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Дмитрий Плотников

Сколько спутников Запада использует Киев. Какие возможности у орбитальной группировки

4:49
Силовые структуры » Военные новости

Использование разведывательных мощностей Запада и спутниковой группировки НАТО давно стало темой, которую бурно осуждают военные аналитики

Спутниковая группировка
Фото: National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) by Peter Marenfeld, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спутниковая группировка

Некоторые исследования на данную тему позволяют так или иначе оценить объём получаемых Киевом данных в украинском конфликте.

По отчёту Института стратегических исследований американской армии, Вооружённые силы Украины только за первые полмесяца боевых действий получили снимки не менее 40 млн квадратных километров территории. Суммарное оценочное количество западной спутниковой группировки — приблизительно 600 космических аппаратов (включая частные и правительственные системы).

О чём речь

Спутниковая группировка НАТО представляет собой сеть орбитальных аппаратов, используемых для военных, разведывательных и коммуникационных целей. НАТО, как военный альянс, не имеет собственных спутников, но активно использует возможности космических аппаратов, предоставляемых странами-членами, такими как США, Франция, Великобритания, Германия и другие.

Вот основные категории спутников, связанных с деятельностью НАТО:

Связь

Спутники военной связи обеспечивают защищённую передачу данных, голоса и видео между командными пунктами и военными подразделениями.

Ключевые системы включают

  • AEHF (Advanced Extremely High Frequency) — сеть США для высокозащищённой связи.
  • Skynet (Великобритания).
  • Syracuse (Франция).

Разведка и наблюдение (ISR)

Используются для слежения за военными объектами, перемещением войск и техники, мониторинга ситуации в зонах конфликта.

Примеры спутников

  • Keyhole (KH), Lacrosse/Onyx — американские разведывательные спутники.
  • Немецкие радарные спутники SAR-Lupe.
  • Французские оптические спутники Helios.

Навигация

НАТО активно использует системы глобального позиционирования для навигации и управления вооружением.

Основные системы

  • GPS (США).
  • Европейская система Galileo также может быть интегрирована для военных целей.

Раннее предупреждение о ракетных запусках

Эти спутники отслеживают тепловые сигнатуры ракетных запусков.

Пример

  • Американская система SBIRS (Space-Based Infrared System).

Метеорология и прогнозирование погоды

НАТО использует метеорологические спутники для планирования операций.

Пример

  • Американские NOAA и европейские Meteosat.

Также страны НАТО разрабатывают проекты по интеграции и совместному использованию спутниковых данных. Примером является программа Alliance Ground Surveillance (AGS), которая использует спутники и БПЛА для разведки и наблюдения.

Львиную долю поставщиков услуг по сбору и по обработке данных составляют "частники". Одна из самых крупных в списке — космическая компания, которая поставляет спутниковые снимки Planet Labs с группировкой двухсот спутников. Она за одни сутки может отснять всю украинскую территорию минимум один раз. Обработкой информации занимаются также частные подрядные организации, к примеру, фирма Black Sky, активно внедряющая для анализа информацию на основе Искусственного интеллекта. Ещё одним таким интегрированным сервисом для анализа спутниковых данных стал продукт американской компании Palantir.

"Мирные" спутники

Главной целью активного использования коммерческих спутниковых структур якобы является невовлечение Штатов в конфликты, хотя доступ к информации имеет Пентагон, а также структуры, которые являются покупателями информации с данных спутников.

Важную роль играет система доступа в Сеть Starlink. С её помощью время передачи данных между космической группировкой и подразделениями на земле сократилось до одной-двух минут. Однако армия вместо борьбы с группировкой научилась блокировать сигнал от Starlink и на стала вычислять физические координаты терминалов.

В первые дни спецоперации были выведены из строя тысячи терминалов Viasat, которыми пользовался Киев. Также удалось вывести из строя и часть инфраструктуры — 45 тысяч модемов.

Вывод

Космические технологии являются критически важной частью операций НАТО, обеспечивая оперативную гибкость, координацию и стратегическое преимущество. Однако Западу надо понимать, что просто так шпионить за Россией ему не дадут…

Усиление активности военной группировки: НАТО перейдёт красную черту?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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