В американскую армию стали поступать первые винтовки и пулемёты под новый патрон — М7 и М250
Так заканчивается эра винтовки М16, которая 60 лет прослужила в армии США. Хотя вообще-то её заменили ещё в 1990-х годах. Формально на смену ветерану пришел карабин М4.
Правда, даже неспециалисту понятно, что это не только одна и та же система, но и одно и то же оружие. Только укороченное и облегчённое. Тем более, что сами винтовки М16 из вооружённых сил Соединённых Штатов никуда не пропали, их много в тыловых частях, в учебниках и пр.
Винтовка M16 — автоматическая винтовка, которая является одной из самых известных стрелковых систем и находится на вооружении армии США с 1960-х годов. Она была разработана на основе винтовки ArmaLite AR-15 и представляет собой лёгкое и точное оружие, использующее малокалиберный патрон 5,56x45 мм НАТО.
Но несмотря на то, что винтовка эксплуатировалась более чем в 80-ти странах, она нигде не стала основным видом автоматического оружия. Впервые показав себя во время вьетнамской войны, где она была эффективна лишь из-за ближнего боя в джунглях, также там и выяснились и её недостатки. М-16 была весьма нетерпима к загрязнению, из-за чего винтовку заклинивало прямо во время боя, и в таких случаях гильза застревала в патроннике.
Кстати, именно из-за этого винтовка стала комплектоваться обязательно с набором для чистки. С ними американские солдаты получили и инструкции по обслуживанию этого оружия. Надо отметить, что инструкции были сделаны в виде комиксов.
Преимущества: высокая точность, малый вес, низкая отдача, модульность.
Недостатки: подверженность загрязнению, требовательность к регулярному обслуживанию, сложность при использовании в экстремальных условиях (например, в пустыне или джунглях).
M16 широко использовалась и модернизировалась, что привело к созданию целого семейства оружия, включая карабин M4. На протяжении десятилетий M16 оставалась стандартной пехотной винтовкой США и экспортировалась в более чем 80 стран мира.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.