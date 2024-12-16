Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине

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Путин не собирается идти на "договорняки" с Западом, а Белоусов прямо готовит армию к сражениям с НАТО. Это главное из их выступлений на коллегии минобороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Мазур Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство обороны РФ

Победа РФ в СВО обеспечит безопасность россиянам

В выступлении Владимира Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ 16 декабря главной мыслью прозвучало то, что переговоры с Западом будут только на условиях России. Президент подчеркнул в этой связи следующее…

Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения СВО и обладают преимуществом в вооружении. Это определяется, по словам Путина, более современными, чем у США, комплексами морского базирования: "Калибр", "Циркон", — ракетами средней дальности воздушного базирования Х-101 с дальностью свыше 4000 километров, ракетными системами средней дальности "Орешник". "Наша задача — обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России. Очень надеюсь, что тот темп, который был набран в последние месяцы на линии боевого соприкосновения, будет сохранён", — сказал президент, обращаясь к армии. Западу нельзя доверять, потому что его руководители, прикрываясь Господом, не верят в Бога. Для Путина как воцерковленного человека это важно. Вблизи российских границ "формируются и сколачиваются ударные группировки войск НАТО". Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 тысяч человек. Президентская власть на Украине нелегитимна, так как Конституция страны "позволяет продлить без выборов только полномочия парламента, но не президента". "Этот режим утратил (утрачивает во всяком случае, очевидно) признаки государственности". По мнению Путина, после того, как на Украине "пацанов до 18 лет погонят на убой", "деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют". "Так, мне кажется, будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем целей специальной военной операции".

Нарисованная Путиным перспектива окончания войны не согласуется с "договорняками", будет капитуляция киевского режима.

ВС РФ должны быть готовы к горячей войне с НАТО

Что важно подчерпнуть из выступления министра обороны Андрея Белоусова — это то, что ВС РФ надо готовиться к прямому конфликту с НАТО. Поставлены следующие задачи...

Обеспечить победу в специальной военной операции. Провести модернизацию вооружённых сил в среднесрочной перспективе с учётом внешних угроз и развития технологий. Заняться формированием единого информационного поля. Это требует развития скоростных и защищённых каналов связи. В первую очередь — космических. Завершить формирование Московского и Ленинградского военных округов "как ответ на расширение НАТО в направлении наших границ". В этой связи "уточнить численность вооружённых сил". Думается, что в сторону увеличения. Использовать механизмы коллективного реагирования на новые угрозы безопасности. Для этого использовать потенциал ОДКБ, СНГ и Союзного государства. Перевести на долгосрочную и устойчивую основу двусторонние формы военного сотрудничества. Речь идёт о долгосрочном планировании и реализации совместных учений и патрулирований, решении задач противовоздушной обороны, обмене данными разведки и других практических форматах. Партнёры не называются, но всем они ясны. Обеспечить модернизацию ведущих военно-медицинских организаций и нарастить объёмы высокотехнологичной помощи. Требуется завершить строительство 19 новых госпиталей, оснащённых самым современным оборудованием. И завершить капитальный ремонт в десяти военно-медицинских организациях с общей вместимостью более трёх тысяч койко-мест. Покончить с коррупцией в минобороны с переводом на цифру всей материальной базы и расчётов с созданием единого казначейства, охватывающего все подведомственные организации.

Уточнения

Андре́й Рэ́мович Белоу́сов — российский государственный деятель, учёный-экономист. Министр обороны Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации с 11 июня 2024 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2011). Доктор экономических наук (2006). Заслуженный экономист Российской Федерации (2007).





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