ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск

Удар ВС РФ на Зеленовку стал полной неожиданностью для ВСУ. Если они не хотят бежать до Днепропетровска и Запорожья, надо завязывать с планами о наступлении.

Фото: Карты Google by Pravda.ru Карта наступления ВС РФ на Курахово

Взятие Зеленовки открывает путь ко второму котлу вокруг Курахова

Согласно российским военным пабликам, 14 декабря ВС РФ ликвидировали ВСУ в котле к югу от Курахова по реке Сухие Ялы, заняв Романовку и Анновку, и тут же прорвались к селу Зеленовка, которое находится в двух километрах от трассы Курахово — Запорожье. Прорыв был полной неожиданностью для ВСУ, которым грозит новое окружение уже западнее, в районе Константинополя. Тогда российским бойцам не надо будет занимать село Дачное на трассе, оно окажется в глубоком окружении.

Севернее Курахова ВС РФ устремились на запад в направлении населённых пунктов Шевченко (не путать с Шевченко под Покровском) и Андреевка также с прицелом на Константинополь. Эти клещи формируют большой обхват ВСУ и обеспечивают выход россиян во фланг всей обороняющей Запорожскую область группировки ВСУ.

В самом Курахове российские бойцы, согласно данным главы ДНР Дениса Пушилина, уже контролируют уже около 80% территории, осталось взять Кураховскую ТЭС.

ВС РФ вернули Новый Комар и замыкают кольцо вокруг Великой Новосёлки

Второе бурно развивающееся наступление с образованием котла идёт на Великую Новосёлку. 14 декабря контрударом ВСУ вторично были выбиты из села Новый Комар к северу от неё. Украинский паблик Deep State указывает, что российская колонна из девяти БМП проехала во главе обшитого противодронной защитой танка поля южнее Раздольного и "спокойно высадила десант, который рассредоточился по домам и подвалам в южной и центральной части села".

К югу от Великой Новосёлки идёт вторая клешня обхвата города — от Сторожевого на Времьевку с формированием котла в Макаровке. Скоро будут перерезаны две оставшиеся трассы в город — северная и западная. После взятия Великой Новосёлки и Константинополя открывается прямой путь к Запорожью и Днепропетровску по тылам ВСУ, где нет укреплений, а рельеф — степь.

Новое наступление ВСУ приведёт к обрушению фронта на южнодонецком направлении

Также укажем прорыв ВС РФ на Боровую в Харьковской области и расширение плацдарма на западном берегу реки Оскол южнее Двуречной в направлении от Масютовки на Западное. Потенциально это плацдарм для взятия Купянска с севера.

К тому же близится освобождение Торецка, там осталось взять шахту "Торецкая" на западе, чтобы ВСУ побежали. Причём преследовать их будут на север, по направлению к Дружковке, и на запад, по направлению на Покровск. Южнее Покровска ВСУ попробовали вчера контратаковать с задачей восстановить контроль над селом Шевченко, но была отбита лишь лесополоса на южной окраине Песчаного. По конфигурации фронта ничего не изменилось.

В этой обстановке Киев не может предпринимать новое "рождественское наступление", о котором много говорится в российских военных пабликах. Стоит спасать оборону в ДНР, обрушение которой выведет ВС РФ на оперативный простор по направлению к индустриальному поясу Украины, а не пытаться повторить курскую авантюру, которая тоже подходит к логическому трагическому для ВСУ финалу.

Уточнения

Запоро́жская о́бласть (укр. Запорі́зька о́бласть) — административно-территориальная единица Украины, расположенная на юге страны, в нижнем течении Днепра.



Кура́хово (укр. Кура́хове) — город в Покровском районе Донецкой области. Город расположен в западной части области на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра).

