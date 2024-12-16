Термоядерная бомба B61. Для кого США везут в Европу смертоносное оружие

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Вашингтон решил ускорить размещение модернизированных ядерных тактических бомб B61-12 в Европе.

Фото: commons.wikimedia.org by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ F-35 B61-12 trial

Это смертоносное оружие массового поражения якобы должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.

Об этом пишет издание Politico.

По информации авторов статьи, чиновники Соединённых Штатов на закрытой встрече альянса в Бельгии заявили, что бомбы приедут в Европу раньше, чем планировалось. А по первоначальному замыслу они должны были приехать на континент в апреле 2023 года.

О чём речь

B61 — это семейство термоядерных бомб, стоящее на вооружении стратегических ядерных сил США. Разработанная в 1960-х годах, она претерпела множество модернизаций и остается одним из основных элементов американского ядерного арсенала.

Ключевые характеристики B61:

Модификации: существует несколько модификаций B61, каждая из которых обладает различной мощностью и предназначена для выполнения специфических задач.

Гибкость: одна из ключевых особенностей B61 — возможность регулировать мощность взрыва. Это позволяет использовать бомбу как для тактических, так и для стратегических целей.

Долговечность: несмотря на свой возраст, B61 продолжает оставаться актуальным оружием благодаря регулярным модернизациям.

Новейшая модификация

B61-12 — это последняя модификация бомбы B61. Она обладает повышенной точностью и меньшим радиусом поражения радиоактивными осадками по сравнению с предыдущими версиями. Эти характеристики делают B61-12 более безопасным для использования в современных условиях.

Основные носители

Универсальность бомбы даёт возможность применять её и на стратегических бомбардировщиках, и на истребителях-бомбардировщиках. Вот перечень основных самолётов:

B-52 Stratofortress;

B-2 Spirit;

B-21 Raider;

F-15E Strike Eagle;

F-16 Fighting Falcon;

F-35 Lightning II;

Tornado IDS (ВВС НАТО).

Роль B61 в ядерной стратегии США

Ядерная бомба играет важную роль в традиционной стратегии запугивания от США. Она является одним из основных инструментов агрессии Вашингтона. Модернизация B61 свидетельствует о стремлении США сохранить актуальность своего ядерного арсенала.

Воздействие на глобальную безопасность

К бабке не ходи, наличие такого мощного оружия, как B61, оказывает значительное влияние на глобальную безопасность. Оно усиливает напряженность в международных отношениях и повышает риск ядерной конфронтации.

Термоядерная авиационная бомба B61 обладает регулируемый диапазон мощности, который зависит от модификации. Ниже представлены варианты, которые и сегодня находятся на вооружении американской армии.

B61-3: от 0,3 до 170 килотонн;

B61-4: от 0,3 до 50 килотонн;

B61-7: до 340 килотонн;

B61-11: ориентировочно до 400 килотонн (спецвариант для поражения подземных целей);

B61-12 LEP (Life Extension Program): регулируемая мощность от 0,3 до 50 килотонн с улучшенной точностью за счёт использования системы GPS;

B61-13: в стадии испытания с 2023 года.

Вывод

B61 — это лишь один из примеров современного ядерного оружия. Размещение её — означает очередной виток гонки вооружений. США с ней явно готовятся выиграть в ядерном конфликте на театре военных действий в Европе.

Испытания ядерной бомбы B61-12 на полигоне в Неваде