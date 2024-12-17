Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР

В Советском Союзе автомобильные инженеры в 1970-х годах задались целью построить грузовик-амфибию.

Фото: commons.wikimedia.org by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ GAZ-51 Sign Gorkovskiy Avtozavod Tallinn 2 July 2016

И вот Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) сконструировал свой пятитонник. Получил он свой индекс — ГАЗ-44 (не путать с газобалонным предшественником).

Правда, нельзя сказать, что это был очень успешный автомобильный проект. Грузовая машина была весьма дорогая, а делать такой недешёвый грузовик ради пары купаний было нецелесообразно. Тем более, что тогда в Советской Армии хватало техники, которая умела плавать, и плавать довольно успешно.

О чём речь

По задумке авторов, ГАЗ-44 — это российский вездеход высокой проходимости, разработанный для транспортировки личного состава, оборудования и грузов в сложных условиях бездорожья. Он должен был быть предназначен для использования в различных климатических условиях и обладать высокой проходимостью, что позволяло бы ему преодолевать труднопроходимые участки местности, включая снег, болота и песок.

Основные характеристики ГАЗ-44

Тип: вездеход, плавающий (для некоторых модификаций).

Назначение: военный транспорт, также может применяться для гражданских целей в труднодоступных районах.

Колесная формула: 4x4 или 4x6 в зависимости от модификации.

Клиренс: высокий дорожный просвет для лучшей проходимости.

Грузоподъемность: в зависимости от модификации может перевозить от 10 до 12 человек или несколько тонн груза.

Двигатель: дизельный, достаточно мощный, чтобы преодолевать сложные участки местности.

Подвеска: независимая подвеска, обеспечивающая высокую устойчивость и комфорт при движении по пересеченной местности.

Вместимость: просторный салон с возможностью установки сидений для транспортировки пассажиров, а также пространства для размещения грузов.

Модификации (планируемые)

ГАЗ-44-01: модификация с улучшенной защитой и возможностью установки брони, предназначенная для военных нужд.

ГАЗ-44-02: плавающий вездеход, который может преодолевать водные преграды, оснащён дополнительным оборудованием для амфибийного движения.

Предполагаемые преимущества

Высокая проходимость: благодаря мощной подвеске и большому клиренсу ГАЗ-44 легко преодолевал пересечённую местность, грязь, снег и болота.

Универсальность: в зависимости от комплектации может использоваться для военных, спасательных и гражданских целей.

Надёжность и простота обслуживания: создан с учётом эксплуатации в удалённых районах, где ремонтные базы могут быть недоступны.

Применение и вывод

ГАЗ-44 мог широко использоваться в военных, спасательных и транспортных операциях в труднодоступных районах страны. Также он подходил бы для транспортировки грузов и людей в экстремальных условиях, таких как северные регионы, пустыни и горные районы.

И хотя проект почти сразу закрыли, однако решения в этом автомобиле позже брались для другой техники. А поскольку было построено всего два опытных грузовика, Брянский и Минский автомобильные заводы (которые были конкурентам ГАЗу), обратили внимание на все сложности и недостатки "соперника" и, что называется, сделали выводы.

Забытый солдат СССР , которому было не суждено встать в строй |Грузовик ГАЗ-44