Что скрывается за загадочной военной белорусской "Кулисой"?

В белорусской армии появился свой Старлинк, а в России подобное только в перспективе

Революционную новость сообщили белорусские СМИ. В армию страны стали поступать мобильные комплексы связи, аналогичные американским системам "Старлинк" от небезызвестного Илона Маска. Никаких подробностей не сообщается, кроме названия системы — "Кулиса", внешнего вида изделия и одной важной особенности.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

А особенность эта — способность работы комплекса в защищённом режиме, чего, кстати, нет у систем Илона Маска. Во всяком случае, так пишут в белорусских СМИ, отражая слова официальных военных источников.

Правда, у наших соседей эта новость была опубликована ещё 24 ноября в рамках сюжета о принятии на вооружение армии Белоруссии новых партий различной военной техники, в том числе и этого комплекса. Но в российских СМИ эта новость определённо "заиграла" новыми красками. Может, потому, что сообщение сопровождалось словами "Маск занервничал".

А Илону действительно есть с чего занервничать. Ему для стабильной работы своей системы понадобилось запустить в космос почти пять тысяч спутников связи. А тут вдруг Белоруссия, у которой спутники можно пересчитать по пальцам одной руки.

Даже Россия согласно проекту создания аналогичной системы связи намерена запустить в космос не менее 300 спутников. Причем понадобится на это пять лет — с 2025 по 2030 годы. Об этом сообщалось в сентябре текущего года.

В чём суть изобретения? Загадка

Тогда что же изобрели в Белоруссии, и от чего мог "занервничать Илон Маск"?

Судя по изображениям, предоставленным Минобороны Белоруссии, в комплект входят:

спутниковая антенна традиционного "тарелочного" типа;

приемо-передающее устройство в виде антенны типа "Wi-Fi";

соответственно Wi-Fi роутер, "раздающий интернет";

блок шифрования информации;

телефонный коммутатор;

полевой рюкзак, который предназначен для переноски станции.

Возможно, есть что-то ещё. Но перечисленные элементы — это то, что представлено в сюжете. А немногословные белорусские военные не сильно делились подробностями.

К системе можно подключаться через мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, стандартные телефонные аппараты. При этом ни о каких цифровых параметрах, например, дальности связи ничего не говорится.

Ещё год назад этот комплект связи представили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Тогда же первая партия станций пошла в войска. А офицер войск связи Белоруссии на пальцах рассказывал, как эта система работает:

"Где-то в Минске точка доступа к Интернету. Она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздаёт этот интернет".

И вот тут возникает самый главный вопрос — с кем связывается эта спутниковая тарелка из комплекта. Ну не с "Триколор-ТВ" же? Вообще-то у Белоруссии есть свой спутник связи. Но он один, и на нём одном (обращаем внимание) работает Национальная система спутниковой связи и вещания "БелИнтерСат", которая предоставляет услуги доступа в интернет по спутниковым каналам связи.

Неужели всего один спутник связи будет обеспечивать Белоруссию, причём как гражданских пользователей, так и военных? Да, Белоруссия по территории — это, конечно, не Россия. Плюс-минус 600 км протяжённость в обоих направлениях.

Но и у нас зона СВО, где есть острая необходимости в такой связи, тоже не сильно больше Белоруссии. И вряд ли для её покрытия нужны сотни спутников. Тем более, что спутники связи, аналогичные белорусскому, по крайней мере, с такой же высокой геостационарной орбитой, у России есть, Почему мы до сих пор не можем создать свой "Старлинк" — вопрос. Может, спросить секрет у белорусов?

Хотя, может, братья-белорусы лукавят... И их новая система просто использует действующие каналы и аппаратуру "Старлинк". А из новых компонентов у них только рюкзак и устройства, шифрующие информацию. Ну тогда Илону Маску действительно есть от чего нервничать. Ну, эта версия, конечно, в порядке шутки.

Белоруссия, равно как и Россия, не входит в зону действия "Старлинк". Хотя в приграничных с Украиной районах система работать будет. Чем, кстати, и пользуются российские военные.

В итоге "революционная" новость из Белоруссии оставляет только одни вопросы. Как это всё-таки работает там. И почему такое не может работать у нас? Хотя, возможно, скоро мы что-то подобное тоже увидим и у нашей армии. Первые российские спутники связи для широкополосного доступа в интернет уже были запущены в мае этого года.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.



Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе.



Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

