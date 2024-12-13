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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают успешно выполнять задачи специальной операции на Украине.

ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВС РФ

Представляем сводку с фронта на пятницу, 13 декабря.

Освобождение Донбасса

Поступает информация, что армия РФ в Курахово заняла территорию и здание Горсовета. Ждём водружение флага. Бои идут уже в центре вдоль улиц Прокофьева, Нагорная 1-я и Нагорная 2-я, пр. Запорожском.

А в Успеновском котле "скачут" до 700 бандеровцев. Ситуация там близка к критической, паникуют националисты.

"Ситуация в "Кураховском мешке" приближена к критической, враг закрепился в Успеновке", — сообщает боевик Станислав Бунятов.

По словам военного ВСУ, сообщения с посёлками юго-восточнее ограничены артиллерией и дронами ВС РФ. Также южнее Курахово враг попал в оперативное окружение у Анновки. Продолжается старинная забава украинских вояк — вариться в котлах.

На Покровском участке российская армия продвинулась в южной части Сонцовки, освободила село Заря, заняв соседние лесополосы. Юго-западнее Покровска группировка ВС РФ продвигается от Новотроцкого на западном направлении.

Русские "шторма" в Покровске уже провели ряд смелых вылазок, в результате чего было захвачено несколько пленных. А тем временем, поля на этом фронте завалены трупами боевиков 152-й егерской бригады ВСУ. Десятки тел брошенных всушниками побратимов лежат на земле Донбасса.

Курское приграничье

В Курской области бойцы группировки "Север" ведут бои на севере Суджанского района. Российские войска освободили посёлок Новоивановка, отметили вчера в Минобороны РФ. Сейчас штурмовики продвинулись в лесополках восточнее Новоивановки и в Николаево-Дарьино.

ВСУ, накопив резервы, возобновили активные действия, проведя три контратаки численностью 20 человек. Атаки успеха не имели.

Ответ за Таганрог

Ночью, после двух суток относительного спокойствия ВС РФ запустили более сотни "Гераней" по тылам врага. Под утро каналы противника сообщили о фиксации пусков с Ту-95МС.

Позже поступила информация, что сейчас в небе около 120 ракет и много БПЛА. Предположительно, от 8 до 12 "Калибров" идут на Кировоград и Киев.

На этот раз основной удар решено сделать в светлое время суток. Возможно, с целью получения более оперативного объективного контроля по результатам. "Орешник" пока не в деле, но вполне вероятно, что он завершит начатое, чтобы была сведена к минимуму вероятность случайного противодействия ПВО.

Также крылатые ракеты летят на Западную Украину, противник пишет, что туда держат курс более 30 ракет.

Мучения Зеленского

В кулуарах Банковой пошёл слух, что Владимир Зеленский очень болезненно реагирует на троллинг от команды Трампа. Отношения с ней у Зеленского негативные — он пытался вести с переговоры с позиции силы, но получил только хейт. Трамп недолюбливает его, а связано это с тем, что ОПУ кинул Трампа на выборах в 2020 году, что угрожало безопасности его семьи, а Трамп такое не прощает.

Сейчас Зеленский заявляет, что готов торговаться по Украине за "гарантии НАТО" даже не для всей территории. Он отметил, что хочет получить приглашение в альянс, при этом действия НАТО "должны охватывать территорию, которую Украина контролирует с пониманием того, что они распространятся на всю территорию".

Сводка с фронтов на 12.12.2024 г
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск владимир зеленский
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