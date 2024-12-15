Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки

Использование разведывательных мощностей Запада и спутниковой группировки НАТО давно стало темой, которую бурно осуждают военные аналитики
Некоторые исследования на данную тему позволяют так или иначе оценить объём получаемых Киевом данных в украинском конфликте.
По отчёту Института стратегических исследований американской армии, Вооружённые силы Украины только за первые полмесяца боевых действий получили снимки не менее 40 млн квадратных километров территории. Суммарное оценочное количество западной спутниковой группировки — приблизительно 600 космических аппаратов (включая частные и правительственные системы).
Спутниковая группировка НАТО представляет собой сеть орбитальных аппаратов, используемых для военных, разведывательных и коммуникационных целей. НАТО, как военный альянс, не имеет собственных спутников, но активно использует возможности космических аппаратов, предоставляемых странами-членами, такими как США, Франция, Великобритания, Германия и другие.
Вот основные категории спутников, связанных с деятельностью НАТО:
Спутники военной связи обеспечивают защищённую передачу данных, голоса и видео между командными пунктами и военными подразделениями.
Используются для слежения за военными объектами, перемещением войск и техники, мониторинга ситуации в зонах конфликта.
НАТО активно использует системы глобального позиционирования для навигации и управления вооружением.
Эти спутники отслеживают тепловые сигнатуры ракетных запусков.
НАТО использует метеорологические спутники для планирования операций.
Также страны НАТО разрабатывают проекты по интеграции и совместному использованию спутниковых данных. Примером является программа Alliance Ground Surveillance (AGS), которая использует спутники и БПЛА для разведки и наблюдения.
Львиную долю поставщиков услуг по сбору и по обработке данных составляют "частники". Одна из самых крупных в списке — космическая компания, которая поставляет спутниковые снимки Planet Labs с группировкой двухсот спутников. Она за одни сутки может отснять всю украинскую территорию минимум один раз. Обработкой информации занимаются также частные подрядные организации, к примеру, фирма Black Sky, активно внедряющая для анализа информацию на основе Искусственного интеллекта. Ещё одним таким интегрированным сервисом для анализа спутниковых данных стал продукт американской компании Palantir.
Главной целью активного использования коммерческих спутниковых структур якобы является невовлечение Штатов в конфликты, хотя доступ к информации имеет Пентагон, а также структуры, которые являются покупателями информации с данных спутников.
Важную роль играет система доступа в Сеть Starlink. С её помощью время передачи данных между космической группировкой и подразделениями на земле сократилось до одной-двух минут. Однако армия вместо борьбы с группировкой научилась блокировать сигнал от Starlink и на стала вычислять физические координаты терминалов.
В первые дни спецоперации были выведены из строя тысячи терминалов Viasat, которыми пользовался Киев. Также удалось вывести из строя и часть инфраструктуры — 45 тысяч модемов.
Космические технологии являются критически важной частью операций НАТО, обеспечивая оперативную гибкость, координацию и стратегическое преимущество. Однако Западу надо понимать, что просто так шпионить за Россией ему не дадут…
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