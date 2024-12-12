В США признали бесполезность для Украины одного западного танка

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США пришли к выводу, что танки Abrams «бесполезны» для Украины после тяжелых потерь, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они раскрывают подробности о недостатках иментого танка. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк M1 Abrams стреляет по цели во время учений

Спустя десять месяцев после того, как украинская армия впервые использовала поставленные из Америки танки M1A1 Abrams в боевых действиях, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пришел к выводу, что эти машины были "бесполезны" для военных действий Украины. Когда его спросили, могла ли администрация Байдена лучше подготовить Украину к наступлению против российских войск, Салливан привел "Абрамс" в качестве примера того, как многие виды американского оружия не оказали желаемого воздействия на театре военных действий.

“Что касается танков "Абрамс", то мы отправили танки "Абрамс" на Украину… На самом деле в этих танковых подразделениях "Абрамс" не хватает людей, потому что это не самая полезная часть техники для них в этой войне", — заявил он.

"Абрамс" широко считается самым боеспособным танком в западном мире, и он уникален относительно танков других классов тем, что может похвастаться газотурбинными двигателями, обеспечивающими повышенную мобильность. После поставки 31 машины на Украину в сентябре 2023 года Австралия в октябре 2024 года обязалась поставить еще 49 танков M1A1 Abrams, хотя, в отличие от недавно построенных танков из Соединенных Штатов, австралийские танки уже несколько десятилетий находятся на вооружении.

M1A1 Abrams впервые был замечен на вооружении 23 февраля, причем первые потери танков были подтверждены всего через три дня, за чем последовала череда дальнейших потерь в течение следующих двух месяцев. Это привело к временному отводу войск с линии фронта в апреле, после чего уровень защиты бронетехники был повышен. Тем не менее, количество потерь машин, участвовавших в боевых действиях, оставалось высоким. В настоящее время считается, что более 20 из 31 танка Abrams, поставленного на Украину, были уничтожены, выведены из строя или захвачены в плен, причем большинство поражений, заснятых на пленку, было совершено управляемой артиллерией или одноразовыми беспилотниками "камикадзе". Было подтверждено, что один из танков был подбит российским танком Т-72Б3 после того, как они вступили в перестрелку вблизи Авдеевки.

Подводя итог проблемам, связанным с эксплуатацией этого класса танков, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль ранее предупреждал: "Проблема с "Абрамсом" в том, что он дорогой. На нем сложно тренироваться. Его очень сложно поддерживать. У него огромный, сложный газотурбинный двигатель, для которого требуется реактивное топливо… Честно говоря, по нашей оценке, на данный момент "Абрамс" не подходит для этого".

Это вызвало аналогичную критику в отношении других западных танков, поставляемых на Украину, а именно Challenger 2 и Leopard 2, которые также отличаются очень большим весом и особенно высокими требованиями к техническому обслуживанию. Изменение консенсуса в отношении Abrams повысило вероятность того, что запланированные поставки в Австралию могут быть осуществлены не в полном объеме.