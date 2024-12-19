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Петр Ермилин

В США высказались о новом импортёре китайских истребителей J-10C

3:26
Силовые структуры » Военные новости

Китайские истребители J-10C могут начать поставляться в  Бангладеш, сообщил американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на подтверждение одного из командующих ВВС. О перспективах экспорта современного истребителя авторы размышляют в своей новой статье. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

Главнокомандующий ВВС Бангладеш маршал авиации Шейх Абдул Ханнан подтвердил, что служба изучает возможность приобретения 16 истребителей J-10C у Китая, сообщает ряд местных источников. Это приобретение последует за закупкой ВВС Пакистана 36 истребителей J-10C в начале 2022 года, и планируется приобрести еще 36 истребителей. Сообщение появилось после того, как в августе местные СМИ начали широко распространять информацию о том, что J-10C рассматривается для модернизации парка.

В настоящее время J-7 составляют основу истребительного парка Бангладеш, где три эскадрильи этих самолетов эксплуатируются наряду с четвертой эскадрильей самолетов МиГ-29A/УБ. J-7MB является самым старым вариантом J-7, находящимся на вооружении в стране, и имеет значительно более старую и менее совершенную авионику и вооружение, чем более новые J-7BG/BGI, закупленные до середины 2010-х годов.

Хотя, как сообщается, вооруженные силы Бангладеш предпочитают J-10C, который произвел сильное впечатление в соседнем Пакистане, политические соображения все еще могут препятствовать заключению сделки. В результате крупномасштабных беспорядков в стране, которые, по сообщениям из широкого круга источников, были поддержаны государствами Запада, в июле было свергнуто правительство Бангладеш, а новая администрация была гораздо более тесно связана с интересами США и Европы, чем ее предшественница. Ожидается, что это потенциально вызовет напряженность в отношениях между новой администрацией и вооруженными силами, если военно-воздушные силы попытаются приступить к закупке современных китайских истребителей.

J-10C — один из трех классов истребителей, которые были приобретены военно-воздушными силами Китая за последние пять лет, наряду с истребителями пятого поколения J-20 и J-16 поколения "4+". Несмотря на то, что J-10C намного легче и имеет меньшую дальность полета, чем два других самолета, он высоко ценится экспертами и в целом считается самым боеспособным одномоторным истребителем в мире, за исключением американского пятого поколения F-35.

Несмотря на свои гораздо меньшие размеры, J-10C доказал свою способность превосходить некоторые из самых тяжелых истребителей в мире в воздушном бою. Истребители класса J-10C также иногда превосходили J-16 в таких боях. Таким образом, их боевой потенциал в воздушном бою в настоящее время считается самым высоким среди истребителей любого класса в Южной Азии.

Уточнения

Чэнду J-20 (кит. трад. 殲撃二十型, упр. 歼击二十型, пиньинь Jiān jī èr shí xíng, палл. Цзянь цзи эр ши син или 歼-20, Jiān-20, J-20, буквально Истребитель модель 20, также называют «Чёрный орёл») — китайский тяжёлый истребитель четвёртого (по китайской номенклатуре) или пятого поколения (по западной).

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы бангладеш
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