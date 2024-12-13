Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636

Военно-морской флот России в восточной части Средиземного моря провёл учения, в ходе которых корабли-носители гиперзвукового комплекса "Циркон" провели учебно-боевые пуски изделия.

Фото: commons.wikimedia.org by jon218, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Подводная лодка Варшавянка

Также был осуществлён пуск крылатой ракеты большой дальности "Калибр" с борта дизель-электрической подводной лодки Б-261 "Новороссийск" проекта 636 "Варшавянка".

О чём речь

Б-261 "Новороссийск" — это современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав Черноморского флота России. Она является головным кораблём своего проекта и получила свое название в честь героического города-героя Новороссийска.

Проект 636.3 "Варшавянка". Эволюция классики

Подводные лодки проекта 636.3 являются дальнейшим развитием советских дизель-электрических подводных лодок проекта 636. Они отличаются улучшенными характеристиками, сниженным уровнем шумности и современным вооружением.

Размер

Надводное водоизмещение: 2350 т,

Подводное водоизмещение: 3950 т,

Длина: 73 м,

Ширина корпуса: 10 м,

Средняя осадка: 6,2 м.

Ключевые особенности Б-261 "Новороссийск"

Высокая скрытность: благодаря использованию новых материалов и технологий, лодка обладает низкой шумностью, что значительно затрудняет её обнаружение.

Мощное вооружение: Б-261 вооружена современными торпедами и крылатыми ракетами, что позволяет ей эффективно поражать как подводные, так и надводные цели.

Автономность: лодка способна длительное время находиться в море без всплытия, что обеспечивает ей высокую автономность.

Современные системы управления: Б-261 оснащена современными системами управления и связи, что повышает её боевые возможности.

Технико-тактические характеристики

Классификация НАТО: Improved Kilo,

Экипаж: 52 человека,

Надводная скорость: 17 узлов,

Подводная скорость: 20 узлов,

Рабочая глубина погружения: 240 м,

Предельная глубина погружения: 300 м,

Автономность: 45 суток.

Роль в Черноморском флоте

Б-261 "Новороссийск" играет важную роль в укреплении обороноспособности России на Чёрном море.

Она предназначена для:

Защиты морских коммуникаций: способна эффективно противодействовать подводным лодкам и надводным кораблям противника.

Разведки и наблюдения: Б-261 может выполнять задачи по сбору разведывательной информации.

Нанесения ударов по наземным целям: благодаря крылатым ракетам, лодка способна поражать наземные объекты на значительном расстоянии.

Энергетическая установка и вооружение

Два дизель-генератора по 1000 кВт, питающих главный э/двигатель (5500 л. с.),

Э/двигатель экономического хода мощностью (190 л. с.),

2 резервных э/двигателя по 102 л. с.

6 носовых торпедных аппарата калибра 533 мм с автоматическим заряжанием,

4 ракеты "Калибр",

18 торпед,

24 мины,

ПЗРК "Стрела-3" или "Игла", 8 ракет.

Вывод

Б-261 "Новороссийск" — это современная и эффективная подводная лодка, которая является одним из лучших представителей своего класса. Она играет важную роль в обеспечении безопасности России на Чёрном море.

Проект 636.3 "Варшавянка" продолжает развиваться. В ближайшее время планируется строительство новых подводных лодок этого типа для российского флота.

Новейшая подлодка «Новороссийск» способна потопить целую группу