Рождественское наступление ВСУ. Где Генштаб Украины в 2025 году взойдёт на эшафот?

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Сегодня много разговоров ходит о "рождественском наступлении" Вооружённых сил Украины, которое Владимир Зеленский упрямо проталкивает в Генштабе.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Разумеется, опытные украинские офицеры понимают, что эта очередная авантюра может стать триггером для рухнувшего фронта ВСУ.

А как скоро состоится это наступление неонацистов, и состоится ли, и какие последствия оно может иметь, если всё-таки это произойдёт?

Смысл авантюры

Самый большой смысл этого наступления — доказать Западу, что украинские войска сохраняют боевой потенциал, и ещё "не всё потеряно". Очень вероятно, что авантюра задумана именно для того, чтобы хотя бы по минимуму получать военную помощь от западных кураторов.

Ещё одной причиной этого наступления может быть желание киевского режима торговаться захваченными (гипотетически) территориями. Только предметом торга будет не какая-то там Донецкая область или Херсон, а дальнейшая поддержка Вашингтона и гарантии безопасности от американцев.

Где ударят

Вектор наступления — это, пожалуй, самый важный вопрос. Если учесть, что медийная составляющая при планировании военных операций у Киева всегда выше, чем целесообразность операции, то вариантов здесь несколько. Первый, и самый вероятный вариант — это продолжение давления в Курской области. Не обязательно по новому направлению, можно усилить действующую группировку и постараться отбить утраченные населённые пункты. А если повезёт, то и замахнуться на Курчатов, где находится атомная электростанция.

Также возможны наступления на Брянщину или даже на Белгород. Но разворот на эти направления будет слишком заметен. Что касается Брянского направления, то по открытым данным, Генштаб Украины там большую группировку не держит. Там есть спецназ и диверсионно-разведывательных группы (ДРГ), которые пытаются работать вдоль государственной границы России.

Скорее всего, если бандеровцы дернутся на Брянщине, то целью для них станет три населённых пункта: Селец, Погар и Суземка.

Когда дернутся

Очень животрепещущий вопрос — когда они рискнут наступать. Если следовать той же логике украинской власти, то сделано это будет в начале января, чтобы до инаугурации Дональда Трампа успеть овладеть рядом территорий.

Чем наступать

Ясно, что от мощности ударного кулака будет зависеть и результат авантюры. А если учесть, что потери на Курском приграничье уже превысили 42 тысяч боевиков, то изначально там наступало не менее 100 тысяч человек.

Имеет ли армия Украина сегодня столько солдат? Если поскрести по всем сусекам, то имеет. Однако очевидно, что акция эта будет одноразовая.

Последствия

Данное наступление будет изолированно от общих фронтов. Это значит, что Покровск будет потерян. Также российская армия выйдет в Днепропетровскую область с двух сторон: с Покровска и Курахово. Наверняка, Банковая с потерей этих населённых пунктов уже смирилась.

Однако Зеленский пойдёт ва-банк, и постарается нанести удар там, где его не ждут. Тем не менее, если новое наступление случится, и не будет успешным (на что мы очень надеемся), то о судьбе членов офиса президента Украины можно будет говорить лишь как о людях, которые начали своё движение на эшафот...

Уточнения

Ба́нковая у́лица (укр. Ба́нкова ву́лиця) — улица в Печерском районе города Киева. Пролегает от Институтской улицы до Круглоуниверситетской улицы. Бо́льшая часть улицы пешеходная. В настоящее время слово «Банковая» часто употребляется (особенно в украинской прессе) как синоним украинской власти, точно в том же смысле, что «Кремль» или «Белый дом» применительно к СССР-России или к США.

