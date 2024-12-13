В США подняли вопрос о передачи Украине российского оружия из Сирии

4:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен направляется в Турцию для обсуждения отправки огромных запасов российского оружия из Сирии на Украину, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они анализируют возможную передачу. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Поставка американский боеприпасов

После поражения сирийского правительства 8 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен 11 декабря инициировал незапланированный визит в ближайшие соседи Сирии Иорданию и Турцию. Ожидается, что формирование будущего Сирии займет центральное место в дискуссиях, поскольку территория страны в настоящее время разделена между поддерживаемыми Турцией исламистскими военизированными формированиями, во многих из которых есть турецкие офицеры, а также израильскими силами обороны, которые продвинулись вглубь страны, и поддерживаемыми США курдскими силами в богатых нефтью северо-восточных регионах страны.

Сирия была первым государством на Ближнем Востоке, которое вышло из сферы влияния Запада и установило тесные связи с Советским Союзом в начале 1950-х годов, причем передача ее территории под влияние западного блока была целью западной, турецкой и израильской политики в регионе на протяжении более полувека. В то время как стратегические выгоды для этих участников поражения Сирии огромны, одной из наиболее значимых для Соединенных Штатов является получение Сирией арсеналов советской и российской военной техники, которые являются одними из самых крупных в мире.

Ряд источников сообщили, что главной целью визита госсекретаря Блинкена в Турцию будет обеспечение доступа к сирийским арсеналам для передачи Вооруженным силам Украины, которые сталкиваются с растущей нехваткой оборудования после более чем двух с половиной лет интенсивных боевых действий с российскими войсками.

Несоответствие между российскими и украинскими вооружениями продолжало расти по мере того, как запасы оружия в западном мире стремительно сокращались, в то время как Россия значительно расширила свои производственные мощности.

Сирийские арсеналы, которые, по оценкам, включают более миллиона 152-мм и 122-мм артиллерийских снарядов, около 4000 основных боевых танков Т-54/55, Т-62, Т-72 и Т-90 и более 2000 бронетранспортеров, среди прочего имущества, могли бы значительно усилить украинскую армию.

Это особенно важно, поскольку Киев и его стратегические партнеры на Западе стремятся восстановить крупные многомиллионные вооруженные силы при поддержке Запада после снижения призывного возраста, чтобы обеспечить кадрами новую армию.

Учитывая, что западные производственные мощности остаются ограниченными, запасы оружия истощены, а многие западные системы вооружений доказали свою ограниченную полезность на театре военных действий, крупномасштабные поставки военной техники из Сирии могут стать одним из самых значительных прорывов в пользу Запада на украинском театре военных действий с начала конфликта.

Значительные рычаги влияния, которые член НАТО Турция, в частности, сохраняет за собой над исламистскими боевиками, которые сейчас правят большей частью Сирии, делают Анкару незаменимым партнером в таких усилиях. Вашингтон может предложить Турции ряд стимулов для поддержки этого процесса, включая сокращение поддержки курдских военизированных формирований на северо-востоке Сирии, дополнительные займы для пострадавшей экономики Турции и, возможно, более прямой путь к возвращению к партнерству в программе истребителей F-35.

Ожидается, что сирийские запасы артиллерийских и танковых снарядов станут приоритетными для передачи Украине, за ними последуют танки Т-62, Т-72 и Т-90 и другая бронетехника.