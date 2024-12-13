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Любовь Степушова

ВКС РФ нанесли ответный удар за Таганрог. Орешник не задействуют из-за позиции Трампа

3:35
Силовые структуры » Военные новости

13 декабря утром ВКС РФ нанесли ответный удар по Украине за атаку ATACMS по Таганрогу. На призывы Зеленского ответа на Западе не будет. Удара "Орешником" пока тоже не будет.

взрыв
Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
взрыв

Около 120 ракет в ответ на шесть ATACMS по Таганрогу

13 декабря утром ВКС РФ нанесён ответный удар по Украине за атаку ATACMS по Таганрогу, заявляет Минобороны РФ. Не новейшим "Орешником", как ожидалось, а гиперзвуковыми ракетами "Калибр", "Кинжал", Х-101 с самолётов-носителей и кораблей Черноморского флота, а также "Искандерами". Общее количество запущенных по целям противника ракет составляет около 120, указывает мониторинговый канал Lpr 1.

Ранее в течение суток был налёт около 150 "Гераней" и других беспилотников.

Украина без света, интернета и воды

Известно на настоящий момент, что целью атаки были украинские электроподстанции, газовая инфраструктура, военные заводы. Посол США на Украине Бриджит Бринк написала в соцсети, что Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.

По данным из источников на платформе Telegram, прилёты были по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, по аэродрому и газовым хранилищам около города Стрый Львовской области, по объектам в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. По бронетанковому заводу в Харькове. Были прилёты в Одессе, Киеве, где с утра регистрируется блэкаут.

Около половины из 3,5 млн потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу, 13 декабря, утром, заявил генеральный директор предприятия. В "Укрэнерго" отметили, что без электроэнергии сегодня будет находиться около половины населения Украины, а значит, и без интернета и воды.

Реакции НАТО не будет

Владимир Зеленский потребовал в Telegram "мощную и массовую" реакцию мира и поставок средств ПВО. Это называется: мёртвому припарки. А насчёт реакции — в НАТО паника. Президент Франции Эмманюэль Макрон переговорил с президентом США Дональдом Трампом в Париже и поехал в Польшу советоваться по вопросу "ввода миротворческого контингента". Но в Польше отказались вводить армию "даже после окончания войны".

Никто не хочет брать на себя головную боль объяснять избирателям, что не хотят попасть под раздачу "Орешником", да и оружия и боекомплекта нет. Запад так и не перевёл свою экономику за военные рельсы. Паника нарастает, потому что грядёт отказ Трампа от снабжения Украины под предлогом нежелания Европы защищать себя от России и финансировать НАТО в достаточном объёме.

В Кремле уважают мнение Трампа

Хотелось бы ответа именно по США и именно "Орешником", но, возможно, раз Трамп критикует дальние удары по территории РФ, в Кремле решили пока воздержаться. Напомним, что в интервью The Time Трамп сказал:

"Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль в глубь России. Зачем мы это делаем? Мы только разжигаем эту войну и делаем её ещё хуже. Этого нельзя было допускать".

Уточнения

ОКР «Калибр»  — семейство советских и российских крылатых ракет, по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler» (с англ. — «пекло», очень жаркий день). Разработаны и производятся ОКБ «Новатор».

9-А-7660 «Кинжал»  — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 (около 10 М) комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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