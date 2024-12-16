Термоядерная бомба B61. Для кого США везут в Европу смертоносное оружие

Вашингтон решил ускорить размещение модернизированных ядерных тактических бомб B61-12 в Европе.
Это смертоносное оружие массового поражения якобы должно быть доставлено на европейские базы НАТО уже в декабре.
Об этом пишет издание Politico.
По информации авторов статьи, чиновники Соединённых Штатов на закрытой встрече альянса в Бельгии заявили, что бомбы приедут в Европу раньше, чем планировалось. А по первоначальному замыслу они должны были приехать на континент в апреле 2023 года.
B61 — это семейство термоядерных бомб, стоящее на вооружении стратегических ядерных сил США. Разработанная в 1960-х годах, она претерпела множество модернизаций и остается одним из основных элементов американского ядерного арсенала.
B61-12 — это последняя модификация бомбы B61. Она обладает повышенной точностью и меньшим радиусом поражения радиоактивными осадками по сравнению с предыдущими версиями. Эти характеристики делают B61-12 более безопасным для использования в современных условиях.
Универсальность бомбы даёт возможность применять её и на стратегических бомбардировщиках, и на истребителях-бомбардировщиках. Вот перечень основных самолётов:
Ядерная бомба играет важную роль в традиционной стратегии запугивания от США. Она является одним из основных инструментов агрессии Вашингтона. Модернизация B61 свидетельствует о стремлении США сохранить актуальность своего ядерного арсенала.
К бабке не ходи, наличие такого мощного оружия, как B61, оказывает значительное влияние на глобальную безопасность. Оно усиливает напряженность в международных отношениях и повышает риск ядерной конфронтации.
Термоядерная авиационная бомба B61 обладает регулируемый диапазон мощности, который зависит от модификации. Ниже представлены варианты, которые и сегодня находятся на вооружении американской армии.
B61 — это лишь один из примеров современного ядерного оружия. Размещение её — означает очередной виток гонки вооружений. США с ней явно готовятся выиграть в ядерном конфликте на театре военных действий в Европе.
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