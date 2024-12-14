Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке

Силовые структуры » Военные новости

В этом году на традиционном техническом форуме "Армия-2024" Арзамасский машинный завод представил концепт полностью российского внедорожника "Комбат".

Внедорожник "Комбат"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Внедорожник "Комбат"

Спроектирован он на базе самого последнего автомобиля ГАЗ "Соболь" NN 4х4. И хотя до серийной версии ещё далеко, производитель сообщает, что машина появится и в свободной продаже.

О чём речь

"Комбат" — это перспективный российский внедорожник, разработанный Арзамасским машиностроительным заводом. Представленный на выставке "Армия-2024", он привлёк внимание как специалистов, так и широкой публики.

Кстати, это будет первый российский автомобиль такого формата. Правда, существует ещё УАЗ "Патриот", однако он гораздо скромнее в размерах.

Наследство "Соболя"

Машина получила "свою" несущую раму, правда, часть поперечин и креплений она позаимствовала у "Соболя" NN 4х4. Также от "Соболя" комбат унаследовал приборную панель с мультимедийным дисплеем.

В качестве силовой установки автомобиля — турбированный мотор на 150 лошадиных сил (2,5 литра), который поработает с шестиступенчатой механической КПП. Производитель обещает и автоматическую коробку.

Кузов и шасси разработаны с учётом добавления брони 5-го класса защиты. Отметим, что данный класс брони защищает от пуль "Калашникова" с близкого расстояния. Это значит, что в прифронтовой зоне эти машины будут весьма кстати.

Предусмотрен и семиместный вариант "Комбата". Правда, в Кубинке была представлена пятиместная версия.

Для чего предназначен "Комбат"

"Комбат" позиционируется как универсальный автомобиль, способный решать широкий круг задач. Одно из основных назначений автомобиля — армия, путешествия и туризм. Наверняка, после того, как автомобиль выйдет в серию, на нём появятся лебёдки, экспедиционный багажник и шноркель — устройство для работы мотора под водой.

Назначение:

  • Гражданское использование: поездки по бездорожью, охота, рыбалка, туристические путешествия.
  • Коммерческое использование: транспортировка грузов, работа в экстремальных условиях.
  • Военное использование: Патрулирование, разведка, эвакуация.

Ожидаемый ценник машины от 3,5 до 5 млн рублей. Правда, преждевременно рассуждать об этом не очень разумно, серийный выпуск ожидается только в 2027-м году. До этого года Арзамасский механический завод выпустит пробные "Комбаты", которые, конечно, будут препарировать со специалистами.

Ключевые особенности автомобиля

  • Прочная конструкция: автомобиль построен на раме и оснащён мощной подвеской, что обеспечивает высокую проходимость и грузоподъемность.
  • Высокий клиренс: дорожный просвет в 250 мм позволяет "Комбату" уверенно преодолевать бездорожье.
  • Мощный двигатель: дизельный турбодвигатель обеспечивает достаточную мощность для выполнения различных задач.
  • Большой салон: просторный салон рассчитан на пять человек и может быть дополнительно оборудован под различные нужды.
  • Возможность бронирования: планируется выпуск бронированных версий для силовых структур.

Вывод

"Комбат" — это амбициозный проект, который может стать серьёзным конкурентом на рынке полноприводных автомобилей. Серийное производство планируется начать в 2027 году.

Машина выделяется на фоне других российских внедорожников своей универсальностью и современным дизайном. Она сочетает в себе проходимость классических внедорожников и комфорт современных автомобилей.

“Комбат” 2024: рамный российский внедорожник
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы автомобиль
Обсудить
Новости Все >
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах
Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек
Магнитные поля чёрных дыр как ключ к разгадке космических лучей
Эксперт рассказал, как подобрать электрокамин для дома
Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Раскрыта тайна брака Петросяна и Степаненко: она не хотела работать
2 отеля Болгарии, попавших в рейтинг ста лучших отелей страны
США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти
В Приморье выпущенный на свободу тигр преодолел 200 км, чтобы найти любимую с детства тигрицу
С 1 января меняются правила провоза животных в поездах
Автохитрости, которые помогут в любой ситуации
Как укрепить связь с питомцем: советы для любителей кошек
Магнитные поля чёрных дыр как ключ к разгадке космических лучей
Эксперт рассказал, как подобрать электрокамин для дома
Экс-супруга Филиппа Бегака раскрыла своё эмоциональное состояние на фоне его свадьбы с Анастасией Ивлеевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.