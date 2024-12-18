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Петр Ермилин

В США прокомментировали представленный Китаем новый класс гиперзвуковых дронов

3:07
Силовые структуры » Военные новости

Китай представил новые классы гиперзвуковых беспилотников, обратили внимание журналисты американкого военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье авторы рассуждают о потенциале новых беспилотников. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Кадры, демонстрирующие испытания новых классов китайских гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, пролили свет на усилия страны по модернизации своих возможностей беспилотного наблюдения. Самолет, о котором идет речь, по-видимому, является дальнейшим развитием гиперзвукового испытательного MD-22, впервые представленного в 2022 году, и обозначается как MD-19, MD-21 и MD-2.

Все устройства имеют ту же компоновку, что и MD-22, с такими общими чертами, как клиновидные основные фюзеляжи, треугольные крылья и сдвоенное наклонное вертикальное хвостовое оперение. Ожидается, что беспилотники будут запускаться с других самолетов, в том числе с носителей H-6M, для разведывательных полетов на хорошо защищенную территорию противника, что делает их экстремальные высоты и гиперзвуковые скорости важными для повышения живучести.

Это отражает американскую и советскую разработку самолетов наблюдения SR-71 и МиГ-25R/RB Mach 3+ во время холодной войны, которые в свое время доказали высокую живучесть. С тех пор Китай вышел вперед и в настоящее время располагает единственным известным в мире гиперзвуковым самолетом.

Документы Пентагона, опубликованные 19 апреля 2023 года, показали, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) "почти наверняка" ввела в эксплуатацию первый в мире гиперзвуковой военный самолет-беспилотник наблюдения WZ-8. Самолеты были развернуты в западной провинции Аньхой на востоке страны, что позволило им реагировать на непредвиденные ситуации либо в Тайваньском проливе, либо на Корейском полуострове.

Ожидается, что лидерство Китая над конкурентами в приобретении опыта эксплуатации поможет обосновать будущие инвестиции в разработку таких платформ, поскольку у WZ-8, вероятно, будет несколько преемников, которые могут выполнять более широкий спектр функций. В то время как спутники наблюдения имеют предсказуемые курсы, позволяющие уклоняться от них, и, как ожидается, станут основными целями в случае открытых военных действий между крупными державами, самолеты-разведчики гораздо труднее обнаружить, они могут быть спрятаны в подземных ангарах и неожиданно лететь к своей цели по любой траектории. Это позволяет таким самолетам выполнять важную вспомогательную разведывательную функцию на большой высоте в случае конфликта между крупными державами.

Уточнения

Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (кит. 中国人民解放军空军, пиньинь Zhōngguó Rénmín Jiěfàngjūn Kōngjūn) — один из видов вооружённых сил Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики.
 

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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