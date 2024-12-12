ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область

В Курской области к концу января будет сварен котёл из ВСУ вокруг Суджи. Именно для этого надо было зайти в Сумскую область Украины.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта Суджанского района Курской области

В Суджанском районе освобождены Плёхово и Дарьино

Минобороны РФ сообщило 12 декабря, что ВС РФ освободили Новоивановку в Суджанском районе Курской области, за которую с октября шли тяжёлые бои. Днём ранее ведомство подтвердило, что были освобождены в том же районе Дарьино и Плёхово. Дарьино находится на левом берегу реки Снагость, а Плёхово — на правом берегу реки Псёл. Деревни были превращены силами армии Украины в мощные опорные пункты. Сообщается, что от Плёхово российская армия продолжает продвигаться к Гуеву.

Для чего был заход в Сумскую область

Освобождение Плёхово перерезает одну из линий снабжения ВСУ в Судже, и очевидно, что поставлена задача окружения города. Для этого и был организован заход в Сумскую область в районе деревни Александрии.

Спикер пограничной службы Украины Андрей Демченко это опроверг, но подтвердил OSINT-ресурс DeepState, который пользуется спутниковыми данными США.

Российские военные аналитики указывают, что сейчас болотистая местность этого района подмёрзла и есть возможность, двигаясь от Александрии, обойти с юга холмы к западу от Плёхова, а также форсировать реку Псёл, которая севернее в Сумской области между Александрией и населённым пунктом Мирополье ещё мелкая. Если же взять под контроль Мирополье, то это позволит обеспечить фланг наступающей севернее группировки ВС РФ и откроет путь на Сумы, так как далее по холму до самого города идёт отличная дорога.

Не удивительно, если и от Дарьино ВС РФ пойдут не на укреплённое Свердликово, а пересекут границу, чтобы выйти по Сумской области на Басовку к Судже по правому флангу и закрыть котёл.

Курская область не будет лежать на столе переговоров с США

Освобождать оккупированную в августе Курскую область ВС РФ начали в сентябре, продолжили в октябре и освободили уже 50% территорий.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов отметил, что в Курской области уничтожены 70% техники ВСУ. По словам российского генерала, ВСУ заходили на российские территории более чем с 200 танками и 400 бронированными машинами. Потери личного состава, по некоторым данным, оцениваются в 30 тысяч человек.

ВСУ получили приказ от Владимира Зеленского удерживать захваченные земли любой ценой до инаугурации Дональда Трампа на пост президента. По мнению ряда экспертов на Западе, это должно укрепить позиции Украины в возможных переговорах. Но, похоже, к 20 января Курская область будет освобождена, да и переговоров не будет. Зеленский совместно с администрацией Байдена оставил минимальные шансы на это. Речь идёт об ударе ATACMS по Таганрогу и хамских высказываниях Зеленского в адрес Трампа, в стиле "мы с вами разговаривать не будем, поскольку вы ещё не президент".

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.





Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. Граничит на западе с Черниговской областью Украины, на севере и востоке — с Российской Федерацией, на юго-востоке — с Харьковской, на юге — с Полтавской областями Украины.

