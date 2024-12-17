Закончится ли СВО в 2025 году: размышления над докладом министра обороны Белоусова

16 декабря в Москве прошла коллегия Минобороны РФ, на котором помимо президента с большим докладом выступил министр обороны Андрей Белоусов. Его высказывания по части окончания специальной военной операции в 2025 году могли показаться приятными и обнадеживающими, но есть нюансы. Дьявол, как говорится, кроется в деталях.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

В своём докладе Андрей Белоусов озвучил десять приоритетных направлений деятельности Минобороны на следующий год и среднесрочную перспективу. И первое, что привлекло внимание всех в докладе Белоусова — это слова об окончании СВО в 2025 году. Это не совсем точная цитата, а скорее то значение, в котором его приняли многие.

Не будем пока уточнять цитату, а сразу обратим внимание на сообщение Минобороны, вышедшее спустя пару часов после выступления Белоусова. В нём тезисно обобщены эти самые десять главных направлений.

И первое направление на 2025 год сформулировано следующим образом:

"Обеспечение победы в специальной военной операции".

Обратим внимание на слово "обеспечение". C военной точки зрения оно звучит как-то не очень законченно. Другое дело, если бы сказано было "достижение победы", Вот тут уже есть ясность, чёткость и определённость. Вот это уже слова военного человека.

В слове "обеспечение" вроде бы тоже нет ничего плохого, но так говорить всё же больше свойственно работнику тыла, военно-промышленного комплекса, волонтёрам, помогающим бойцам на фронте. То есть тем, кто не находится на поле боя непосредственно.

С другой стороны, и министр обороны лично не командует войсками на линии боевого соприкосновения. У него для этого есть начальник Генерального штаба, имеющий высокие компетенции в военном деле. И хотя он тоже подчиняется министру обороны, он всё же в гораздо большей степени подотчётен непосредственно президенту страны, являющемуся Верховным главнокомандующим.

И в этом смысле основной функцией министра обороны действительно является именно обеспечение: вопросы снабжения, военного строительства, организации работы, денежного содержания военных и т. д. Ведь не зря же говорят, что "победа куётся в тылу". Хотя мы, как граждане, и привыкли возлагать на министра обороны всю полноту ответственности, в том числе и за военные успехи.

В то же время достижение победы на поле боя — это ведь не только работа военных и тыла. Финальную точку всё равно ставят политики, государственные деятели. И в этом плане, аккуратно и осторожно говоря "обеспечим победу", Андрей Белоусов, наверное, прав?

Обеспечение и приоритеты

Для большей ясности всё-таки взглянем на прямую цитату министра. Вот что он говорит:

"Первое направление — это обеспечение победы в специальной военной операции. Достижение целей, определенных Верховным главнокомандующим в обращении к гражданам России накануне СВО и в июньском выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел".

Здесь уже всё более понятно. Всё то же самое "обеспечение", и следом "достижение целей". Вроде бы снимается всё непонимание. Если бы перед этим министр не сказал следующее:

"Десять основных направлений, по которым уже в 2025 году необходимо достичь значимых результатов".

И вот у нас уже появляется оговорка "значимые результаты". Это ведь не результат на 100%?

Пусть читатель не подумает, что автор занимается буквоедством и придирается к словам. У нас в обществе многие непрестанно дискутируют на тему, каковы же реальные цели СВО, и очень внимательно стали оценивать слова первых лиц государства. Ведь от них во многом зависит образ той самой победы.

Но с целями в общем-то давно всё понятно. В июне 2023 года Путин уточнил, что условием начала переговоров с Киевом является вывод его войск за пределы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР и прекращение огня.

Речь о другом, как трактовать слова министра о достижении целей СВО в 2025 году, если он вносит оговорку — понятие "значимые результаты"?

Не просто фигура речи

Может показаться, что это фигура речи? Вовсе нет, если вспомнить, что этот оборот не так давно стал применяться как некий показатель. Не чётко измеримый, но всё же. Он больше известен под аббревиатурой ОЗР — общественно значимые результаты. Причём новатором в применении этих слов как раз и является Андрей Белоусов. Он стал их употреблять, будучи на посту вице-премьера, в контексте обсуждения национальных целей из майского указа президента от 2018 года. ОЗР формировались из наиболее социально ориентированных результатов национальных проектов.

Одно время этот термин у журналистов вызывал даже вопросы, пока правительство в лице Минэкономразвития не сделало разъяснение:

"ОЗР формировались из наиболее социально ориентированных результатов национальных проектов. Их можно охарактеризовать как конкретные задачи, ОЗР не подменяют национальные цели развития, а скорее их дополняют".

Как родились эти значимые результаты? А родились они в силу того, что ранее поставленные национальные цели не смогли быть достигнуты. Причин, наверное, много. Но говорить об этом стали во время пандемии 2020 года.

В тех непростых условиях пришлось скорректировать цели национальных проектов и приблизить их к "земле". То есть сформировать новые ориентиры. Это не значило, что цели вообще отменили. Просто жизнь заставила сделать их корректировку, уменьшить цифры, сместить сроки и т. д…

Так же, видимо, и в случае с победой в СВО Белоусов аккуратно применяет не категорические формулировки, а вот эти самые "значимые результаты".

Как нам это понимать? 2025 год не обязательно станет годом победы, годом достижения целей СВО. Как бы мы все этого ни желали. Именно так и надо понимать слова Белоусова.

Достигнем финальных результатов в следующем году — отлично. Но если достигнем больших успехов на фронте, тех самых значимых результатов — то это тоже победа, хотя и не окончательная.

Уточнения

Андре́й Рэ́мович Белоу́сов (род. 17 марта 1959, Москва) — российский государственный деятель, учёный-экономист. Министр обороны Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации с 11 июня 2024 года.



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