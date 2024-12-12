Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область

Силовые структуры » Военные новости

В Курской области к концу января будет сварен котёл из ВСУ вокруг Суджи. Именно для этого надо было зайти в Сумскую область Украины.

Карта Суджанского района Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru
Карта Суджанского района Курской области

В Суджанском районе освобождены Плёхово и Дарьино

Минобороны РФ сообщило 12 декабря, что ВС РФ освободили Новоивановку в Суджанском районе Курской области, за которую с октября шли тяжёлые бои. Днём ранее ведомство подтвердило, что были освобождены в том же районе Дарьино и Плёхово. Дарьино находится на левом берегу реки Снагость, а Плёхово — на правом берегу реки Псёл. Деревни были превращены силами армии Украины в мощные опорные пункты. Сообщается, что от Плёхово российская армия продолжает продвигаться к Гуеву.

Для чего был заход в Сумскую область

Освобождение Плёхово перерезает одну из линий снабжения ВСУ в Судже, и очевидно, что поставлена задача окружения города. Для этого и был организован заход в Сумскую область в районе деревни Александрии.

Спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко это опроверг, но подтвердил OSINT-ресурс DeepState, который пользуется спутниковыми данными США.

Российские военные аналитики указывают, что сейчас болотистая местность этого района подмёрзла и есть возможность, двигаясь от Александрии, обойти с юга холмы к западу от Плёхова, а также форсировать реку Псёл, которая севернее в Сумской области между Александрией и населённым пунктом Мирополье ещё мелкая. Если же взять под контроль Мирополье, то это позволит обеспечить фланг наступающей севернее группировки ВС РФ и откроет путь на Сумы, так как далее по холму до самого города идёт отличная дорога.

Не удивительно, если и от Дарьино ВС РФ пойдут не на укреплённое Свердликово, а пересекут границу, чтобы выйти по Сумской области на Басовку к Судже по правому флангу и закрыть котёл.

Курская область не будет лежать на столе переговоров с США

Освобождать оккупированную в августе Курскую область ВС РФ начали в сентябре, продолжили в октябре и освободили уже 50% территорий.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что в Курской области уничтожены 70% техники ВСУ. По словам российского генерала, ВСУ заходили на российские территории более чем с 200 танками и 400 бронированными машинами. Потери личного состава, по некоторым данным, оцениваются в 30 тысяч человек.

ВСУ получили приказ от Владимира Зеленского удерживать захваченные земли любой ценой до инаугурации Дональда Трампа на пост президента. По мнению ряда экспертов на Западе, это должно укрепить позиции Украины в возможных переговорах. Но, похоже, к 20 января Курская область будет освобождена, да и переговоров не будет. Зеленский совместно с администрацией Байдена оставил минимальные шансы на это. Речь идёт об ударе ATACMS по Таганрогу и хамских высказываниях Зеленского в адрес Трампа, в стиле "мы с вами разговаривать не будем, поскольку вы ещё не президент".

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
 

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы курская область
Обсудить
Новости Все >
Как бороться с обочечниками без нарушения закона
Направленные или асимметричные: что выбрать для зимних шин
Си Цзиньпин призвал к скорейшему решению ситуации на Украине
Актриса Наталья Бочкарева и Алёна Жигалова высмеяли внешность рэпера Натана
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Как поднять тестостерон и почувствовать себя на пике формы
Неожиданный способ борьбы с бессонницей — достаточно добавить этот продукт в рацион
Энергетики: сколько можно пить без риска для здоровья
Как вырастить лесные грибы на своем участке
Автомобили FAW могут появиться на российском рынке
Сейчас читают
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Еда и рецепты
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась Аудио 
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?
Комнатные цветы
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу? Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Авокадо останется свежим в течение двух недель и не станет коричневым. Раскрыт лайфхак
Последние материалы
Автомобили FAW могут появиться на российском рынке
Как избавиться от запаха кошачьей мочи с дивана: простые и эффективные способы
Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок
Genesis выходит на гоночный трек
МЭА обновляет данные — рост спроса на нефть замедляется
Наваристые супы и крепкие мясные бульоны могут навредить трём категориям людей
Как сохранить макияж стойким на собеседовании, в отпуске и во время тренировки
Как превратить обычные отжимания в полноценную тренировку
Что делать в Казани зимой?
Чай для огурцов: секреты экологичной подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.