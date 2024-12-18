Сводка с фронта: Украина готовит к сдаче Покровск, ВС РФ освободят Днепропетровскую область

Российская армия продолжает выполнять задачи специальной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Представляем сводку с фронта на среду, 18 декабря.

Освобождение Донбасса

Киев готовит к сдаче город Покровск. Из населённого пункта выводится американская техника и британские танки Challenger 2.

Город уже на расстоянии ударов российской ствольной артиллерией.

Ряд зарубежных экспертов считает, что Украина упустила возможность без огромных потерь выйти из Курахова. Сегодня от полного захвата города и пригородов русских воинов отделяют три километра. Внутри сосредоточено до трех батальонов ВСУ.

Один батальон запечатывается на западном фланге Курахова, второй южнее в районе Константинопольского. Но если с запада армия России сможет отрезать ВСУ от трассы через Дачное, куда выходит единственная дорога, то запечатанной окажется вся группировка. Её могут попытаться деблокировать, но мероприятие это будет очень рискованным.

На Южнодонецком направлении ВС РФ продолжают срезать Времевский выступ, угрожая украинцам окружением. Об ухудшающейся ситуации для ВСУ за Угледаром пишет работающий на ГУР портал Deep State. А вечером пришла информация, что русская армия смогла форсировать р. Мокрые Ялы и выйти под Великой Новосёлкой к Сторожевому.

К ночи Макаровка была освобождена, националисты в панике бежали, бросив в самой Макаровке и лесополках 22 трупа. Сёла Успеновка и Константинопольское к ночи были зачищены, бандеровцы бежали и из этих населёнников. Сейчас российские воины разносят опорники в Улактах и Янтарном.

Курская область

В приграничье продолжаются тяжёлые бои. Есть продвижение российских войск в Русском и Черкасском Поречном, но об освобождении говорить ещё рано.

СМИ Запада начали информподготовку некой военной операции ВСУ. То, что их подразделения в Курской области планомерно уничтожаются, известно давно, но вдруг стали вбрасываться данные, что у ВСУ всё плохо. Это может связано с готовящемся прорывом, поскольку в резерве Киева есть ещё до 18 тысяч боевиков, которых на всякий случай держат недалеко от Курского участка. Вполне возможно, что они сымитируют удар сперва в Покровске или Харьковской области.

Курский фронт для загнанного в угол Зеленского самое важное направление. Плюс традиционно надо следить за перевозками по Чёрному морю. На Рождество Банковая всегда пытается придумать какую-то мерзость.

Дайджест по СВО

Уходящая администрация Джо Байдена может не успеть направить Киеву помощь остающихся 5,6 млрд долларов, одобренные Конгрессом США. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника американского Минобороны.

Кстати, то же издание сообщает, что ответственность за террористический акт в Москве, в котором был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, взяли на себя украинские спецслужбы. На этот теракт зампреда Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил уничтожить военно-политическое руководство Украины.

С октября ОПУ и западные СМИ разгоняют тему про военных из Северной Кореи, которых в эпоху дронов и спутников, ещё никто не видел, что уже превратилось в анекдот. Делается это, чтобы выбивать с Запада больше оружия и денег. Также это будет предлогом для усиления мобилизации.

Не исключено, что российская армия намерена зайти и захватить Днепропетровскую область. Об этом заявил начальник отделения коммуникаций 48-й ОАБр Вооружённых сил Украины Петренко

Дмитрий Медведев: военно-политическое руководство Украины подлежит уничтожению