В США прокомментировали первую за 30 лет покупку новых танков Тайванем

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Тайвань впервые за 30 лет приобрел новые танки — M1A2T Abrams, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, было ли это приобретение правильным выбором, авторы рассуждают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: dvidshub.net by Калаб Франклин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колонна новых танков M1A2C Abrams в Форт-Худе, Техас

Вооруженные силы Китайской Республики (ROCAF), официальное название вооруженных сил Тайваня, получили первую партию из 38 основных боевых танков M1A2T Abrams, что стало первым приобретением новых танков этой территорией почти за 30 лет. Сообщается, что машины прибыли 13 декабря, а затем проделали 350-километровый путь к армейскому командованию по подготовке бронетехники в Хукоу, уезд Синьчжу.

Тайбэй уже давно предпринимает усилия по приобретению танков Abrams, поскольку имеющиеся в настоящее время на вооружении ВВС США танки M60 и M48 времен Вьетнамской войны и довоенного периода считаются давно устаревшими. Новейший танк, находящийся на вооружении, M60, впервые поступил на вооружение армии США в 1960 году и был поставлен в ВВС США в 1990-х годах из излишков армии США после окончания холодной войны. M1 Abrams служит в армии США с 1980 года, хотя экспортируется гораздо реже, чем его предшественники, в значительной степени из-за очень высоких эксплуатационных расходов и потребностей в техническом обслуживании. Армия Китайской Республики является первой службой в Восточной Азии, которая закупила эти транспортные средства.

Тайбэй, в частности, предпринял значительные попытки приобрести танк Abrams в 2010-х годах, и первоначально появились надежды на то, что первая администрация Дональда Трампа, вступившая в должность в 2017 году, может согласиться на продажу, а также на передачу истребителей F-35. К концу года от этих надежд не осталось и следа, что привело к тому, что ВВС Великобритании вместо этого инвестировали средства в модернизацию своих танков M60. Тайвань последовательно боролся за приобретение современных вооружений из-за своего статуса фактически негосударственного субъекта, поскольку правительство Китайской Республики, базирующееся в Тайбэе, претендует на то, чтобы быть единственным законным правительством всего Китая, и, таким образом, находится в состоянии гражданской войны с международно признанным китайским правительством, базирующимся в Пекине.

Это сделало крупные продажи оружия ВВС Южной Кореи весьма спорными. Администрация Трампа спорно одобрила несколько крупных продаж оружия Тайбэю в 2019 году на общую сумму около 10 миллиардов долларов, причем основную часть этой суммы составила продажа 66 истребителей четвертого поколения F-16 Block 70/72 для ВВС Китайской Республики на сумму 8,2 миллиарда долларов.

Планируется, что ВВС США получат 108 танков M1A2T, хотя у них, в частности, отсутствует броня из обеднённого урана, используемая армией США, вместо которой используется экспортная броня FMS. Это значительно снижает уровень бронезащиты транспортных средств, поскольку танки Abrams, не имеющие брони из обеднённого урана, оказались очень уязвимыми для атак с использованием даже относительно простых противотанковых средств, применяемых иракской и украинской армиями.

Примечательно, что на танках также отсутствует израильская система активной защиты Trophy, которая интегрируется в современные модификации танка Abrams как для внутреннего использования, так и для экспорта, что означает, что они не могут перехватывать летящие снаряды, как это делают современные танки с материковой части Китая.

Действительно, выбор ВВС США в пользу "Абрамса" в значительной степени был обусловлен отсутствием других вариантов, поскольку международный статус Тайбэя означает, что ни одна сторона, кроме Соединенных Штатов, не желает открыто поставлять ему современное вооружение. Построенный с газотурбинным двигателем, требующим большого расхода топлива, этот класс танков считался оптимальным для наступательных действий в Центральной Европе.

Характеристики танка Abrams стали объектом пристального внимания после его использования в боевых действиях на Украине, и первоначальные надежды западного мира на то, что этот танк изменит правила игры, не оправдались. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пришел к выводу, что танки Abram "бесполезны" для военных действий Украины, при этом более 20 из 31 танка, переданного Киеву, в настоящее время считаются уничтоженными, выведенными из строя или захваченными в плен, причем большинство поражений на пленке было совершено управляемой артиллерией или одноразовыми беспилотниками-камикадзе.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль ранее предупреждал: "Проблема с "Абрамсом" в том, что он дорогой. На нем сложно тренироваться. Его очень сложно обслуживать. У него огромный, сложный газотурбинный двигатель, который требует реактивного топлива… Откровенно говоря, наша оценка заключается в том, что ”Абрамс" на данный момент не является подходящим вооружением".

Уточнения

Вооружённые си́лы Кита́йской Респу́блики (кит. 中華民國國軍) — совокупность войск Китайской Республики (Тайвань), предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства (республики).





M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств.

