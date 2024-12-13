Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины

12 ракет России смогли обесточить половину Украины.

Именно на это намекнул Владимир Зеленский, когда рассказал, что ПВО ВСУ сегодня сбила 81 ракету из 93-х.

Количество или качество

Нехитрые арифметические действия и дают результат — 12 ракет. Которые и поразили цели по всей большой европейской стране. Однако, как это может быть в природе — сам просроченный президент Незалежной не пояснил.

А тем временем, 5 из 9-ти действующих ядерных реакторов АЭС Украины снизили мощность на фоне ракетных ударов по энергомощностям, сообщили в МАГАТЭ. Вот и выходит, что или русские изобрели многоразовые ракеты, или предводитель хунты что-то недоговаривает. Наверное, украинские ракеты ПРО "гарно працюе" только по многоэтажным домам со своими гражданами. Ну или не "працюе" совсем.

Кстати, сами украинцы высмеивают Зеленского. Например, украинский Telegram-канал "Резидент", опровергая ложь бывшего комика, выложил данные по реальному положению утренней атаки.

По информации своего источника портал пишет, что противовоздушные системы ВСУ смогли сбить менее половины (а сколько это?) ракет российской армии. А они, в свою очередь, уничтожили или вывели из строя 30 процентов энергетической инфраструктуры Украины, отмечает автор. Сегодня, в этот грустный для Киева день (к слову, пятницу 13-е) даже собирается ставка, где руководство разваливающейся страны постарается принять решение, как Украина будет жить зимой.

Между тем, американский посол на Украине Бриджит Бринк подставила своих вассалов, рассказав, что русские уничтожали всё, что хотели. Помимо объектов энергетики российская армия атаковала крылатыми ракетами таинственные "транспортные объекты" на территории Украины.

По всей вероятности, эту транспортную логистику Киев каким-либо образом задействовал для поставки как раз американской помощи. Вот именно туда утром и прилетело. Объективный контроль по работе ракет и беспилотников ещё ведётся, похоже, что ущерб весьма масштабен, ибо нет итогов, однако раз об этом заявила целая послица, то, скорее всего, русские ракеты пришлись куда надо.

Дай!

Но так или иначе, российская массированная атака послужила триггером для очередных хотелок Банковой. Украина срочно нуждается в двадцати системах противовоздушной обороны. Это лозунгом несёт к своим западным хозяевам глава украинского МИД Андрей Сибига.

"Россия стремится лишить нас энергии. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T", — топает ножкой украинский политик.

Кстати, даже на фоне погибающей страны Зеленский не собирается останавливать дальнобойные ракетные удары по российской территории. Скорее всего, офис президента сегодня уже объявленной выше ставке будет обсуждать готовность страны к полному уничтожению самой важной инфраструктуры Украины.

Это, наверное, какая-то новая тактика украинских властей: одновременно гадить и возмущаться. Как итог — забавное сообщение от компании "Укрэнерго". Они уже запросили импорт электроэнергии у соседних государств после "сбитых ракет России".

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объёмом 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 098 МВт", — сказано в сообщении ведомства.

Вывод

Итак, кровавый клоун раскручивает пружину эскалации. Ввод один — мирных переговоров не будет, а значит, загнанную бешенную крысу надо добить…

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основание в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия) — Венский международный центр.



Мощный ракетный удар по энергетическим и военных объектам Украины