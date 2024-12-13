ВКС РФ нанесли ответный удар за Таганрог. Орешник не задействуют из-за позиции Трампа

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13 декабря утром ВКС РФ нанесли ответный удар по Украине за атаку ATACMS по Таганрогу. На призывы Зеленского ответа на Западе не будет. Удара "Орешником" пока тоже не будет.

Фото: mil.gov.ua by Ministry of Defence of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ взрыв

Около 120 ракет в ответ на шесть ATACMS по Таганрогу

13 декабря утром ВКС РФ нанесён ответный удар по Украине за атаку ATACMS по Таганрогу, заявляет Минобороны РФ. Не новейшим "Орешником", как ожидалось, а гиперзвуковыми ракетами "Калибр", "Кинжал", Х-101 с самолётов-носителей и кораблей Черноморского флота, а также "Искандерами". Общее количество запущенных по целям противника ракет составляет около 120, указывает мониторинговый канал Lpr 1.

Ранее в течение суток был налёт около 150 "Гераней" и других беспилотников.

Украина без света, интернета и воды

Известно на настоящий момент, что целью атаки были украинские электроподстанции, газовая инфраструктура, военные заводы. Посол США на Украине Бриджит Бринк написала в соцсети, что Россия атаковала ракетами не только энергетику, но также транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.

По данным из источников на платформе Telegram, прилёты были по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, по аэродрому и газовым хранилищам около города Стрый Львовской области, по объектам в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. По бронетанковому заводу в Харькове. Были прилёты в Одессе, Киеве, где с утра регистрируется блэкаут.

Около половины из 3,5 млн потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу, 13 декабря, утром, заявил генеральный директор предприятия. В "Укрэнерго" отметили, что без электроэнергии сегодня будет находиться около половины населения Украины, а значит, и без интернета и воды.

Реакции НАТО не будет

Владимир Зеленский потребовал в Telegram "мощную и массовую" реакцию мира и поставок средств ПВО. Это называется: мёртвому припарки. А насчёт реакции — в НАТО паника. Президент Франции Эмманюэль Макрон переговорил с президентом США Дональдом Трампом в Париже и поехал в Польшу советоваться по вопросу "ввода миротворческого контингента". Но в Польше отказались вводить армию "даже после окончания войны".

Никто не хочет брать на себя головную боль объяснять избирателям, что не хотят попасть под раздачу "Орешником", да и оружия и боекомплекта нет. Запад так и не перевёл свою экономику за военные рельсы. Паника нарастает, потому что грядёт отказ Трампа от снабжения Украины под предлогом нежелания Европы защищать себя от России и финансировать НАТО в достаточном объёме.

В Кремле уважают мнение Трампа

Хотелось бы ответа именно по США и именно "Орешником", но, возможно, раз Трамп критикует дальние удары по территории РФ, в Кремле решили пока воздержаться. Напомним, что в интервью The Time Трамп сказал:

"Я категорически не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль в глубь России. Зачем мы это делаем? Мы только разжигаем эту войну и делаем её ещё хуже. Этого нельзя было допускать".

Уточнения

ОКР «Калибр» — семейство советских и российских крылатых ракет, по кодификации НАТО SS-N-27 «Sizzler» (с англ. — «пекло», очень жаркий день). Разработаны и производятся ОКБ «Новатор».



9-А-7660 «Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты 9-С-7760 (около 10 М) комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

