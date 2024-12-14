Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку с фронта на субботу, 14 декабря.

Освобождение Донбасса

Пришла информация о полной ликвидации "Успеновского кармана". Успеновка — освобождена! Напомним, южнее Курахово на днях образовалась два котла, где националистов уничтожили всеми средствами.

Из самого Курахово ВСУ побежали. Обгоняя друга друга и бросая раненых побратимов. Бросили в городе и боекомплект, и провизию. Ситуация в кураховском мешке осложнена для ВСУ, поскольку все трассы из "мешка" контролируются. А Киев так и не дал подразделениям приказа на выход из "котлов", чем подставил всех своих солдат, фактически оставив их погибать. Сегодня полностью освобождён микрорайон Южный.

Кстати, всушники сами просили приказа на "выход" из мешка, но всегда получали отказ. Зеленскому не важны жизни собственных военных, ему важно выиграть время, а люди для него — это расходник, который меняется отловами нового "мяса" на улицах.

Такие же мрачные настроения у бандеровцев в Покровске после падения оборонительного рубежа на юге. Пока неонацисты держатся там за счёт двух опорных пунктов на окраине, в которые загнали мобилизованных. Основные силы ВСУ отведены в северную часть города к промзоне и железнодорожному узлу. Там у гарнизона врага тоже ожидаются большие проблемы в обороне.

А накануне ВС РФ водрузили флаг России в центре Весёлого Гая. В Елизаветовке остались брошенные подразделения противника.

Курская область

Русские штурмовики в российском приграничье продвинулись на севере Мартыновки. После первых накатов ВС РФ удавалось заскочить в населённик, но закрепиться они не смогли. А сегодня русская армия продвигается медленно, но с результатом.

ВСУ всеми силами стараются удержать восточную окраину Новоивановки. В подмогу 47-й ОМБр "Магура" прислали 36-й ОБРМП, которая тоже несёт потери.

Десант 106-й ВДД ВДВ продолжает вести активные штурмы вдоль лесопосадок перед селом Свердликово. Курское направление каждый день требует новых резервов ВСУ. Старые не в состоянии сдерживать российскую армию. На Банковой постоянно твердят о ССО КНДР. Но их там просто нет.

"Рождественское наступление"

По информации, Зеленский не отказался от идеи "рождественского наступления". После встречи во Франции с Дональдом Трампом, он вернулся на Украину и потребовал ускорить подготовку.

И даже мнение военных аналитиков, консультирующих Банковую, а также проблемы на Донбассе, не смогли убедить экс-президента Украины, что готовящаяся авантюра очень рискованна и может обернуться катастрофой для ВСУ.

А тем временем, команда Трампа ведёт переговоры с Джо Байденом и ОПУ о прекращении войны с РФ. Об этом пишет NBC.

По словам авторов, Трамп серьёзно настроен, чтобы добиться перемирия в первый же день президентства. При этом трамписты пока не сообщили Банковой о своих планах. Трамп видит основные сложности по переговорам с Москвой, а не с Киевом. По словам издания, Путин не захочет прекращать боевые действия из-за украинских войск в Курской области, а также из-за успехов ВС РФ на фронте.

Также Трамп отвергнет цель Зеленского присоединиться к НАТО. Но некоторые члены блока могут предложить ему гарантии безопасности.