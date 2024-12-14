Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления

Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Бойцы СВО
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бойцы СВО

Представляем сводку с фронта на субботу, 14 декабря.

Освобождение Донбасса

Пришла информация о полной ликвидации "Успеновского кармана". Успеновка — освобождена! Напомним, южнее Курахово на днях образовалась два котла, где националистов уничтожили всеми средствами.

Из самого Курахово ВСУ побежали. Обгоняя друга друга и бросая раненых побратимов. Бросили в городе и боекомплект, и провизию. Ситуация в кураховском мешке осложнена для ВСУ, поскольку все трассы из "мешка" контролируются. А Киев так и не дал подразделениям приказа на выход из "котлов", чем подставил всех своих солдат, фактически оставив их погибать. Сегодня полностью освобождён микрорайон Южный.

Кстати, всушники сами просили приказа на "выход" из мешка, но всегда получали отказ. Зеленскому не важны жизни собственных военных, ему важно выиграть время, а люди для него — это расходник, который меняется отловами нового "мяса" на улицах.

Такие же мрачные настроения у бандеровцев в Покровске после падения оборонительного рубежа на юге. Пока неонацисты держатся там за счёт двух опорных пунктов на окраине, в которые загнали мобилизованных. Основные силы ВСУ отведены в северную часть города к промзоне и железнодорожному узлу. Там у гарнизона врага тоже ожидаются большие проблемы в обороне.

А накануне ВС РФ водрузили флаг России в центре Весёлого Гая. В Елизаветовке остались брошенные подразделения противника.

Курская область

Русские штурмовики в российском приграничье продвинулись на севере Мартыновки. После первых накатов ВС РФ удавалось заскочить в населённик, но закрепиться они не смогли. А сегодня русская армия продвигается медленно, но с результатом.

ВСУ всеми силами стараются удержать восточную окраину Новоивановки. В подмогу 47-й ОМБр "Магура" прислали 36-й ОБРМП, которая тоже несёт потери.

Десант 106-й ВДД ВДВ продолжает вести активные штурмы вдоль лесопосадок перед селом Свердликово. Курское направление каждый день требует новых резервов ВСУ. Старые не в состоянии сдерживать российскую армию. На Банковой постоянно твердят о ССО КНДР. Но их там просто нет.

"Рождественское наступление"

По информации, Зеленский не отказался от идеи "рождественского наступления". После встречи во Франции с Дональдом Трампом, он вернулся на Украину и потребовал ускорить подготовку.

И даже мнение военных аналитиков, консультирующих Банковую, а также проблемы на Донбассе, не смогли убедить экс-президента Украины, что готовящаяся авантюра очень рискованна и может обернуться катастрофой для ВСУ.

А тем временем, команда Трампа ведёт переговоры с Джо Байденом и ОПУ о прекращении войны с РФ. Об этом пишет NBC.

По словам авторов, Трамп серьёзно настроен, чтобы добиться перемирия в первый же день президентства. При этом трамписты пока не сообщили Банковой о своих планах. Трамп видит основные сложности по переговорам с Москвой, а не с Киевом. По словам издания, Путин не захочет прекращать боевые действия из-за украинских войск в Курской области, а также из-за успехов ВС РФ на фронте.

Также Трамп отвергнет цель Зеленского присоединиться к НАТО. Но некоторые члены блока могут предложить ему гарантии безопасности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск
Обсудить
Новости Все >
Запечённая картошка с этим соусом получится ароматной и невероятно вкусной
Подорожают на 20%: как новые расходы отразятся на грузоперевозках
Киркоров с ненавистью высказался об Ивлеевой: неблагодарный человек
Укладка без повреждений: советы по правильному уходу за волосами
Старинная школа стала отелем: что ждёт гостей в живописной деревне Сиррако
Китай внедряет новые технологии охраны порядка: искусственный интеллект против преступности
Как кошки видят окружающий мир? Интересные факты
Ногтевой синдром, который указывает на деменцию
Доллар до 127 рублей — это новая реальность для россиян в 2025 году
Вкусные чебуреки на кефире. Ваши домочадцы будут в восторге
Сейчас читают
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Ракетный комплекс Сармат. Мощное будущее стратегических вооружений России Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Вкусные чебуреки на кефире. Ваши домочадцы будут в восторге
Таинственные легенды замка Окорж: сокровища, призраки и трагическая любовь
Ракетный комплекс Сармат. Мощное будущее стратегических вооружений России
Прыщи на груди: как их предотвратить и эффективно лечить в домашних условиях
Врач Гинзбург озвучил 2 вида продуктов, которые усугубляют варикоз
Что нужно знать перед тем, как завести мейн-куна? Особенности породы
Спасение Арктики: можно ли заморозить глобальное потепление
Солянка, которая спасет от похмелья и согреет душу
Как тренироваться с лишним весом без вреда для здоровья
США угрожают санкциями китайским банкам из-за России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.