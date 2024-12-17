Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР

В Советском Союзе автомобильные инженеры в 1970-х годах задались целью построить грузовик-амфибию.
И вот Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) сконструировал свой пятитонник. Получил он свой индекс — ГАЗ-44 (не путать с газобалонным предшественником).
Правда, нельзя сказать, что это был очень успешный автомобильный проект. Грузовая машина была весьма дорогая, а делать такой недешёвый грузовик ради пары купаний было нецелесообразно. Тем более, что тогда в Советской Армии хватало техники, которая умела плавать, и плавать довольно успешно.
По задумке авторов, ГАЗ-44 — это российский вездеход высокой проходимости, разработанный для транспортировки личного состава, оборудования и грузов в сложных условиях бездорожья. Он должен был быть предназначен для использования в различных климатических условиях и обладать высокой проходимостью, что позволяло бы ему преодолевать труднопроходимые участки местности, включая снег, болота и песок.
Модификации (планируемые)
ГАЗ-44-01: модификация с улучшенной защитой и возможностью установки брони, предназначенная для военных нужд.
ГАЗ-44-02: плавающий вездеход, который может преодолевать водные преграды, оснащён дополнительным оборудованием для амфибийного движения.
ГАЗ-44 мог широко использоваться в военных, спасательных и транспортных операциях в труднодоступных районах страны. Также он подходил бы для транспортировки грузов и людей в экстремальных условиях, таких как северные регионы, пустыни и горные районы.
И хотя проект почти сразу закрыли, однако решения в этом автомобиле позже брались для другой техники. А поскольку было построено всего два опытных грузовика, Брянский и Минский автомобильные заводы (которые были конкурентам ГАЗу), обратили внимание на все сложности и недостатки "соперника" и, что называется, сделали выводы.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.