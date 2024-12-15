Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Соледар, 25 сентября 2022 года

Представляем сводку с фронта на воскресенье, 15 декабря.

Освобождение Донбасса

Накануне вечером в районе Покровска ВСУ пошли в контратаку. Для этого с другого направления Генштаб Украины сюда перебросил целую бригаду. Однако позже пришло сообщение, что украинское контрнаступление разбилось о ряды ВС РФ.

Также штурмовики армии России подошли к населённику Песчаное под Покровском. Это как раз и значит, что целая бригада, брошенная командованием в контратаку, не исправила ситуацию. Покровск обречён!

Оборона украинцами Курахово подходит к своему логическому завершению. Это признают уже и киевские эксперты. В котле находятся порядка 700 боевиков ВСУ. Кто смог выйти — убежал, остальные или погибнут, или сдадутся. Почти вся жилзастройка под контролем русских бойцов, осталась промзона.

Украинская группировка из Курахово выходит через Дачное на линию Украинка — Разлив — Новоочереватое. Там собирают резервные части двух бригад для остановки ВС РФ. Речь о контратаках врага из Дачного пока не идёт.

Российская армия сломала оборону неонацистов по всему направлению. Вскрыты фланговые просчёты врага и армия РФ ударила там, где её не ждали. Жалобы укроаналитиков понятны, из их прогнозов "ошибок ВС РФ" при штурме Курахово, Покровска и Времьевского выступа вышли абсолютная зрада и котлы.

Курская область

За время Курской авантюры Зеленского армия Украины потеряла 40 460 солдат. За последние сутки она потеряла более 200 боевиков и БМП "Брэдли". Три бандеровца сдались в плен.

Несмотря на падение украинской обороны в Плёхово и потерю логистических возможностей, ВСУ тут бросают в бой дорогостоящие натовские танки и не щадят личный состав. Противник предпринял две контратаки в районе посёлков Дарьино и Николаево-Дарьино. Всего неонацисты задействовали до 70 военных на 7 БМП. Атаки отражены, уничтожено около 50 солдат ВСУ и две БМП.

Херсон

Украинские солдаты начали минировать город Херсон. Об этом сообщило местное пророссийское подполье.

По информации, 9-10 декабря всушники заминировали мост на мкр. Остров — он идёт через реку Кошевая от площади Корабелов. По всей вероятности, командование армии Украины опасается высадки русских воинов с Гидропарка и окрестных островов в данный микрорайон.

Дайджест СВО

Более 1 тысячи военнослужащих ВСУ из подготовленной Францией "элитной" бригады убежали с ЛБС. 155-я бригада "Анна Киевская", обученная французскими инструкторами, столкнулась с повальным дезертирством. По словам киевских обозревателей, "элитная" бригада оказалась такой лишь на бумаге.

"Их одели в форму и заявили, что это полноценная бригада. Туда поставили компетентного командира, но ему не дали времени, чтобы создать сплочённый коллектив", — сетуют украинские аналитики.

На фоне этого местные волонтёры подсчитали, что вся Киевская область уже потеряла более 51 тысячи человек, мобилизованных в ряды ВСУ.

А тем временем, зампреда Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у РФ есть все основания рассчитывать на победу. Россия вступает в новый год с весьма хорошими результатами, подчеркнул он.

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