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Дмитрий Плотников

Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха

Силовые структуры » Военные новости

Немецкая правящая социал-демократическая партия вписала в свою предвыборную программу запрет на поставку Украине крылатых ракет Taurus.

Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки
Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (Германия) со ссылкой на проект документа.

Социал-демократы считают, что ФРГ и альянс НАТО не должны быть участниками конфликта на Украине. В программе члены партии выступают в поддержку Киева, однако не допускают поставок ракеты. Правда, многие горячие головы в ФРГ очень хотят реванша за поражение Третьего рейха. К примеру, так не так давно заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

О чём речь

Taurus — это современная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная немецкой компанией Taurus Systems GmbH. Она предназначена для поражения наземных целей на большой дистанции с высокой точностью. Ракета активно используется вооружёнными силами нескольких стран и является одним из наиболее эффективных средств поражения стационарных и подвижных объектов.

Ключевые характеристики ракеты Taurus

  • Дальность полёта: одна из главных особенностей Taurus — её большая дальность полёта, которая может достигать нескольких сотен километров в зависимости от модификации. Это позволяет поражать цели, находящиеся далеко за пределами зоны прямой видимости самолёта-носителя.
  • Высокая точность: ракета оснащена современной системой наведения, которая позволяет ей поражать цели с высокой точностью. Это достигается благодаря использованию инерциальной навигационной системы, спутниковой навигации и активной радиолокационной головки самонаведения.
  • Проникновение: Taurus способна поражать защищённые цели, такие как бункеры и командные пункты, благодаря мощной боевой части и специальному контуру проникания.
  • Малая заметность: имеет низкую радиолокационную и инфракрасную заметность, что затрудняет её обнаружение и перехват средствами противовоздушной обороны.

Применение ракеты Taurus

Taurus используется для поражения широкого спектра целей, включая:

  1. Бункеры и командные пункты,
  2. Мосты и тоннели,
  3. Заводы и склады,
  4. Системы ПВО,
  5. Корабли в порту.

Модификации ракеты Taurus

Существует несколько модификаций ракеты Taurus, которые отличаются дальностью полёта, типом боевой части и другими характеристиками.

Недостатки и критика

  • Несмотря на свои преимущества, ракета Taurus имеет и свои недостатки. Основными недочётами являются:
  • Высокая стоимость: ракета Taurus является одним из самых дорогих видов вооружения.
  • Ограниченная производительность: производство ракеты требует сложных технологий и высококвалифицированных специалистов.

Основные конкуренты Taurus

У этой ракеты, разумеется, есть и конкуренты:

Storm Shadow/SCALP: совместная англо-французская разработка. Обладает схожими характеристиками с Taurus, но имеет некоторые отличия в конструкции и боевой части.

AGM-158 JASSM: американская крылатая ракета, широко используемая ВВС США. Отличается высокой точностью и возможностью поражать как стационарные, так и подвижные цели.

Х-101/Х-555: российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Обладают большой дальностью полёта и способны нести различные типы боевых частей.

Вывод

Ракета Taurus — это мощное и эффективное средство поражения наземных целей. Она играет важную роль в современных вооруженных силах и будет продолжать развиваться в соответствии с новыми требованиями.

Уточнения

«Зю́ддойче ца́йтунг» (нем. Süddeutsche Zeitung — «Южногерманская газета»; сокр. SZ — «ЗЦ») — крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана 16 октября 1945 года. Издаётся в Мюнхене издательством Süddeutscher Verlag. Летом 2005 года «ЗЦ» была признана немецкими журналистами «ведущей газетой» Германии.

На что способна крылатая ракета Taurus?
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы германия
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