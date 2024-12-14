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Дмитрий Плотников

Ракетный комплекс Сармат. Мощное будущее стратегических вооружений России

Силовые структуры » Военные новости

В России продолжается работа по постановке нового ракетного комплекса "Сармат" на дежурство в ряды Вооружённых сил.

Ракета PrSM
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета PrSM

Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Отмечается, что выполнение государственной программы даёт возможность обеспечить устойчивое темп перевооружения российских ракетных полков. Всего боевой состав РВСН сегодня насчитывает почти 89 процентов образцов ракетной техники самых современных видов.

О чём речь

"Сармат" — это российская межконтинентальная баллистическая ракета, которая может быть с ядерным оснащением, способная поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров. Она выделяется высокой точностью, возможностью обходить системы ПРО и потенциальной способностью нести гиперзвуковые блоки, что делает её одной из самых мощных в мире.

Краткая история ракеты

В июле 2011 года государственный ракетный центр имени академика Макеева и Министерства обороны России заключили государственный контракт на выполнение конструкторской работы изделия "Сармат". Новое вооружение должно былого заменить межконтинентальную баллистическую ракету "Воевода", которая стояла на вооружение страны с 1988 года. В 2013 году научно-производственное объединение "Энергомаш" получила техзадание на разработку двигателя для новой ракеты. Ему дали индекс ПДУ-99. По решению МО РФ производство ракеты начал ПАО "Протон". В декабре 2013 году Каракаев доложил прессе о создании новой ракетный системы "Сармат".

Итак, РС-28 "Сармат" — это российская межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, способная поражать цели на межконтинентальных расстояниях. Она разработана для замены устаревающих ракетных комплексов и является одним из самых современных и мощных видов стратегического вооружения в мире. Ракета шахтного базирования.

Ключевые характеристики и особенности

  • Мощность: ракета "Сармат" обладает огромной разрушительной силой и может нести несколько независимо наводимых боевых блоков, способных поражать различные цели.
  • Дальность: ракета имеет межконтинентальную дальность полёта, что позволяет ей достигать практически любой точки земного шара.
  • Прорыв противоракетной обороны: благодаря своей конструкции и маневрирующим боевым блокам, "Сармат" способен преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
  • Высокая точность: система наведения обеспечивает высокую точность поражения целей.
  • Живучесть: ракета обладает высокой живучестью, что затрудняет её обнаружение и уничтожение.

Значение для России

Разработка и принятие на вооружение ракетного комплекса "Сармат" имеют огромное значение для России.

Конечно, тут и гарантия ядерного сдерживания, поскольку "Сармат" является одним из основных элементов ядерного щита России, обеспечивая надёжное сдерживание потенциальных агрессоров. Тут и укрепление обороноспособности, ведь ракета существенно повышает обороноспособность страны и позволяет нам эффективно противостоять любым угрозам.

Ну и, конечно, технологический прорыв. Разработка "Сармата" демонстрирует высокий уровень развития российской ракетно-космической промышленности.

Характеристики

  • Длина — 35,5 м,
  • Диаметр — 3 м,
  • Стартовая масса ракеты — 208 т.
  • Максимальная дальность полёта — 18 000 км,
  • Масса полезной нагрузки МБР — до 10 т.
  • Может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности.

Вывод

"Сармат" — это не просто ракета, это символ российской военной мощи и технологического превосходства. В будущем ожидается дальнейшее совершенствование этой системы, что позволит ей оставаться одним из самых эффективных средств сдерживания на протяжении многих лет.

Британский остров столь мал, что одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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