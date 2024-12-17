Сводка с фронта: в Москве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, Зеленский требует наступления

Российская армия продолжает успешно выполнять цели и задачи специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ похороны

Представляем сводку с фронта на вторник, 17 декабря.

Освобождение Донбасса

Российские бойцы активно уничтожают опорные пункты и артиллерию противника, поддерживая штурмы города Курахово. 20-я дивизия 8-й гвардейской армии обнаружила и ликвидировала опорник врага. Также артразведка 238-й бригады выявила гаубицу М119 (США) вместе с расчётом. Орудие и личный состав ВСУ были уничтожены "Ланцетом".

На Торецком направлении части ВС РФ вышли к шахте "Торецкая", заняли прилегающую к ней часть частной жилой застройки. Уже вторые сутки по шахте работают ВКС РФ и артиллеристы, сегодня можно ожидать штурма последней цитадели врага в городе. После взятия её, удерживать северные окраины врагу далее не будет никакого смысла. Торецк будет полностью освобождён.

Курская область

ГВ "Север" выполняет задачи по освобождению приграничья Курской области. "Северяне" развивают успех на восточном фланге Новоивановки, продвинувшись в прилегающих лесополках. Освобождено село Нижний Клин. Ожесточенные бои у Русского Поречного.

ВСУ провели две безуспешные контратаки в лесных массивах у Черкасского Поречного и Малой Локни. В ходе отражения уничтожено 10 оккупантов из 27. Удар РСЗО "Торнадо" поразил скопление личного состава и военной техники противника. Потери ВСУ составили до 20 человек, две единицы бронетехники и три единицы автомобильной техники. Общее продвижение армии России в Курской области — 1500 м.

Наш враг — террорист

В результате взрыва в Москве на Рязанском проспекте сегодня погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

СВУ было установлено на электросамокате, который стоял около подъезда. Вместе с генералом погиб его водитель. Мощность взрывного устройства была около 200 гр. тротила, отмечает СК России. На месте происшествия работают спецслужбы, возбуждено уголовное дело.

Погибший генерал-лейтенант на брифингах регулярно сообщал о подготовке Киевом и США терактов и военных преступлений Кириллов не раз заявлял о деятельности западных лабораторий и их связи с распространением инфекционных заболеваний, включая ковид. Он сообщал, что Вашингтон за пределами США расширяет сеть биолабораторий и проводит исследования с высокопатогенными вирусами, что представляет угрозу для других государств.

В январе этого года генерал заявил, что американские высшие должностные лица специально препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19, манипулируя общественным мнением.

Кстати, убийство генерала-лейтенанта могло быть местью, за озвученные накануне цифры министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Он отметил, что за время СВО Киев потерял порядка 1 миллиона человек, в ходе наступления на Курск — 40 тысяч боевиков, а за этот год ВСУ потеряли 560 тысяч солдат. Разумеется, такие объективные цифры от официальных лиц РФ видят и на Украине. Вот шайка Зеленского в бессильной злобе и перешла к откровенным терактам.

А тем временем, на ставке ВСУ обсуждалось наступление. Многие предлагали его перенести, но экс-президент Украины Владимир Зеленский упорно доказывал необходимость авантюры даже ценою потери Покровска и других городов. Также обсуждался вопрос мобилизации. Её будут ужесточать.

Уточнения

Войска́ радиацио́нной хими́ческой и биологи́ческой защи́ты (войска РХБ защиты, войска РХБЗ, химические войска, Войска ABC) — специальные войска, предназначенные для защиты вооружённых сил, населения и объектов тыла от воздействия радиационного, химического, биологического (РХБ) и других видов оружия массового поражения (ОМП), а также для ликвидации последствий применения ОМП и техногенных катастроф, как в военное, так и в мирное время.

