Убийство генерала РХБЗ Кириллова. Кремлю пора заготавливать розги из Орешника

Убийство начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова открывает в противостоянии с Украиной/Западом очередную страницу эскалации.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Такие шаги заставляют нас пересматривать сам формат этого конфликта. Из специальной военной операции он плавно перетекает в гораздо жёсткие формы военного противостояния.

Террор — как средство существования Киева

Кстати, совсем не удивляюсь террористическим действиям киевского режима. И как это не прискорбно, думаю, что такие случаи (очень хочется, чтобы они пересекались) до 20 января повторятся ещё не раз. Повторятся, поскольку просроченному президенту Украины Владимиру Зеленскому и его шайке не оставляют выбора. Великобритания и уходящая администрация Джо Байдена выжмут из украинского кейса всё, что можно.

Почему? Давайте разбираться.

Убийство высокопоставленного военного армии России — это перемога в Киеве, с праздничным гопаком и отчётами перед кураторами из Лондона и Вашингтона. Задача для взбесившихся крыс на Банковой всё та же — отсрочить или сделать невозможным урегулирование конфликта на Украине.

А чем на это может ответить Россия? Ответным убийством какого-нибудь киевского военного или неонациста? Очень сомневаюсь, поскольку это абсолютно бесполезно.

Россия ведёт специальную операцию, цели которой чётко озвучены. Разве ликвидация одного высокопоставленного киевского чиновника (или военного) может привести к ускорению нашей победы? Вряд ли, а вот почву пропагандистам противника на тему, что Россия на теракт Киева отвечает своим терактом, даст обязательно.

А при возможностях Запада и его умения раздувать информационные пузыри — тут, пожалуй, мы сыграем им только на руку. Не знаю, были ли какие-то негласные договорённости между Киевом и Москвой о том, что верхушку командования мы не трогаем. Но если и были, то сегодня Банковая нарушила их.

Как отвечать

По моему глубокому убеждению, и думаю, что выражу здесь мнение большинства россиян, отвечать нужно по-военному. Поскольку месть — это блюдо, которое подается холодным, то и все наши действия необходимо взвесить и подготовить.

В любом случае Генштаб ВСУ собирает ставку не реже одного раза в неделю. Я не верю, что при нашей Службе внешней разведки и наших возможностях, у нас там нет своего резидента-крота. А значит, раз Киев пошёл на убийство начальника целого рода войск, то и розги из "Орешника" должны прилететь как раз во время ставки украинского Генштаба. Ну или не "Орешника", а любого другого "гиперзвука", который западные ПВО перехватывать ещё не умеют.

Отрезвит это немного Киев? Зеленского и его приближённых — вряд ли. А вот бандеровцев "помельче", думаю, отрезвит. Уж чем-чем, а своей филейной частью украинские преступники прекрасно чувствуют, что дело движется к развязке. На фронтах у ВСУ большие проблемы. Потери зашкаливают, а дезертиров стало больше, чем раненых и убитых. Катастрофа приближается, и это знают многие в офисе президента Украины и в Верховной раде.

Думаю, что многие уже начинают добавлять в закладки онлайн-сервисы по покупке авиабилетов на Туманный Альбион. И после того, как в зоне специальной военной операции начнут обваливаться фронты ВСУ, в украинской власти также начнут обваливаться давно уже нестройные ряды властьимущих…

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после ракетного удара по Днепру в ходе российского вторжения в Украину. Первая в мире ракета средней дальности с разделяющейся головной частью, применённая в боевых условиях. По оценкам военных экспертов, «Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж».



Кадры удара ракеты "Орешник"