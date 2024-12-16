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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: на СВО уничтожено более 6500 наёмников ВСУ, Зеленский очень боится за свою жизнь

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку с фронта на понедельник, 16 декабря.

Освобождение Донбасса

В Курахово ВСУ признают полную утрату квартала многоэтажек. Большая часть населённого пункта под контролем армии РФ. Продолжаются бои у посёлка Константинопольский, идёт зачистка Успеновки, освобождена Анновка. Националисты так и не получили от своего командования приказ на отход, несмотря на окружение.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщает, что осталось освободить 20 процентов Курахово. В котле у Анновки в окружении осталось 200 бандеровцев.

Сразу более тысячи мобилизованных украинцев дезертировали под Покровском, жалуются украинские пропагандисты. Из-за риска рухнувшего фронта западнее Курахово главком Александр Сырский снял и срочно перебросил с Покровска мясников — 425-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Скала". Но на первой линии они не воюют, вместо себя на самоубийство гонят мобилизованных тероборонщиков. Если начинается невыполнение приказов, то неонацисты из 425-го ОШБ просто расстреливают побратимов.

В Часове Яре армия России выбила противника с огнеупорного завода. Освобождение серьёзного укрепрайона создаёт большие проблемы для обороны ВСУ. Под вечер пришла информация, что начаты штурмы в Зеленовке, следующей после Сухих Ялов.

Курская область

Группировка войск ВС РФ "Север" сражается в Суджанском районе, продвигаясь возле Гуево. Точные ракетные удары ОТРК "Искандер" уничтожили крупное скопление украинских резервов в районе Юнаковки. Потери врага составили до 200 солдат и 10 единиц бронированной техники.

На спецоперации ликвидировано примерно 6500 наёмников Киева. Об этом сообщила и. о. главы делегации РФ на переговорах в Австрии по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По её словам, многие из них — русофобы, и прибывают на Украину, чтобы истреблять мирное население.

"Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", — отметила она.

По словам Ждановой, всего на Украину прибыло примерно 15 тысяч наёмников, каждый месяц им платят от 3 до 7 тысяч долларов. Немало наёмников из Грузии, Франции и Польши.

Жалобы Киева

В Банковой говорят, что сегодня качество поступающих боеприпасов в зону боевых действий ужасное. Около половины не срабатывает или приводит к летальным исходам военных ВСУ. Но все покрывают друг друга и никто за это так и не ответил.

В Киеве уже все понимают, что Владимир Зеленский очень боится за свою жизнь. Он переживает, что британцы и американские "демократы" его используют, а затем "сольют", и очень вероятно, что нейтрализуют, поскольку он слишком ценный "носитель информации".

Ещё он боится, что поднимет ставки, а Европа через полгода откажется сама финансировать украинский конфликт, что поставит его в самую тяжёлую ситуацию за всё время. Впереди замаячит капитуляция.

Сырский уже предупредил Зеленского, что план мобилизации на Украине сорван, и необходимо срочно привлекать силовиков к формированию подразделений. У Киева нет времени на подготовку солдат, он тратит последний резерв для удержания ДНР и Курской области. Любой новый прорыв русских может обвалить фронт.

Провал контратаки ВСУ: «Бешеные псы » «🅾тважных» встретили НАТОвские бронемашины «СКАЛЫ»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск денис пушилин владимир зеленский
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