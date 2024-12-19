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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Киев начал выводить ВСУ из Курахово, уходящая администрация США хочет войны

Силовые структуры » Военные новости

Российские бойцы продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Представляем сводку с фронта на четверг, 19 декабря.

Освобождение Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщает, что армия России взяла под огневой контроль последний оставшийся путь снабжения националистов в Курахово. Он отмечает, что ситуация для ВСУ там стала критической.

А тем временем, российские шторма взяли под контроль городской Роевский элеватор. Украинские порталы сообщают, что подразделения ВСУ выводятся из Курахово.

На Покровском направлении группировка "Отважных" штурмует Песчаное и Даченское, прорываясь за Шевченко, приближаясь к Покровску. Также развивается наступление по флангам и у Нововасилевки. Северо-западнее Берестков армия РФ заняла оставшуюся часть ж/д и оставшуюся часть Сонцовки.

Вечером пришли данные, что село Новый Комар в ДНР полностью освобождено. Группировка армии Украины в районе Великой Новосёлки уже находится в оперативном окружении. Армия РФ завершила зачистку Успеновки, над посёлком поднят российский флаг.

Сообщается о продвижении русских воинов в районе в сторону дороги, ведущей на Гуляйполе. В случае её перерезания украинская группировка в Великой Новосёлке, Сторожевом, Нескучном, Времевке будет отрезана от снабжения.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" уничтожают врага в приграничье Курской области. Бои идут по всей линии фронта. Штурмовики "Бесстрашных" продвигаются в Кругленьком, освобождена Черкасская Конопелька. Бандеровцы, накопив резерв, провели несколько безуспешных контратак общей численностью 75 боевиков с задействованием бронетехники.

Потери ВСУ составили до 55 человек, три БМП натовского образца и один танк. Полностью уничтожены четыре штурмовые группы 61-й омбр и 225-й ошб при попытке атаковать позиции "северян" в районе Черкасской Конопельки и Николаево-Дарьино. Расчёт ПВО отразил одну ракетную атаку из РСЗО Himars.

ВКС РФ и расчёты РСЗО "Торнадо" нанесли удары по пунктам дислокации живой силы ВСУ и военной техники в районе Свердликово, Мартыновки и Беловодов. Уничтожено около сотни неонацистов, две единицы бронетехники и 10 единиц автотехники. Общее продвижение российской армии — до 1000 метров.

Вывернутые карманы

Варшава исчерпала возможности для военной помощи Украине. Об этом заявил заместитель главы польского Минобороны Залевский.

"Мы поддерживаем и будем поддерживать Украину, однако, можно сказать, что мы приближаемся к крайней отметке и упираемся в стену", — отметил политик.

Он также опроверг информацию о скорой передаче армии Незалежной самолётов МиГ-29. По его словам, сначала Польше нужно получить "адекватную замену" этим машинам, но пока об этом речи не идёт.

Тандем людоедов

Прекращение огня на Украине возможно лишь на условиях США и Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Обеспечение прекращения огня на этом этапе "было бы хорошим развитием событий", если бы его можно было добиться "на условиях, которые обеспечивают соблюдение фундаментальных требований", отметил чиновник уходящей администрации США.

Также он сказал, что любое прекращение огня в глазах Кремля выглядит как возможность передышки, переоснастить армию и атаковать.

Российские войска стремятся захватить Великую Новоселку, не исключено, что у них есть планы на Днепропетровскую область, - ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курахово покровск денис пушилин
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