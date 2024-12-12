Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Представляем сводку с фронта на четверг, 12 декабря.

Освобождение Донбасса

Армия Украины бежит из последних домов в посёлке Солнцево на Кураховском участке, населённик переходит под контроль русских воинов.

У Покровска "Отважные" без единого выстрела взяли ключевой укрепрайон ВСУ.

"У Покровска построили ключевой, наконец хороший укрепрайон, за несколько десятков миллионов гривен, но не успели туда отправить наших солдат из-за определённых неадекватных управленческих решений командования. Теперь, ключевой, в тактическом отношении укрепрайон, уже захватил противник, без боя", — жалуется укропропагандист Бутусов.

Продолжаются бои у Веселого Гая и Константинопольского. На северо-востоке Великой Новосёлки интенсивные бои, враг контратакует в районе Раздольного и Нового Комара. На южном фланге Великой Новосёлки ВСУ при поддержке бронетехники предприняли попытку атаковать (у Благодатного), но были уничтожены. В районе Равнополя подразделения ВС РФ постепенно продвигаются по лесополкам.

Курская область

В Курском приграничье бойцы ГВ "Север" продолжают наступать на севере Суджанского района. "Бесстрашные" продвинулись восточнее Новоивановки и в лесопосадках у Малой Локни. Противник за сутки воздержался от губительных контратак, но его сосредоточение на удержании своих позиций и создание напряженности на других участках государственной границы РФ — налицо.

Тульские десантники рассказали о боях за Дарьино.

"Переправились через реку и приступили к зачистке. Зашли сразу в центр. Уничтожили противника на опорном пункте, закрепились, подтянули свои резервы и начали растягиваться. Двигались от дома к дому, от подвала к подвалу, чтобы не оставить врага за спиной", — рассказал командир штурмовиков с позывным Мамет.

Противник пытался контратаковать, но с каждой атакой становился все менее боеспособным. После освобождения села наши "шторма" приступили к его зачистке.

Террористические удары Киева

Сегодня ночью Грозный был атакован украинскими дронами.

Над казарменными зданиями спецполка полиции сбит БПЛА. Легко ранены четыре бойца караула.

"Сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Серьёзных повреждений здание не получило. Резерв из 84-х тысяч добровольцев и бойцов подразделений из чеченской республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу. Мы это так не оставим! И только за этих четырёх раненых мы положим 400 укронатовцев", — сделал заявление Рамзан Кадыров.

А накануне утром по Таганрогу был нанесён удар ракетами ATACMS. Целью ВСУ был военный аэродром. В результате падения обломков есть пострадавшие.

Атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, отметили в МО РФ.

В связи с последними действиями киевских террористов Пентагон вбросил очередное "хайли лайкли". Министерство обороны США официально заявило, что российская армия в ближайшее время может опять ударить по Украине ракетным комплексом "Орешник".

Карта боевых действий на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу грозный курахово покровск рамзан кадыров
Обсудить
Новости Все >
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин
Почему коллаген может стать врагом вашего организма
Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна
Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью
Чем опасен избыток масла и как с этим справиться
Россия заняла вторую позицию по поставкам СПГ в Испанию
Сейчас читают
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Общество
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Американская ракета PrSM. Пентагон готовит замену устаревшей ATACMS Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником
Как правильно поливать огурцы? Многие дачники не знают об этом важном правиле
3 тренировки в неделю — и вы на восемь лет моложе! Вот как это работает
Эффективный способ защиты поджелудочной железы без лекарств
Как правильно кормить снегирей в зимние месяцы
История шпионских кошек: провал громкого эксперимента ЦРУ
Авиасообщение с Россией и удобный транзит: чем интересен Харбин
Почему коллаген может стать врагом вашего организма
Почему привычка оставлять зарядку телефона в розетке не так уж безобидна
Уникальные свойства мармелада, которые делают его полезной сладостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.