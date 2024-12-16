Немецкая правящая социал-демократическая партия вписала в свою предвыборную программу запрет на поставку Украине крылатых ракет Taurus.
Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung (Германия) со ссылкой на проект документа.
Социал-демократы считают, что ФРГ и альянс НАТО не должны быть участниками конфликта на Украине. В программе члены партии выступают в поддержку Киева, однако не допускают поставок ракеты. Правда, многие горячие головы в ФРГ очень хотят реванша за поражение Третьего рейха. К примеру, так не так давно заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Taurus — это современная крылатая ракета воздушного базирования, разработанная немецкой компанией Taurus Systems GmbH. Она предназначена для поражения наземных целей на большой дистанции с высокой точностью. Ракета активно используется вооружёнными силами нескольких стран и является одним из наиболее эффективных средств поражения стационарных и подвижных объектов.
Taurus используется для поражения широкого спектра целей, включая:
Существует несколько модификаций ракеты Taurus, которые отличаются дальностью полёта, типом боевой части и другими характеристиками.
У этой ракеты, разумеется, есть и конкуренты:
Storm Shadow/SCALP: совместная англо-французская разработка. Обладает схожими характеристиками с Taurus, но имеет некоторые отличия в конструкции и боевой части.
AGM-158 JASSM: американская крылатая ракета, широко используемая ВВС США. Отличается высокой точностью и возможностью поражать как стационарные, так и подвижные цели.
Х-101/Х-555: российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Обладают большой дальностью полёта и способны нести различные типы боевых частей.
Ракета Taurus — это мощное и эффективное средство поражения наземных целей. Она играет важную роль в современных вооруженных силах и будет продолжать развиваться в соответствии с новыми требованиями.
«Зю́ддойче ца́йтунг» (нем. Süddeutsche Zeitung — «Южногерманская газета»; сокр. SZ — «ЗЦ») — крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана 16 октября 1945 года. Издаётся в Мюнхене издательством Süddeutscher Verlag. Летом 2005 года «ЗЦ» была признана немецкими журналистами «ведущей газетой» Германии.
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