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Дмитрий Плотников

Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию

Силовые структуры » Военные новости

В американскую армию стали поступать первые винтовки и пулемёты под новый патрон — М7 и М250

National Firearms Museum rifle
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Loong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
National Firearms Museum rifle

Так заканчивается эра винтовки М16, которая 60 лет прослужила в армии США. Хотя вообще-то её заменили ещё в 1990-х годах. Формально на смену ветерану пришел карабин М4.

Правда, даже неспециалисту понятно, что это не только одна и та же система, но и одно и то же оружие. Только укороченное и облегчённое. Тем более, что сами винтовки М16 из вооружённых сил Соединённых Штатов никуда не пропали, их много в тыловых частях, в учебниках и пр.

О чём речь

Винтовка M16 — автоматическая винтовка, которая является одной из самых известных стрелковых систем и находится на вооружении армии США с 1960-х годов. Она была разработана на основе винтовки ArmaLite AR-15 и представляет собой лёгкое и точное оружие, использующее малокалиберный патрон 5,56x45 мм НАТО.

Но несмотря на то, что винтовка эксплуатировалась более чем в 80-ти странах, она нигде не стала основным видом автоматического оружия. Впервые показав себя во время вьетнамской войны, где она была эффективна лишь из-за ближнего боя в джунглях, также там и выяснились и её недостатки. М-16 была весьма нетерпима к загрязнению, из-за чего винтовку заклинивало прямо во время боя, и в таких случаях гильза застревала в патроннике.

Кстати, именно из-за этого винтовка стала комплектоваться обязательно с набором для чистки. С ними американские солдаты получили и инструкции по обслуживанию этого оружия. Надо отметить, что инструкции были сделаны в виде комиксов.

Основные характеристики M16

  • Калибр: 5,56x45 мм НАТО.
  • Механизм работы: прямой отвод пороховых газов с запиранием затвора поворотом (газоотводная система).
  • Темп стрельбы: около 700-950 выстрелов в минуту.
  • Дальность эффективного огня: около 500-600 метров.
  • Магазин: съёмный коробчатый на 20 или 30 патронов, но возможна установка магазинов большей емкости.
  • Вес: около 3,26 кг (без магазина) и 3,9 кг с магазином на 30 патронов.
  •  Прицельные приспособления: открытые прицельные приспособления с регулируемыми мушкой и целиком; в более поздних версиях (например, M16A4) предусмотрена планка Пикатинни для установки оптических и коллиматорных прицелов.
  • Длина: полная длина винтовки составляет около 100 см.

Преимущества и недостатки

Преимущества: высокая точность, малый вес, низкая отдача, модульность.

Недостатки: подверженность загрязнению, требовательность к регулярному обслуживанию, сложность при использовании в экстремальных условиях (например, в пустыне или джунглях).

Модификации M16

  1. M16A1. Первая массовая версия для армии США, использовавшаяся во время войны во Вьетнаме. Оружие показало высокую точность, но имело проблемы с загрязнением в условиях джунглей.
  2. M16A2. Модифицированная версия с улучшенной эргономикой, креплением для штык-ножа, новой мушкой, усиленной ствольной коробкой и новым патроном 5,56x45 мм НАТО SS109, с большей пробивной способностью.
  3. M16A3. Версия с возможностью автоматического огня, использующаяся ограниченно.
  4. M16A4. Самая современная модификация с планкой Пикатинни для установки дополнительных прицельных приспособлений, фонарей и других аксессуаров.

Вывод

M16 широко использовалась и модернизировалась, что привело к созданию целого семейства оружия, включая карабин M4. На протяжении десятилетий M16 оставалась стандартной пехотной винтовкой США и экспортировалась в более чем 80 стран мира.

Как работает штурмовая винтовка M16
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша вьетнам
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