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Петр Ермилин

В США рассказали о продолжающей борьбу с джихадистами сирийской дивизии

5:15
Силовые структуры » Военные новости

Сирийская 25-я бронетанковая дивизия продолжает борьбу с джихадистами, несмотря на падение правительства, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассуждают, получится ли у военных выстоять. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Алеппо, Халеб, Сирия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Алеппо, Халеб, Сирия

Видеозаписи и репортажи из Сирии показывают, что части 25-й бронетанковой дивизии Сирийской арабской армии отказались выполнять приказы об отступлении, несмотря на падение сирийского государства 8 декабря, и продолжили борьбу с джихадистскими группировками, спонсируемыми Турцией и ее стратегическими партнерами.

На кадрах видно, как эти подразделения используют пикапы Toyota, бронетранспортеры и танки Т-72 и обещают продолжать борьбу и возглавить возрождение вооруженных сил страны. Столица Сирии Дамаск была захвачена джихадистскими повстанческими группировками, спонсируемыми турецким государством и рядом стратегических партнеров Турции, включая Катар и Израиль, после того, как подразделения сирийской армии в течение более десяти дней получали постоянные приказы отступить.

Это позволило вооруженным повстанцам продвигаться вперед, практически не встречая сопротивления. Падение государства совпало с нанесением израильскими ВВС крупномасштабных воздушных и ракетных ударов по ключевым объектам баллистических ракет и противовоздушной обороны после того, как сирийским войскам был отдан приказ покинуть их. Глава турецкой разведки Ибрагим Калин впоследствии посетил Дамаск, который в настоящее время считается находящимся под влиянием Анкары. 

25-я бронетанковая дивизия считалась одним из самых элитных подразделений Сирийской арабской армии и играла центральную роль в крупных кампаниях, включая взятие Алеппо у повстанцев в 2016 году. Ее силы имеют исключительно гибкую структуру, включающую как регулярные войска, так и нерегулярные ополчения, в то время как ее операции уже давно отличаются большей автономией, чем у других подразделений Сирийской арабской армии. За свою роль в операциях по борьбе с повстанцами силы дивизии в течение почти десяти лет подвергались особенно интенсивным западным экономическим санкциям.

Если такие подразделения сирийской армии, как 25-я бронетанковая дивизия, составят ядро нового повстанческого движения против сил джихадистов, то их ряды могут пополниться. По сообщениям, бывшие военнослужащие Сирийской арабской армии, которые были опознаны на контрольно-пропускных пунктах джихадистов и других спонсируемых Турцией исламистских группировок, которые в настоящее время управляют страной, постоянно исчезали. На кадрах видно, как джихадисты выясняют религиозные обычаи сдавшихся сирийских солдат и обещают обезглавливать их, когда выясняется, что солдаты принадлежат к алавитскому шиитскому меньшинству, которое эти группировки считают неверными. В городе Алеппо уже были подтверждены случаи обезглавливания представителей религиозных меньшинств, включая несовершеннолетних. Действия джихадистских сил могут привести к пополнению рядов повстанцев, возглавляемых бывшими армейскими подразделениями.

Поражение сирийского государства поднимает серьезные вопросы относительно того, как оставшиеся армейские подразделения смогут поддерживать свою технику в рабочем состоянии, поскольку запасные части для танков и достаточное количество топлива для их транспортных средств могут закончиться, если операции затянутся. Масштабные военные действия турецких, американских и израильских вооруженных сил также повышают вероятность того, что оставшиеся подразделения, подобные подразделениям 25-й бронетанковой дивизии, могут быть отслежены и выбиты из строя с воздуха, а ликвидация сирийских ВВС и их системы противовоздушной обороны делает их уязвимыми в этом отношении.

Учитывая, что значительное число подразделений сирийской армии бежали в Ирак, вместо того чтобы сдаться силам джихадистов, одна из возможностей заключается в том, что оставшиеся силы могут попытаться использовать иракскую территорию для перегруппировки и пополнения запасов, а также для организации сопротивления правлению джихадистов.

Ожидается, что поддержка такого мятежа будет особенно высокой среди христианских и шиитских меньшинств, которые в течение четырех дней после падения государства уже сталкивались с массовыми нападениями и запугиваниями, из-за чего возникают опасения этнических чисток.

Примечательно, что в сирийской провинции Идлиб, расположенной на границе с Турцией, которая ранее находилась под контролем джихадистских группировок, ранее проводились этнические чистки меньшинств, и теперь считается вероятным распространение этой практики на всю страну.

Уточнения

4-я бронетанковая дивизия (араб الفرقة الرابعة‎) — элитное тактическое соединение Сирийской арабской армии, фактически находившееся под командованием брата президента Сирии Махера Асада.
 

Салафитский джихадизм (араб. سلفية جهادية‎; также известный как революционный салафизм, джихадистский салафизм) — религиозно-политическая суннитская исламистская идеология, которая стремится установить всемирный халифат.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сирия турция башар асад
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