Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке

В этом году на традиционном техническом форуме "Армия-2024" Арзамасский машинный завод представил концепт полностью российского внедорожника "Комбат".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Внедорожник "Комбат"

Спроектирован он на базе самого последнего автомобиля ГАЗ "Соболь" NN 4х4. И хотя до серийной версии ещё далеко, производитель сообщает, что машина появится и в свободной продаже.

О чём речь

"Комбат" — это перспективный российский внедорожник, разработанный Арзамасским машиностроительным заводом. Представленный на выставке "Армия-2024", он привлёк внимание как специалистов, так и широкой публики.

Кстати, это будет первый российский автомобиль такого формата. Правда, существует ещё УАЗ "Патриот", однако он гораздо скромнее в размерах.

Наследство "Соболя"

Машина получила "свою" несущую раму, правда, часть поперечин и креплений она позаимствовала у "Соболя" NN 4х4. Также от "Соболя" комбат унаследовал приборную панель с мультимедийным дисплеем.

В качестве силовой установки автомобиля — турбированный мотор на 150 лошадиных сил (2,5 литра), который поработает с шестиступенчатой механической КПП. Производитель обещает и автоматическую коробку.

Кузов и шасси разработаны с учётом добавления брони 5-го класса защиты. Отметим, что данный класс брони защищает от пуль "Калашникова" с близкого расстояния. Это значит, что в прифронтовой зоне эти машины будут весьма кстати.

Предусмотрен и семиместный вариант "Комбата". Правда, в Кубинке была представлена пятиместная версия.

Для чего предназначен "Комбат"

"Комбат" позиционируется как универсальный автомобиль, способный решать широкий круг задач. Одно из основных назначений автомобиля — армия, путешествия и туризм. Наверняка, после того, как автомобиль выйдет в серию, на нём появятся лебёдки, экспедиционный багажник и шноркель — устройство для работы мотора под водой.

Назначение:

Гражданское использование: поездки по бездорожью, охота, рыбалка, туристические путешествия.

Коммерческое использование: транспортировка грузов, работа в экстремальных условиях.

Военное использование: Патрулирование, разведка, эвакуация.

Ожидаемый ценник машины от 3,5 до 5 млн рублей. Правда, преждевременно рассуждать об этом не очень разумно, серийный выпуск ожидается только в 2027-м году. До этого года Арзамасский механический завод выпустит пробные "Комбаты", которые, конечно, будут препарировать со специалистами.

Ключевые особенности автомобиля

Прочная конструкция: автомобиль построен на раме и оснащён мощной подвеской, что обеспечивает высокую проходимость и грузоподъемность.

Высокий клиренс: дорожный просвет в 250 мм позволяет "Комбату" уверенно преодолевать бездорожье.

Мощный двигатель: дизельный турбодвигатель обеспечивает достаточную мощность для выполнения различных задач.

Большой салон: просторный салон рассчитан на пять человек и может быть дополнительно оборудован под различные нужды.

Возможность бронирования: планируется выпуск бронированных версий для силовых структур.

Вывод

"Комбат" — это амбициозный проект, который может стать серьёзным конкурентом на рынке полноприводных автомобилей. Серийное производство планируется начать в 2027 году.

Машина выделяется на фоне других российских внедорожников своей универсальностью и современным дизайном. Она сочетает в себе проходимость классических внедорожников и комфорт современных автомобилей.

“Комбат” 2024: рамный российский внедорожник