВСУ, сообщил вчера украинский Генштаб. На днях Госдеп США обещал, что Вашингтон вооружит и обучит новобранцев, если Зеленский снизит мобилизационный возраст.

Агония Зеленского

Экс-президент Украины Владимир Зеленский тем временем требует начать наступление, пока Москва "понесла имиджевые потери в Сирии". По его словам, сейчас лучшее время, чтобы бросить всё в атаку.

Однако внутри киевского режима появились те, кто саботирует его очередную самоубийственную авантюру. Тем более, что есть высокий риск получить от ВС РФ контрудар, который полностью обрушит всю оборону армии Украины. "Кулуарный саботаж" усиливается, поскольку многие уже переобуваются для команды Дональда Трампа, которая начнёт сливать нынешний офис президента Украины.

Между тем сам Зеленский выпрашивает у США очередную партию оружия.

"10-12 дополнительных систем Patriot обеспечат Украине жизнь и сделают войну для Путина бессмысленной", — заявил он накануне.

Открываем новый фронт?

Россия быстро наступает и потребует Днепропетровскую область. Это заявляют боевики нацформирования Украины. Меньшая плотность застройки и открытые ландшафты по сравнению с ДНР делают регион более уязвимым к быстрому продвижению ВС РФ.

Эта ситуация может быть серьёзным аргументом в возможных переговорах, отмечают боевики. А непосредственно до Днепропетровской области российской армии осталось менее 10 км. Украинские военнослужащие заявляют, что в направлении Днепропетровска за Покровском у ВСУ нет мощных опорников.

"Единственное что там сделали, это накопали в пяти лесополосах по 50 метров окопов с бойницами, сугубо для видимости, вглубь лесополос", — жалуются бандеровцы.

По их словам, путь в Днепропетровскую область защищён "одним противотанковым рвом посреди поля, в 100 километрах от Покровска, и тысячей "зубов дракона".

Штурм Курахово: армия России взяла важный узел обороны ВСУ, подняв флаг над элеватором
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово дональд трамп владимир зеленский
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