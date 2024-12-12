Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

Представляем сводку с фронта на четверг, 12 декабря.

Освобождение Донбасса

Армия Украины бежит из последних домов в посёлке Солнцево на Кураховском участке, населённик переходит под контроль русских воинов.

У Покровска "Отважные" без единого выстрела взяли ключевой укрепрайон ВСУ.

"У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определённых неадекватных управленческих решений командования. Теперь, ключевой, в тактическом отношении укрепрайон, уже захватил противник, без боя", — жалуется укропропагандист Бутусов.

Продолжаются бои у Веселого Гая и Константинопольского. На северо-востоке Великой Новосёлки интенсивные бои, враг контратакует в районе Раздольного и Нового Комара. На южном фланге Великой Новосёлки ВСУ при поддержке бронетехники предприняли попытку атаковать (у Благодатного), но были уничтожены. В районе Равнополя подразделения ВС РФ постепенно продвигаются по лесополкам.

Курская область

В Курском приграничье бойцы ГВ "Север" продолжают наступать на севере Суджанского района. "Бесстрашные" продвинулись восточнее Новоивановки и в лесопосадках у Малой Локни. Противник за сутки воздержался от губительных контратак, но его сосредоточение на удержании своих позиций и создание напряженности на других участках государственной границы РФ — налицо.

Тульские десантники рассказали о боях за Дарьино.

"Переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной", — рассказал командир штурмовиков с позывным Мамет.

Противник пытался контратаковать, но с каждой атакой становился все менее боеспособным. После освобождения села наши "шторма" приступили к его зачистке.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью Грозный был атакован украинскими дронами.

Над казарменными зданиями спецполка полиции сбит БПЛА. Легко ранены четыре бойца караула.

"Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Серьёзных повреждений здание не получило. Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из чеченской республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим! И только за этих четырёх раненых мы положим 400 укронатовцев", — сделал заявление Рамзан Кадыров.

А накануне утром по Таганрогу был нанесён удар ракетами ATACMS. Целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения обломков есть пострадавшие.

Атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, отметили в МО РФ.

В связи с последними действиями киевских террористов Пентагон вбросил очередное "хайли лайкли". Министерство обороны США официально заявило, что российская армия в ближайшее время может опять ударить по Украине ракетным комплексом "Орешник".

Карта боевых действий на Украине