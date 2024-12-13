Подводная лодка Б-261 Новороссийск. Тихий охотник Чёрного моря проекта 636

Военно-морской флот России в восточной части Средиземного моря провёл учения, в ходе которых корабли-носители гиперзвукового комплекса "Циркон" провели учебно-боевые пуски изделия.
Также был осуществлён пуск крылатой ракеты большой дальности "Калибр" с борта дизель-электрической подводной лодки Б-261 "Новороссийск" проекта 636 "Варшавянка".
Б-261 "Новороссийск" — это современная дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав Черноморского флота России. Она является головным кораблём своего проекта и получила свое название в честь героического города-героя Новороссийска.
Подводные лодки проекта 636.3 являются дальнейшим развитием советских дизель-электрических подводных лодок проекта 636. Они отличаются улучшенными характеристиками, сниженным уровнем шумности и современным вооружением.
Высокая скрытность: благодаря использованию новых материалов и технологий, лодка обладает низкой шумностью, что значительно затрудняет её обнаружение.
Мощное вооружение: Б-261 вооружена современными торпедами и крылатыми ракетами, что позволяет ей эффективно поражать как подводные, так и надводные цели.
Автономность: лодка способна длительное время находиться в море без всплытия, что обеспечивает ей высокую автономность.
Современные системы управления: Б-261 оснащена современными системами управления и связи, что повышает её боевые возможности.
Б-261 "Новороссийск" играет важную роль в укреплении обороноспособности России на Чёрном море.
Она предназначена для:
Б-261 "Новороссийск" — это современная и эффективная подводная лодка, которая является одним из лучших представителей своего класса. Она играет важную роль в обеспечении безопасности России на Чёрном море.
Проект 636.3 "Варшавянка" продолжает развиваться. В ближайшее время планируется строительство новых подводных лодок этого типа для российского флота.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.