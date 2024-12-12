В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М

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Оптимизированный для стелс-технологий двигатель АЛ-51Ф-1, установленный на новом российском истребителе Су-57М, обладает рядом преимуществ, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют эффективность двигателя. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Были опубликованы первые изображения нового двигателя АЛ-51Ф-1 с плоским соплом, разработанного для будущего усовершенствованного варианта российского истребителя пятого поколения Су-57. 10 декабря появились снимки, на которых показан один из двигателей, установленных на втором летном прототипе истребителя. Несмотря на то, что фотографии прототипов АЛ-51Ф-1 публиковались и в прошлом, никогда ранее не было опубликовано первое изображение двигателя с его окончательной конструкцией сопла, которая значительно повышает скрытность.

Подтверждение того, что разработка двигателя достигла этой продвинутой стадии тестирования, указывает на то, что прогнозы российских источников о том, что двигатель поступит на вооружение до 2027 года, могут быть достоверными. Хотя Су-57 впервые поступил на вооружение в 2020 году, с тех пор масштабы производства быстро росли, в настоящее время самолет оснащен двигателем АЛ-41Ф-1, производным от АЛ-41Ф-1С, который в настоящее время используется на истребителях поколения 4++ Су-35. Согласно сообщениям российских государственных СМИ, истребители, оснащенные новым АЛ-51Ф-1 и имеющие ряд других усовершенствований, должны были в 2021 году заменить базовый вариант в серийном производстве в 2025 году, хотя остается неясным, повлияли ли сбои в российской промышленности на этот график. Усовершенствованный новый вариант истребителя получит обозначение Су-57М.

Ожидается, что интеграция АЛ-51Ф-1 повысит скрытность, облегчит выполнение сверхскоростных полетов, сократит эксплуатационные расходы и потребности в техническом обслуживании, увеличит мощность бортовых подсистем, таких как радары, и значительно улучшит дальность полета и все аспекты летно-технических характеристик.

Предполагается, что этот двигатель обеспечит Су-57 самую высокую тягу среди всех истребителей, находящихся на вооружении в мире, если не уступит китайскому J-20, на который, как ожидается, вскоре будут установлены двигатели следующего поколения WS-15. Внедрение нового варианта АЛ-51Ф-1 с плоскими соплами, который помогает минимизировать поперечное сечение заднего радара, является одной из многочисленных дополнительных модернизаций, которые помогли повысить малозаметность Су-57 за счет новых воздухозаборников и использования новых материалов, поглощающих радиолокационные лучи в конструкции планера.

Российские военно-воздушные силы продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности Су-57 и развернули истребители для проведения интенсивных боевых операций в районах украинского театра военных действий с особенно высокой концентрацией украинских средств ПВО.

Несмотря на значительные усовершенствования, внесенные с течением времени, Су-57, в отличие от китайских или американских истребителей пятого поколения, уделяет гораздо меньше внимания малозаметности и не предназначен для полетов с проникновением вглубь вражеской территории. Вместо этого предполагалось, что он сохранит высокую степень живучести при работе за наземными системами противовоздушной обороны и в тандеме с ними.

В рамках программы Су-57 приоритетное внимание уделялось сокращению потребностей в техническом обслуживании и эксплуатационных расходов, чтобы избежать очень низкого уровня готовности, который характерен для американских истребителей-невидимок F-117, F-22 и F-35.

Одним из заметных средств, с помощью которого это было достигнуто, является снижение зависимости от радиопоглощающих покрытий, что было достигнуто за счет использования инновационных решений, таких как радиопоглощающее стекловолокно.

В отличие от американских истребителей-невидимок, эксплуатация которых неизменно обходится гораздо дороже, чем у их предшественников четвертого поколения, такой подход позволяет Су-57 потенциально снизить эксплуатационные расходы по сравнению с его прямым предшественником советским Су-27, что позволяет России перейти на пятое поколение истребителей-невидимок, не увеличивая при этом ни финансирование, ни стоимость обслуживания.